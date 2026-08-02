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НовостиПроисшествия2 августа 2026 8:45

Самарцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за пожара на складе Wildberries

Самарцам рассказали, куда обращаться за помощью в случае ухудшения самочувствия из-за пожара на складе Wildberries
Валентина ПОЛИКАРПОВА
При появлении симптомов жителям региона нужно обратиться к врачам.

При появлении симптомов жителям региона нужно обратиться к врачам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об обстановке на складе Wildberries, который сегодня повергся атаке беспилотников. В здании вспыхнул пожар, ликвидация огня все еще продолжается.

«Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле) – обращайтесь к врачам», - подчеркнул глава региона.

Получить врачебную помощь можно по следующим адресам: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44, с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 49, пгт Новосемейкино, ул. Рудничная, 22, пгт Мирный, ул. Нефтяников, 1А, пгт Волжский, ул. Жилгородок, 24.

Сейчас на месте ЧП развернут оперативный штаб. Погибших нет.