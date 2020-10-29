«Лицо – сплошная гематома»: врачи скорой помощи рассказали о гибели 2-летней девочки в Тольятти

Ксюше было всего 2 года, когда она умерла от страшных травм Фото: Соцсети

- Я многое видел, но такое – впервые, - признался сегодня в суде Олег С. – врач-реаниматолог тольяттинской скорой помощи. Именно его бригада летом прошлого года первой приехала на бульвар Курчатова по сигналу о том, что ребенок без сознания и нуждается в помощи медиков.

- Нас никто не встретил, мы долго не могли попасть в подъезд, стучали в окна, пока соседи не запустили нас внутрь, - вспоминал фельдшер Денис П. – Заходим в комнату, там мужчина с голенькой девочкой на руках, трясет ее, говорит нам: «Сделайте что-нибудь».

Помогать девочке было уже поздно: ни дыхания, ни пульса, врачей вызвали слишком поздно. Мать ребенка бросилась на отца с кулаками и криками «Никогда тебе этого не прощу».

- 40 лет работаю, но такое увидел впервые: худенькое тельце, следы травм, лицо – одна сплошная гематома, - даже через год Олегу С. тяжело говорить об этом, смерть ребенка задела его за живое. – Мужчина сказал, что девочка получила травму от удара качелями, но я не поверил. Вышел на кухню, потому что просто не мог там находиться. Позвонил диспетчеру, объяснил ситуацию, попросил вызвать полицию.

Антон Проскурин признает вину, но вспоминать о произошедшем отказывается Фото: Соцсети

Пока оформляли документы, фельдшер Наталья П. вышла на улицу. Там стоял и нервно курил отец погибшей малышки.

- Он вдруг начал биться головой о железную входную дверь. Что-то бормотал себе под нос, но я не расслышала, что именно, - призналась впоследствии женщина.

Мужчина этот – Антон Проскурин. Погибшей девочке Ксюше он приходился отчимом. Сейчас его судят за истязание и убийство малышки. Свою вину он признает, но показания давать отказывается.

Свидетели, допрошенные по делу, рассказали, что Ксюша росла недолюбленным ребенком, который вместо ласки и внимания получал лишь крики и тумаки. Отсюда и синяки разной степени давности, которые заметили медики при осмотре бездыханного тела. В тот вечер Антон Проскурин, предположительно, начал «воспитывать» ребенка привычным для себя способом и «перестарался».

Зинаиду Проскурину сейчас тоже судят за истязание собственной дочери Фото: Александра БУДАЕВА

Но под суд отдали и мать девочки – Зинаиду Проскурину, потому что знакомые семьи не раз замечали, что и она тоже нередко проявляла к дочке неоправданную жестокость.

Кроме Ксюши, у пары был еще один ребенок – он родился буквально за пару недель до гибели своей старшей сестры. Мальчик был желанным, но какое будущее ждало бы его, сложно сказать.

Медик Денис П., к примеру, заметил весьма специфический способ кормления младенца: в рот ему просто вставили бутылочку, закрепив ее так, чтобы она не упала. О том, что малыш мог просто захлебнуться, никто, видимо, не подумал.

Сейчас малыш в безопасности и уже обрел новую семью с любящими родителями.

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