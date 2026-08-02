Семь рейсов задержаны в самарском аэропорту 2 августа 2026 года

Некоторые пассажиры все еще ждут вылета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов. Причина – опасность атаки БПЛА, которая была объявлена утром 2 августа. Сейчас количество задержек сократилось, но некоторые пассажиры все еще ждут вылета.

Согласно информации онлайн-табло, на текущий момент задержаны рейсы в Хургаду, Стамбул, Ереван, Екатеринбург, Анталью, Санкт-Петербург и Сочи. Два рейса в Москву отменены.

Напомним, опасность атаки БПЛА была объявлена в 4 часа утра 2 августа. Воздушное пространство закрыли. В 11.35 ограничения сняли, аэропорт начал работу в штатном режиме. Отмечалось, что авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику.

Утром атаке БПЛА подвергся склад Wildberries в Самарской области. Произошел пожар, ликвидация огня все еще продолжается. Погибших нет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за появления в воздухе продуктов горения самарцы могут почувствовать себя нехорошо. В этом случае нужно немедленно обратиться за помощью.