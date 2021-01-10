Согласно статистике, среднесуточное количество заболевших covid-19 в регионе становится меньше. Каждый день специалисты фиксируют менее 300 инфицированных. Впрочем, данные по смертности не радуют, и расслабляться ни в коем случае нельзя. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 января 2021 года.Статистика9 января, в субботу, на сайте СтопКоронавирус.РФ появилась информация о том, что в Самарской области подцепили этот опасный недуг еще 283 человека. Да, меньше трехсот заболевших за сутки, но цифры все равно не маленькие. Общее количество инфицированных за все время пандемии в губернии теперь - 34043.Как рассказали в местном оперативном штабе, больше всего новых пациентов в Самаре - 108 человек. 89 заболели в Тольятти. 13 - в Красноярском районе. В остальных муниципалитетах меньше 10 covid-положительных.243 новых заболевших обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 40 граждан, также подхвативших вирус, не было никаких клинических проявлений. Неприятное известие от врача они узнали после обычного профилактического осмотра.Впрочем, радует, что многие справляются с коронавирусом. За сутки победить болезнь смогли еще 251 человек.СмертностьСтатистика по умирающим от коронавирусной инфекции в Самарской области пугает. За сутки скончались еще 12 граждан, у которых был положительный диагноз.- Умерли пять женщины в возрасте от 70 до 79 лет и шесть мужчин в возрасти от 74 до 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также скончалась 62-летняя женщина, у которой сопутствующих болезней не зафиксировано, - рассказали в оперштабе.Всего с весны уже 690 жителей региона лишились жизни из-за коронавируса. Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,82.Обсуждение отмены дистанционкиСтатистика по жертвам covid-19 расстраивает многих, и люди уже сомневаются, а не рано ли детей возвращать в школы? В социальных сетях вовсю обсуждают решение властей вернуть ребят на очную форму обучения с 11 января. Мнения разделились, но ситуация остается неизменной - дети пойдут учиться. В связи с этим министр образования области Виктор Акопьян обратился к родителям:- Мы просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать рекомендациями врачей, при малейших признаках простуды оставлять детей дома. Только сообща, соблюдая все санитарные требования, нам удастся в кратчайшие сроки справиться с распространением респираторных инфекций и вернуться к привычному образу жизни.Акопьян добавил, что в учебных заведениях будут соблюдаться все противоэпидемиологические требования. Все ученики будут заходить в школу с разных входов, им будут измерять температуру, За каждым классом, как и в начале учебного года, будет закреплен свой кабинет.Медики напоминают, что заразить коронавирусом может каждый. Соблюдайте осторожность - носите маски, мойте руки, избегайте посещения людных мест. Тем, кто старше 65 лет, нужно соблюдать самоизоляцию и, в случае необходимости, обращаться за помощью к волонтерам, которые помогут с доставкой лекарств, еды и оплатой коммунальных услуг. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8(846)998-67-07.