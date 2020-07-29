«Мне бы капустки»: мужчина, кинувший гранату в полицейского и жену, в суде ничего не вспомнил

Сегодня, 29 июля, в Самарском районном суде решалась судьба Алексея Балакирева - мужчина вечером 27 июля пришел к своей жене-судье Елене Балакиревой пьяным, устроил скандал, а когда соседи вызвали полицию, в бывшую возлюбленную он метнул гранату Ф-1. Женщина выжила благодаря сотруднику полиции, который прикрыл ее собой. И хотя весь подъезд изрешечен осколками и выглядит так, будто там шли бои, у полицейского травмированы лишь пара пальцев на ноге, а у супруги подозреваемого - ноги и спина.

Не ел четвертые сутки

В суде Алексей Балакирев заявил, что плохо помнит, что было 27 июля:

- Я очнулся на полу в полиции, четвертые сутки ничего не ел, - заявил мужчина в суде.

Судья поинтересовался: что тому виной? Неужели не кормят в СИЗО, куда его отправили после задержания?

- Давали кашку какую-то, не лезет такое, - признал Алексей Балакирев. - Мне бы нормальной пищи, капустки там, еще чего.

Самарец просил отпустить его под домашний арест - каша в СИЗО ему не понравиласьФото: Александра БУДАЕВА

Опасный элемент

Балакирев просил отпустить его под домашний арест - чтобы «питаться нормально», адвокат поддержал эту позицию и предоставил суду документы о болезнях, которые могут помешать его содержанию в СИЗО.

Между тем, по данным следствия, ранее мужчина был менее прихотлив и злоупотреблял алкоголем.

- Он может повлиять на свидетелей, потерпевшую, так как знает, где она живет, может уничтожить улики или продолжить противоправную деятельность, - перечисляла сегодня следователь основания для ареста подозреваемого.

- Да какие улики? Вы уже провели обыск дома у меня, собака все углы обнюхала, - возмутился Алексей Балакирев.

- У вас дома могли остаться иные предметы, имеющие отношение к этому делу, - парировала следователь.

Балакирев хотел еще что-то возразить, но его остановил адвокат: препирательства перед судьей - не лучший способ смягчить свою участь.

«Без меня ты жить не будешь!»

Суд в итоге Алексея Балакирева арестовал на 2 месяца - до 27 сентября. При этом суд ссылался в том числе на показания потерпевшей, в которых Елена Балакирева говорила об угрозах со стороны мужа: мол, он заявил, что без него она жить не будет.

Адвокат подозреваемого сообщил, что такие показания пока не видел, а решение они намерены обжаловать.

- Содержание под стражей - самая суровая мера пресечения, которую назначают за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а мой подзащитный признает лишь статью, которая касается незаконного оборота взрывчатки, - рассказал адвокат Илья Лукьянчиков. - По его словам, гранатой с ним за какие-то работы «расплатились» еще в 90-х.

В Самаре муж пытался взорвать жену-судью гранатой 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/793328" frameborder="0"></iframe> Мужчина, кинувший гранату в полицейского, пожаловался на еду в камере.

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