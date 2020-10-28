«Раньше везли айфоны, а теперь вывозят противогазы и маски»: в Самарской таможне рассказали о работе в новой реальности

Владимир Данченков возглавил Самарскую таможню в 2017 году Фото: предоставлено пресс-службой

- Что и откуда пытаются тайком провезти в Россию?

- Чаще всего везут продукцию из стран Евразийского экономического союза. С одной стороны, такие товары не нужно оформлять в таможне, с другой – они могут незаконно копировать известные бренды, быть опасными для жизни и здоровья покупателя. В прошлом году, например, мобильные группы нашли более 570 тысяч стероидов и таблеток для похудания, которые в России запрещены как раз из-за серьезных побочных эффектов. Плюс через границу пытаются провезти контрафактные одежду, обувь, парфюм, сумки, автозапчасти – ассортимент весьма широк.

- Что делают с изъятым контрафактом?

- Сначала возбуждают административные и уголовные дела, расследование ведет либо таможня, либо материалы передаются в другие правоохранительные органы. После того, как следствие завершено, дело направляют в суд, и уже там решают вопрос о виновности подозреваемого и судьбу изъятого товара. Как правило, контрафакт изымают и уничтожают.

Обувь, которую выдают за продукцию известных брендов, везут из Азии в таком виде Фото: предоставлено пресс-службой

- Чуть больше года назад к Самарской таможне «присоединили» Оренбургскую и Ульяновскую области, как это сказалось на вашей работе?

- Во-первых, все решения теперь принимают в одном центре, что делает эффективнее взаимодействие таможни с другими структурами. Во-вторых, регион деятельности расширился до 212 тысяч квадратных километров, штат - до 925 человек (почти в 2 раза), в нашем подчинении теперь 16 таможенных постов, а том числе те, что расположены в аэропортах Самары, Оренбурга, Орска и Ульяновска. В-третьих, особое внимание теперь уделяется работе мобильных групп таможни, деятельность которых определяется наличием девяти автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, которые расположены на границе с Казахстаном, а это две тысячи километров. При этом задачи остались прежними: внедрение перспективных технологий таможенного контроля, сокращение сроков таможенных операций, увеличение экспорта так называемых несырьевых товаров: аграрной продукции, автомобилей, одежды, кондитерских изделий, мебели и т.п.

Контрафактные детали для автомобилей могут быть опасны Фото: предоставлено пресс-службой

- А что такое мобильные группы, насколько они эффективны?

- Мобильная группа быстро перемещается по трассам, оснащена всем необходимым оборудованием, ее могут сопровождать собаки с кинологами – все это позволяет быстро и качественно проводить таможенный контроль. Мобильные группы появились в конце 2015 года и уже выявляют тонны контрафактной продукции. Причем если за 9 месяцев прошлого года на их счету было 222 тысячи единиц такого товара, то за тот же период 2020 года они выявили уже более 780 тысяч единиц контрафакта.

- Как изменилась работа таможни в связи с коронавирусом?

- В конце марта часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. Из-за отмены международных пассажирских рейсов таможенные посты в аэропортах в основном оформляли грузовые и санитарные рейсы. В марте-апреле Самара приняла четыре эвакуационных рейса из Таиланда, Бали и Таджикистана. Плюс власти организовали 6 рейсов из Самары в Ташкент для граждан Узбекистана. Ни на одном из них нарушений выявлено не было: люди, видимо, старались любым способом попасть домой и не думали о нарушении закона. С 10 октября международные авиарейсы в Курумоче возобновились, поэтому мы еще раз хотим напомнить о необходимости соблюдения таможенного законодательства. Что разрешено и что нельзя перемещать через границу, можно прочитать на сайте ФТС России.

Сотрудники Самарской таможни остановили партию бронежилетов, которую собирались вывезти из России

- Проверяет ли таможня почтовые отправления? Снизился ли поток стероидов? Что еще необычное пытаются переслать друг другу?

- За 9 месяцев в международных посылках и бандеролях сотрудники таможни нашли более 4 кг сильнодействующих веществ, чаще всего это стероиды и таблетки для снижения веса. Были случаи, когда получатель просто не знал, что препараты запрещены в России и его могут привлечь к уголовной ответственности. Но бывает и иначе. С начала года зафиксированы две попытки пересылки наркотиков, в одном случае, например, наркотик спрятали в упаковки с молотым кофе. Эту посылку из Израиля наши сотрудники задержали в сентябре в Орске.

- Были ли уже попытки ввезти или вывезти нелегально медицинское оборудование, маски, перчатки или лекарства от коронавируса?

- Временный запрет на вывоз из страны целого перечня медицинской продукции Правительство РФ ввело еще в марте, после этого за два месяца мобильные группы Самарской таможни пресекли вывоз из России за границу хирургических халатов, медицинских масок, антисептиков, марли и даже противогазов типа ГП-5 и ГП-7. Нарушителей оштрафовали, а товар вернули в продажу на территории России. Сегодня запрет на вывоз из страны этой продукции отменен. Что же касается новых вакцин и лекарств от коронавируса, то попыток их вывоза мы пока не фиксировали.

Весной за границу пытались вывезти партию защитных костюмов, медицинских масок и антисептиков Фото: предоставлено пресс-службой

- Какие наиболее значимые нарушения выявлялись в 2020 году?

- Всего за 9 месяцев этого года наши сотрудники возбудили 23 уголовных и 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях. В последнее время появилась нехорошая тенденция: организации, которые сотрудничают с партнерами из Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, все чаще «забывают» вовремя отчитаться о перемещении товара через границу. Также стало больше нарушений валютного законодательства, увеличилось количество дел об использовании чужих товарных знаков на подделках, которые пытаются импортировать в Россию под видом известных брендов. В общей сложности с начала года мы изъяли почти 2 тысячи контрафактных смартфонов на 100 млн рублей и 410 тысяч пар «брендовых» носков стоимостью примерно 400 млн рублей. Кроме этого, то и дело изымаем контрафактную обувь, сигареты, нефтепродукты, лесоматериалы, недавно за границу пытались вывезти партию бронежилетов. По всем эти фактам возбуждены уголовные дела.

- 25 октября отмечался День таможенника Российской Федерации. Что бы Вы пожелали коллегам?

- Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать дальнейших успехов в напряженной, достойной высокого уважения профессиональной деятельности, осуществления всех планов и надежд, крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и семейного благополучия.

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