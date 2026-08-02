В Самаре запустили горячую линию после атаки БПЛА на склад Wildberries

БЛПА атаковали склад 2 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области заработала горячая линия после атаки БПЛА на склад Wildberries в поселке Новосемейкино. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры. В частности, представители надзорного органа контролируют соблюдение прав граждан.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области организована горячая линия. Номер телефона: 8(846) 340-61-78», - сообщили в прокуратуре.

Атака на склад Wildberries была совершена в воскресенье, 2 августа. Из-за беспилотников в здании вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без погибших. Текущая обстановка на складе неизвестна, однако по состоянию на 12.30 2 августа пожарные еще занимались ликвидацией возгорания.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей следить за состоянием своего здоровья. Дело в том, что из-за появления в воздухе продуктов горения самарцы могут заметить ухудшение самочувствия. В этом случае стоит немедленно обратиться к врачам.