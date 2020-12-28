Судья Шестого кассационного суда Елена Балакирева едва не погибла этим летом от рук собственного мужа. По версии следствия, 27 июля он приехал к ней пьяный, вооруженный двумя гранатами. Спасли женщину соседи, которые вовремя вызвали полицию, и сами стражи порядка, прибывшие через несколько минут после получения сигнала.- Соседка сказала, что видела кровь на лестничной площадке и слышала крики из квартиры напротив, - рассказал сегодня в суде полицейский Максим Пименов. - Когда мы приехали, полы в подъезде были вымыты, дверь в квартиру, на которую нам указали соседи - открыта. Мы постучали, ответа не было, я вошел, напарник остался на пороге. Внутри я увидел женщину с раной на лбу, лицо, волосы, одежда - все было залито кровью.Стражи порядка спросили: что случилось, женщина ответила: конфликт с мужем. Полицейские уточнили: заявление писать будете? Женщина сказала «да», и в этот момент из глубины квартиры в коридор, где происходил этот разговор, вышел мужчина.- Он возмутился: «Ты еще и ментов вызвала? Ну ничего, у меня есть еще одна». Мы не поняли о чем речь, я отвлекся на женщину. Тут этот мужчина вновь появился, кинул что-то в нас. Предмет пролетел на уровне плеча сантиметрах в 20 от меня и вылетел за входную дверь в подъезд. Женщина сделала пару шагов по направлению к выходу, и тут раздался взрыв. Я женщину собой закрыл, а напарник вовремя чуть прикрыл дверь, благодаря этому мы, наверное, и спаслись. Без травм не обошлось, но мы оба были живы и смогли провести задержание, а потом доставить мужчину в отдел полиции.Полицейский также вспомнил: при обыске у задержанного обнаружили складной нож. А пострадавшая отдала им еще одну гранату с почти выдернутой чекой. Ее стражи порядка до приезда специалистов по взрывчатке убрали на балкон.Потерпевшими по этому делу признаны оба полицейских – Максим Пименов и его напарник Анатолий Солдатов, а также судья Елена Балакирева. Женщина давно не живет с мужем, предположительно собиралась оформить развод, чем вызвала бурю негодования у Алексея Балакирева – поэтому в тот день он и приехал к ней домой выяснять отношения.Мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств. По самым скромным подсчетам, ему грозит около 20 лет реального лишения свободы.Свою вину Алексей Балакирев не признает. Ранее он заявлял, что не помнит события того дня, теперь уверяет: все было совсем не так, как излагает следствие. Однако свою версию событий подсудимый расскажет после допроса всех свидетелей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Пытался взорвать судью»: житель Самары бросил гранату в свою женуОт верной гибели женщину спас полицейский, он закрыл ее собой (подробности)«Мне бы капустки»: мужчина, кинувший гранату в полицейского и жену, в суде ничего не вспомнилСледствие просило арестовать его, а адвокат - отпустить под домашний арест (подробности)“Это будто клише из какого-то романа”: самарец, бросивший гранату в жену-судью, отрицает винуМужчина кинул гранату в жену на глазах у полицейских, которые закрыли женщину и попали в больницу. Но теперь утверждает, что все врут (подробности)