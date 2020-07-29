«Мне бы капустки»: мужчина, кинувший гранату в полицейского и жену, в суде ничего не вспомнил
Сегодня, 29 июля, в Самарском районном суде решалась судьба Алексея Балакирева - мужчина вечером 27 июля пришел к своей жене-судье Елене Балакиревой пьяным, устроил скандал, а когда соседи вызвали полицию, в бывшую возлюбленную он метнул гранату Ф-1. Женщина выжила благодаря сотруднику полиции, который прикрыл ее собой. И хотя весь подъезд изрешечен осколками и выглядит так, будто там шли бои, у полицейского травмированы лишь пара пальцев на ноге, а у супруги подозреваемого - ноги и спина.
Не ел четвертые сутки
В суде Алексей Балакирев заявил, что плохо помнит, что было 27 июля:
- Я очнулся на полу в полиции, четвертые сутки ничего не ел, - заявил мужчина в суде.
Судья поинтересовался: что тому виной? Неужели не кормят в СИЗО, куда его отправили после задержания?
- Давали кашку какую-то, не лезет такое, - признал Алексей Балакирев. - Мне бы нормальной пищи, капустки там, еще чего.
Самарец просил отпустить его под домашний арест - каша в СИЗО ему не понравиласьФото: Александра БУДАЕВА
Опасный элемент
Балакирев просил отпустить его под домашний арест - чтобы «питаться нормально», адвокат поддержал эту позицию и предоставил суду документы о болезнях, которые могут помешать его содержанию в СИЗО.
Между тем, по данным следствия, ранее мужчина был менее прихотлив и злоупотреблял алкоголем.
- Он может повлиять на свидетелей, потерпевшую, так как знает, где она живет, может уничтожить улики или продолжить противоправную деятельность, - перечисляла сегодня следователь основания для ареста подозреваемого.
- Да какие улики? Вы уже провели обыск дома у меня, собака все углы обнюхала, - возмутился Алексей Балакирев.
- У вас дома могли остаться иные предметы, имеющие отношение к этому делу, - парировала следователь.
Балакирев хотел еще что-то возразить, но его остановил адвокат: препирательства перед судьей - не лучший способ смягчить свою участь.
«Без меня ты жить не будешь!»
Суд в итоге Алексея Балакирева арестовал на 2 месяца - до 27 сентября. При этом суд ссылался в том числе на показания потерпевшей, в которых Елена Балакирева говорила об угрозах со стороны мужа: мол, он заявил, что без него она жить не будет.
Адвокат подозреваемого сообщил, что такие показания пока не видел, а решение они намерены обжаловать.
- Содержание под стражей - самая суровая мера пресечения, которую назначают за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а мой подзащитный признает лишь статью, которая касается незаконного оборота взрывчатки, - рассказал адвокат Илья Лукьянчиков. - По его словам, гранатой с ним за какие-то работы «расплатились» еще в 90-х.
В Самаре муж пытался взорвать жену-судью гранатой
Мужчина, кинувший гранату в полицейского, пожаловался на еду в камере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре дебошир кинул гранату в полицейских, один в больнице
Соседи вызвали полицию к ругающимся супругам, но стражей правопорядка ждал взрывоопасный сюрприз (подробности)
В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских
Мужчина кинул гранату в стражей порядка, которые прибыли на вызов от соседей (подробности)
«Пытался взорвать судью»: житель Самары бросил гранату в свою жену
От верной гибели женщину спас полицейский, он закрыл ее собой (подробности)
В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты
Число пострадавших озвучили в региональном следкоме. Есть видео места взрыва (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU