Вся грудь в медалях: в Самарской таможне на пенсию ушел пес Балто, который находил 247 кг «запрещенки» за раз

Титулованный чемпион скучает на пенсии, ему не хватает радостей работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не такой, как все

- Он на пенсии, ему все можно, - говорит Нина Курдова, когда ее питомец, титулованный пес Балто кладет свою голову на колени мне, корреспонденту, которого он видит в первый раз в жизни. Это добрейший пес, который сразу вызывает к себе доверие, он это знает и своим обаянием пользуется на 100%.

Его хозяйка - Нина Курдова, она - главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела №1 (Самара) Самарской таможни. Со своим питомцем и напарником Балто они вместе уже 11 лет. Полное имя пса – Балто из Огненной стаи, но с детства длинноногого и худого пса все звали Болтиком.

Поработали-поиграли, вот идеальный баланс взаимоотношений между кинологом и собакой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Он всегда был слишком крупным для бельгийской овчарки и слишком худым, особенно для служебной собаки. Как будто я его недокармливаю, хотя ест до сих пор за двоих, - Нина Курдова пытается успокоить пса, который возбужденно «знакомится» с журналистами. – Сейчас, на пенсии, он еще немного отъелся. Скучно, конечно, ему. Когда на работу собираюсь, все время рядом вертится и как будто спрашивает: «А как же я?» А уж когда дорожную сумку видит, то начинает грустить всерьез.

Лучший, несмотря ни на что

Дорожная сумка – это значит соревнования, а там Балто привык побеждать. Он много раз выигрывал региональные соревнования, набирал больше всех баллов в разных номинациях чемпионата России, плюс пес – признанный чемпион Федеральной таможенной службы России 2016 и 2018 годах. Причем в последний раз он выиграл чемпионат с двумя порезанными передними лапами.

- Мы его привезли в Москву за несколько дней до соревнований, - вспоминает Нина Курдова. - В этот день была гроза. Раньше он не боялся, но, видимо, с возрастом появился страх перед грозой. Он метался по вольеру и разодрал себе передние лапы. Хорошо, что я пришла к нему вечером, как раз после грозы. Если бы пришла утром, то собаки бы не было, он бы просто истек кровью.

Встал вопрос о том, чтобы вообще снять собаку с соревнований, но кинологи решили повременить и посмотреть, как Балто будет себя чувствовать. А он умудрился с травмированными лапами выиграть свой второй чемпионат.

В том же году напарники с командой поехали на соревнования кинологов по СНГ, где команда заняла первое место, а пес получил очередную медаль в одной из номинаций.

Рекордный объем

Балто – специалист по поиску наркотиков и различных сильнодействующих веществ. С кинологом он работал в аэропорту, на Почтамте по международным почтовым отправлениям, на таможенных постах и в составе мобильных групп. В апреле прошлого года пес нашел рекордную партию «запрещенки»:

- Если он чует источник запаха, то показывает его носиком: «Там!». Находит вещества с точностью до 10 см, - поясняет Нина Курдова. – А тут из фуры выгрузили нам коробки стеной. Пес ходит и удивляется: тут запах и тут запах, поворачивается ко мне и показывает: «Оно все пахнет!». Бегал между коробками с огромными глазами и только успевал показывать, где спрятано то, то мы ищем.

Найти спрятанный наркотик для настоящего профессионала - вопрос нескольких секунд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, груз задержали, вскрыли. По документам в коробках должны были перевозить лекарства, на самом деле внутри нашли стероиды, таблетки для похудения, в составе которых были запрещенные в России вещества, и много чего еще. Общий вес «запрещенки» составил 247 кг. Так пес Балто вошел в историю Самарской таможни.

Подрастающая смена

Возраст пса выдает легкая седина на морде. В свои 11 лет он все также полон сил и энергии, но в декабре прошлого года его списали на пенсию. Сейчас он живет дома у Нины Курдовой и «воспитывает» вместе с ней племянничка – щенка от своего старшего брата.

Щенка назвали Легио Феррата Егермейстер, в быту - Ёжик. Сейчас ему 3 года, на службу пес заступил прошлой зимой.

- Он выглядит грозно, но очень добрый. С характером пес, как ежик, но исправляется, - рассказывает о питомце Нина Курдова. – А еще это он очень честный. Болтик, например, хитрил и придумывал тысячу поводов и способов отлынивать от работы. А Ежу показали, как надо, и он делает: надо, так надо.

Ёжик и Балто - родстенники, но на их взаимоотношения это никак не влияет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Балто и Ежик по характеру – лидеры и время от времени выясняют, кто из них главный. Но сходятся обычно на том, что в их семье главная все-таки хозяйка, которую они оба обожают.

Карьера Ежика только началась: первая «запрещенка», пусть и в небольших количествах, первые победы (в этом году выиграл региональные соревнования среди кинологов Самарской таможни Приволжского региона), так что у него все еще впереди. А мы будем следить за его успехами.

Даже во время пандемии Нина Курдова и ее напарник часто ездят на проверки товаров, которые могут содержать "запрещенку" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Данченков, начальник Самарской таможни:

В Самарской таможне работают 2 кинологических отдела: в Самаре и Оренбурге. На службе 10 собак, среди которых есть немецкие овчарки, одна бельгийская овчарка и фокстерьер. Собаки обучены и аттестованы на поиск наркотических средств и сильнодействующих веществ, на табачные изделия, оружие и боеприпасы, а также денежные купюры.

В Самарской области расположен Региональный кинологический центр таможенных органов Приволжья, где обучаются и повышают свою квалификацию специалисты-кинологи и служебные собаки со всей России. Кроме того, на базе этого Центра ежегодно проходят окружные соревнования по многоборью со служебными собаками среди специалистов-кинологов таможен Приволжского региона. В этом году Самарская таможня подтвердила свой статус чемпиона. Первое место заняла Нина Курдова с бельгийской овчаркой по кличке Легио Феррата Егермейстер.

Нина Курдова и Легио Феррата Егермейстер, в быту - Ёжик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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