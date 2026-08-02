В Самаре вновь ищут 11-летнего школьника, пропавшего в Крутых Ключах

Мальчика ищут сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре со вчерашнего дня ведутся поиски 11-летнего Станислава Т. Мальчик ушел около 20.00 1 августа из своего дома в Крутых Ключах и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Несовершеннолетнего разыскивают участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы», - пояснили в полиции.

Школьник ушел из дома вчера вечером. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

На вид мальчику 12 лет, рост 150-155 см, телосложение плотное, волосы короткие, светло-русые. Был одет в синюю футболку, зеленые шорты, черные сланцы.

Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 , 112, 102, 8(999)701-02-33.

Напомним, школьник уже пропадал в мае этого года. Тогда его нашли в другом районе Самары.