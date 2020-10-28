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«Раньше везли айфоны, а теперь вывозят противогазы и маски»: в Самарской таможне рассказали о работе в новой реальности

Недавно в России отметили День таможенника, накануне праздника глава Самарской таможни Владимир Данченков в эксклюзивном интервью «КП-Самара» подвел итоги работы за 9 месяцев и рассказал о трудовых буднях ведомства во время пандемии коронавируса
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Владимир Данченков возглавил Самарскую таможню в 2017 году

Владимир Данченков возглавил Самарскую таможню в 2017 году

Фото: предоставлено пресс-службой

- Что и откуда пытаются тайком провезти в Россию?

- Чаще всего везут продукцию из стран Евразийского экономического союза. С одной стороны, такие товары не нужно оформлять в таможне, с другой – они могут незаконно копировать известные бренды, быть опасными для жизни и здоровья покупателя. В прошлом году, например, мобильные группы нашли более 570 тысяч стероидов и таблеток для похудания, которые в России запрещены как раз из-за серьезных побочных эффектов. Плюс через границу пытаются провезти контрафактные одежду, обувь, парфюм, сумки, автозапчасти – ассортимент весьма широк.

- Что делают с изъятым контрафактом?

- Сначала возбуждают административные и уголовные дела, расследование ведет либо таможня, либо материалы передаются в другие правоохранительные органы. После того, как следствие завершено, дело направляют в суд, и уже там решают вопрос о виновности подозреваемого и судьбу изъятого товара. Как правило, контрафакт изымают и уничтожают.

Обувь, которую выдают за продукцию известных брендов, везут из Азии в таком виде

Обувь, которую выдают за продукцию известных брендов, везут из Азии в таком виде

Фото: предоставлено пресс-службой

- Чуть больше года назад к Самарской таможне «присоединили» Оренбургскую и Ульяновскую области, как это сказалось на вашей работе?

- Во-первых, все решения теперь принимают в одном центре, что делает эффективнее взаимодействие таможни с другими структурами. Во-вторых, регион деятельности расширился до 212 тысяч квадратных километров, штат - до 925 человек (почти в 2 раза), в нашем подчинении теперь 16 таможенных постов, а том числе те, что расположены в аэропортах Самары, Оренбурга, Орска и Ульяновска. В-третьих, особое внимание теперь уделяется работе мобильных групп таможни, деятельность которых определяется наличием девяти автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, которые расположены на границе с Казахстаном, а это две тысячи километров. При этом задачи остались прежними: внедрение перспективных технологий таможенного контроля, сокращение сроков таможенных операций, увеличение экспорта так называемых несырьевых товаров: аграрной продукции, автомобилей, одежды, кондитерских изделий, мебели и т.п.

Контрафактные детали для автомобилей могут быть опасны

Контрафактные детали для автомобилей могут быть опасны

Фото: предоставлено пресс-службой

- А что такое мобильные группы, насколько они эффективны?

- Мобильная группа быстро перемещается по трассам, оснащена всем необходимым оборудованием, ее могут сопровождать собаки с кинологами – все это позволяет быстро и качественно проводить таможенный контроль. Мобильные группы появились в конце 2015 года и уже выявляют тонны контрафактной продукции. Причем если за 9 месяцев прошлого года на их счету было 222 тысячи единиц такого товара, то за тот же период 2020 года они выявили уже более 780 тысяч единиц контрафакта.

- Как изменилась работа таможни в связи с коронавирусом?

- В конце марта часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. Из-за отмены международных пассажирских рейсов таможенные посты в аэропортах в основном оформляли грузовые и санитарные рейсы. В марте-апреле Самара приняла четыре эвакуационных рейса из Таиланда, Бали и Таджикистана. Плюс власти организовали 6 рейсов из Самары в Ташкент для граждан Узбекистана. Ни на одном из них нарушений выявлено не было: люди, видимо, старались любым способом попасть домой и не думали о нарушении закона. С 10 октября международные авиарейсы в Курумоче возобновились, поэтому мы еще раз хотим напомнить о необходимости соблюдения таможенного законодательства. Что разрешено и что нельзя перемещать через границу, можно прочитать на сайте ФТС России.

Сотрудники Самарской таможни остановили партию бронежилетов, которую собирались вывезти из России

Сотрудники Самарской таможни остановили партию бронежилетов, которую собирались вывезти из России

- Проверяет ли таможня почтовые отправления? Снизился ли поток стероидов? Что еще необычное пытаются переслать друг другу?

- За 9 месяцев в международных посылках и бандеролях сотрудники таможни нашли более 4 кг сильнодействующих веществ, чаще всего это стероиды и таблетки для снижения веса. Были случаи, когда получатель просто не знал, что препараты запрещены в России и его могут привлечь к уголовной ответственности. Но бывает и иначе. С начала года зафиксированы две попытки пересылки наркотиков, в одном случае, например, наркотик спрятали в упаковки с молотым кофе. Эту посылку из Израиля наши сотрудники задержали в сентябре в Орске.

- Были ли уже попытки ввезти или вывезти нелегально медицинское оборудование, маски, перчатки или лекарства от коронавируса?

- Временный запрет на вывоз из страны целого перечня медицинской продукции Правительство РФ ввело еще в марте, после этого за два месяца мобильные группы Самарской таможни пресекли вывоз из России за границу хирургических халатов, медицинских масок, антисептиков, марли и даже противогазов типа ГП-5 и ГП-7. Нарушителей оштрафовали, а товар вернули в продажу на территории России. Сегодня запрет на вывоз из страны этой продукции отменен. Что же касается новых вакцин и лекарств от коронавируса, то попыток их вывоза мы пока не фиксировали.

Весной за границу пытались вывезти партию защитных костюмов, медицинских масок и антисептиков

Весной за границу пытались вывезти партию защитных костюмов, медицинских масок и антисептиков

Фото: предоставлено пресс-службой

- Какие наиболее значимые нарушения выявлялись в 2020 году?

- Всего за 9 месяцев этого года наши сотрудники возбудили 23 уголовных и 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях. В последнее время появилась нехорошая тенденция: организации, которые сотрудничают с партнерами из Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, все чаще «забывают» вовремя отчитаться о перемещении товара через границу. Также стало больше нарушений валютного законодательства, увеличилось количество дел об использовании чужих товарных знаков на подделках, которые пытаются импортировать в Россию под видом известных брендов. В общей сложности с начала года мы изъяли почти 2 тысячи контрафактных смартфонов на 100 млн рублей и 410 тысяч пар «брендовых» носков стоимостью примерно 400 млн рублей. Кроме этого, то и дело изымаем контрафактную обувь, сигареты, нефтепродукты, лесоматериалы, недавно за границу пытались вывезти партию бронежилетов. По всем эти фактам возбуждены уголовные дела.

- 25 октября отмечался День таможенника Российской Федерации. Что бы Вы пожелали коллегам?

- Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать дальнейших успехов в напряженной, достойной высокого уважения профессиональной деятельности, осуществления всех планов и надежд, крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и семейного благополучия.

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