Видели в районе СДТ «Сок»: в Самаре продолжаются поиски пропавшего 1 августа 12-летнего школьника

Полиция проверяет всю поступающую информацию о пропавшем школьнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжаются поиски 12-летнего Станислава Т. Вечером 1 августа 2026 года он вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«По последним данным, Станислава видели в районе СДТ «Сок». Однако при незамедлительной проверке указанного места мальчика там не обнаружили», - рассказали в полиции.

Судя по карте, СДТ «Сок» находится в Красноярском районе. Расположено оно более чем в 20 км от Крутых Ключей. Действительно ли школьник там был и как смог добраться, пока не ясно.

Приметы Станислава: на вид 12 лет, рост 150-155 см, плотное телосложение, короткие светло-русые волосы. В день исчезновения на нем были синяя футболка, зеленые шорты и черные сланцы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102 либо по телефону дежурного офицера пресс-службы облглавка 8(999)701-02-33.

Напомним, школьник пропадает уже второй раз за год. В прошлый раз он ушел из дома в мае. Обнаружили его в другой части города в чужой семье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал