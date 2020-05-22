«Малышка мучительно умирала, а матери не было рядом»: отчима зверски убитой двухлетней девочки отправили под суд

В Самарской области закончено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 2-летней Ксюши в Тольятти. 9 июня прошлого года медики, которые прибыли на бульвар Курчатова, ничем не смогли помочь малышке. Она уже не дышала, все тело было в синяках, а одна половина лица распухла так, что реснички оказались над губой.

Отчиму девочки, Андрею Проскурину, предъявили обвинения сразу по трем серьезным статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание несовершеннолетнего и убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Свою вину мужчина полностью признал.

- По версии следствия, на протяжении восьми месяцев он периодически бил и истязал ребенка, а в мае прошлого года сломал ей руку, когда пытался удержать ее от падения на проезжую часть, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Напомним, по словам свидетелей, ребенку не наложили гипс на травмированную ручку - она синела и распухала, а взрослые тем временем выясняли между собой отношения, не обращая никакого внимания на самочувствие девочки.

Антон Проскурин и Зинаида Дубровина сейчас под стражей - обоих подозревают в истязании ребенкаФото: Соцсети

Что касается той страшной ночи, то, предположительно, Проскурин был пьян. Что стало поводом для его недовольства, до конца непонятно - возможно, приступ ярости вызвала оплошность Ксюши, которая не успела вовремя добежать до туалета. Как установлено в ходе следствия, взрослый мужчина избил малышку, она умирала долго и мучительно.

Сегодня заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, вскоре его должны направить в суд. По совокупности статьей Проскурину могут назначить пожизненное заключение.

Однако куда смотрела мать? Знакомые семьи говорят, что Зинаида Дубровина тоже частенько била дочь и не особенно заботилась о ее здоровье. Более того, после гибели малышки были обнаружены фотографии - на них запечатлена окровавленная и плачущая девочка. Кто их делал? На этот вопрос ответа пока нет.

Следователи говорят, что это еще не конец истории и расследование продолжается.

- Ее мать находится под стражей и обвиняется в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - уточнили в прокуратуре Самарской области. - Кроме того, продолжается проверка в отношении сотрудников полиции и органов опеки, ведется расследование уголовного дела по статье 193 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

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