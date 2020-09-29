«Не бил, а воспитывал»: как объяснил свои действия отчим, забивший до смерти ребенка в Тольятти

У Антона Проскурина и Зинаиды был общий сын, его забрали у горе-родителей Фото: Соцсети

9 июня 2019 в Тольятти «Скорую помощь» вызвали к 2-летней девочке. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Лицо малышки было изуродовано гематомами, испачкано в крови. Бурые капли были повсюду: на шкафу, холодильнике, телевизоре.

В убийстве сразу сознался отчим ребенка Антон Проскурин. Суды над ним продолжаются уже больше года. 29 сентября на судебном заседании он отказался давать показания, поэтому гособвинение огласило то, что он рассказывал следователям ранее.

Беспощадное воспитание

Антон и Зинаида познакомились в 2018 году. 1 августа поженились, вскоре забрали маленькую Ксюшу из детдома - Зинаида отправила ее туда ранее, потому что нигде не работала и жила на птичьих правах у знакомых.

«Воспитывать» падчерицу Антон начал довольно быстро: сначала это были крики, потом шлепки по попе, дальше - по голове и по губам, когда девочка начинала плакать. По губам ее били до тех пор, пока она не замолкала.

Антон Проскурин сегодня отказался давать показания, но вину полностью признал Фото: Александра БУДАЕВА

Дальше - больше. Друзья семьи были свидетелями того, как отчим бил Ксюшу руками по голове, с размаху бросал ее в кроватку, пинал ногой в грудь.

- Я не помню этого, но зачем другу меня оговаривать? Это могло быть, - соглашался Проскурин на очных ставках.

«Немного не рассчитал»

- В тот день я пил пиво и смотрел кино по телевизору, Ксюша ела йогурт. Вся перемазалась, до этого еще и матрас описала. Я сильно разозлился, - зачитал сегодня гособвинитель Александр Канаев показания Антона Проскурина, которые тот давал 10 июня прошлого года. – Я сначала вытирал ее, потом стал бить, она разревелась, я ударил ее по губам, брызнула кровь. Я бил ее по губам, от моих ударов кровь разлеталась по всей комнате. Возможно, бил и по голове, за шею хватал, не помню, я был пьян. Потом она замолчала и тихо легла на кровать.

2 июня 2020 года в Тольятти на могилке маленькой Ксюши волонтеры установили памятник. Фото: предоставлено волонтерами

Напомним, впоследствии эксперты насчитают десятки ударов по всему телу – девочка умирала от них долго и мучительно. Но Антон Проскурин заметил это, только когда Ксюша захрипела.

- Я подошел, она уже была без сознания, я подхватил ее на руки, пытался привести в чувство, но она не реагировала, - описывал дальше свои действия Проскурин следователям. – Тут зашла Зина, вызвала «Скорую помощь», но медики не смогли ей помочь. Возможно, я слишком увлекся и не рассчитал силу ударов.

Жесток и опасен

Эксперты признали Антона Проскурина вменяемым, однако диагностировали у него психическое расстройство, которое приводит к неоправданной жестокости и усугубляется пристрастием к алкоголю. Предположительно из-за этого его ранее и «попросили» с военной службы.

Свидетели говорят, что малышку бил не только отчим, но и мама. На этом фото грим маскирует синяки под глазами малышки Фото: Соцсети

Знала ли его жена, с кем связалась? Она говорит, что нет. Свидетели рассказывают, что Зинаида Проскурина и сама неоднократно проявляла жестокость по отношению к дочке. К примеру, когда отчим пнул девочку ногой в грудь, ее мама… рассмеялась.

Следователи также посчитали такое поведение подозрительным, женщина попала под уголовное преследование. Неделю назад ей предъявили обвинение в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы, ее мужу – до 20 лет колонии.

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