Прокуратура контролирует последствия атаки БПЛА на склад Wildberries под Самарой

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников на склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области организована горячая линия: 8(846) 340-61-78».

Склад Wildberries был атакован беспилотниками утром 2 августа. Вспыхнул пожар, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

По данным пресс-службы Wildberries, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах.

В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Небо закрыто для полетов. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Телефон экстренных служб: 112.