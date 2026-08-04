Губернатор поручил отработать последствия атаки БПЛА на Wildberries под Самарой

Регион разработает механизмы поддержки пострадавших субъектов МСП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили отработку последствий атаки БПЛА на Wildberries. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил обеспечить персональное трудоустройство работников и разработать механизмы поддержки пострадавших субъектов МСП.

«Многие люди находятся в растерянности, им необходимо персональное сопровождение по трудоустройству. Логистический центр мы открыли не так давно. Многие переехали работать из разных регионов. Несмотря на это все должны быть обеспечены предложениями по трудоустройству», – сказал глава региона.

До 10 августа будет сформирован реестр субъектов МСП – налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте. Им окажут адресную помощь. А до 14 августа планируется разработать механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.

Кроме того, губернатор велел отработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками. Регион подготовил предложения по поддержке логистических коридоров и проработал сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры. Было проведено совещание с руководителями распределительных центров. До всех довели порядок и методику защиты объектов от угроз атаки БПЛА, обсудили эвакуацию сотрудников.

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