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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:39

Губернатор поручил отработать последствия атаки БПЛА на Wildberries под Самарой

Самарская область обеспечит персональное трудоустройство работников пострадавшего центра Wildberries
Ирина МОРСКАЯ
Регион разработает механизмы поддержки пострадавших субъектов МСП.

Регион разработает механизмы поддержки пострадавших субъектов МСП.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили отработку последствий атаки БПЛА на Wildberries. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил обеспечить персональное трудоустройство работников и разработать механизмы поддержки пострадавших субъектов МСП.

«Многие люди находятся в растерянности, им необходимо персональное сопровождение по трудоустройству. Логистический центр мы открыли не так давно. Многие переехали работать из разных регионов. Несмотря на это все должны быть обеспечены предложениями по трудоустройству», – сказал глава региона.

До 10 августа будет сформирован реестр субъектов МСП – налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте. Им окажут адресную помощь. А до 14 августа планируется разработать механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.

Кроме того, губернатор велел отработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками. Регион подготовил предложения по поддержке логистических коридоров и проработал сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры. Было проведено совещание с руководителями распределительных центров. До всех довели порядок и методику защиты объектов от угроз атаки БПЛА, обсудили эвакуацию сотрудников.

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