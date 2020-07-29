2020-07-29T17:16:37+03:00
Происшествия

«Мне бы капустки»: мужчина, кинувший гранату в полицейского и жену, в суде ничего не вспомнил

Следствие просило арестовать его, а адвокат - отпустить под домашний арест
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
События вечера 27 июля в памяти Алексея Балакирева пока вспоминаются с трудомСобытия вечера 27 июля в памяти Алексея Балакирева пока вспоминаются с трудомФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июля, в Самарском районном суде решалась судьба Алексея Балакирева - мужчина вечером 27 июля пришел к своей жене-судье Елене Балакиревой пьяным, устроил скандал, а когда соседи вызвали полицию, в бывшую возлюбленную он метнул гранату Ф-1. Женщина выжила благодаря сотруднику полиции, который прикрыл ее собой. И хотя весь подъезд изрешечен осколками и выглядит так, будто там шли бои, у полицейского травмированы лишь пара пальцев на ноге, а у супруги подозреваемого - ноги и спина.

Не ел четвертые сутки

В суде Алексей Балакирев заявил, что плохо помнит, что было 27 июля:

- Я очнулся на полу в полиции, четвертые сутки ничего не ел, - заявил мужчина в суде.

Судья поинтересовался: что тому виной? Неужели не кормят в СИЗО, куда его отправили после задержания?

- Давали кашку какую-то, не лезет такое, - признал Алексей Балакирев. - Мне бы нормальной пищи, капустки там, еще чего.

Самарец просил отпустить его под домашний арест - каша в СИЗО ему не понравилась Фото: Александра БУДАЕВА

Самарец просил отпустить его под домашний арест - каша в СИЗО ему не понравиласьФото: Александра БУДАЕВА

Опасный элемент

Балакирев просил отпустить его под домашний арест - чтобы «питаться нормально», адвокат поддержал эту позицию и предоставил суду документы о болезнях, которые могут помешать его содержанию в СИЗО.

Между тем, по данным следствия, ранее мужчина был менее прихотлив и злоупотреблял алкоголем.

- Он может повлиять на свидетелей, потерпевшую, так как знает, где она живет, может уничтожить улики или продолжить противоправную деятельность, - перечисляла сегодня следователь основания для ареста подозреваемого.

- Да какие улики? Вы уже провели обыск дома у меня, собака все углы обнюхала, - возмутился Алексей Балакирев.

- У вас дома могли остаться иные предметы, имеющие отношение к этому делу, - парировала следователь.

Балакирев хотел еще что-то возразить, но его остановил адвокат: препирательства перед судьей - не лучший способ смягчить свою участь.

«Без меня ты жить не будешь!»

Суд в итоге Алексея Балакирева арестовал на 2 месяца - до 27 сентября. При этом суд ссылался в том числе на показания потерпевшей, в которых Елена Балакирева говорила об угрозах со стороны мужа: мол, он заявил, что без него она жить не будет.

Адвокат подозреваемого сообщил, что такие показания пока не видел, а решение они намерены обжаловать.

- Содержание под стражей - самая суровая мера пресечения, которую назначают за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а мой подзащитный признает лишь статью, которая касается незаконного оборота взрывчатки, - рассказал адвокат Илья Лукьянчиков. - По его словам, гранатой с ним за какие-то работы «расплатились» еще в 90-х.

В Самаре муж пытался взорвать жену-судью гранатой

00:00
00:00

Мужчина, кинувший гранату в полицейского, пожаловался на еду в камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре дебошир кинул гранату в полицейских, один в больнице

Соседи вызвали полицию к ругающимся супругам, но стражей правопорядка ждал взрывоопасный сюрприз (подробности)

В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских

Мужчина кинул гранату в стражей порядка, которые прибыли на вызов от соседей (подробности)

«Пытался взорвать судью»: житель Самары бросил гранату в свою жену

От верной гибели женщину спас полицейский, он закрыл ее собой (подробности)

В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты

Число пострадавших озвучили в региональном следкоме. Есть видео места взрыва (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Мы это дело по косточкам разобрали”: адвокаты рассказали, почему суд отменил приговор по делу о картельном сговоре
Это дело должно было стать первым в России прецедентом, когда за ограничение конкуренции кого-то отправили за решетку, но оно не устояло в апелляции
Новости 24
Полицейский в свой выходной день задержал серийного грабителя в Самаре
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области до конца июля
В Самаре набирают участников конкурса "Молодой предприниматель России"
В мэрии Самары рассказали, когда озеро в парке Металлургов полностью восстановится
В Самаре владельцы 52 коттеджей на 9-ой просеке незаконно пользовались водой
В Самаре отменили приговор по "картельному" делу Сергею Шатило
Дата начала учебного года - 2020 в Самаре озвучена в правительстве
В эфире радио «КП» расскажут об истории появления и развитии железной дороги в Самаре
В Тольятти приюту для животных «Добрый дом» разрешили остаться на прежнем месте
Самарцы смогут платить за проезд на речных судах транспортной картой
В Самарской области подростков научат основам бизнеса
"Подвели болельщиков": Дмитрий Азаров намерен поменять руководство "Крыльев"
ВТБ в Самаре выдал более 680 млн рублей ипотеки под 6,5%
Самарская таможня не дала контрабандистам вывезти из страны древесину почти на 2 млн рублей
В Самаре с 1 августа до «Меги» будет ходить еще один автобус
В квартире жилого дома в Самаре нашли труп убитой женщины
Жителя Самарской области отправили на год и 9 месяцев в колонию за оскорбление полицейских
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
В «Крылья Советов» перешли пять игроков «Чертаново» и вернулся Сергей Божин
В Самаре суд отказался объяснить, как отобрать ребенка у родного отца
Во дворы к самарцам приедет экомобиль для сбора вещей на переработку
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
Новейшее оборудование от СВГК получила старейшая ГРЭС
В Самарской области мать арестовали на двое суток за то, что она ударила свою дочь
Тольятти в лидерах: стало известно, где заболели COVID еще 32 человека 29 июля
В Самарской области до конца года построят 6 площадок комплекса ГТО и новый ФОК
Дума Октябрьска отказалась увольнять мэра города
В Самаре коронавирус убил трех женщин и одного мужчину за сутки. Это рекорд