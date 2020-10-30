«Ты – моя собственность, тебя проще убить, чем отпустить»: мужчина мечты превратил жизнь самарчанки в ад

Женщина надеется, что бывший муж забудет о ее существовании Фото: Предоставлено героем публикации

Марина и Максим (имена героев изменены. Примм.автора) познакомились, когда были подростками. Вместе прожили около 20 лет, но вспомнить что-то хорошее из прошлых времен женщина затрудняется. Долгие годы ей приходилось терпеть унижения, оскорбления, а узнав о разводе, мужчина вообще попытался ее задушить. Как Марине удалось выжить самой и спасти своих детей, корреспонденты «КП-Самара» узнали из первых уст.

Романтичная юность

Марина и Максим познакомились, когда она, будучи еще девочкой-подростком, приехала на каникулы к бабушке. Они сразу понравились друг другу, и когда к осени девушка вернулась в Самару, общение с новым знакомым прервала – молодые люди обменивались письмами. Романтические чувства с годами все крепли, через несколько лет паренек переехал к любимой в Самару, они поженились, родители девушки отдали молодоженам свою квартиру, и началась семейная жизнь.

- Я думала, что раз нам не нужно платить за аренду, то, наверное, скоро мы купим машину, может быть, дачу. Если оба работают – это же возможно, не так ли? – с горечью вспоминает те времена Марина. - Но оказалось, что он выполнил свою программу максимум: переехал в город и поселился в «своей» квартире. Он ничего не хотел: ни получать высшее образование, ни работать. У меня, к слову, три высших образования, а он – простой рабочий. Руки у него были «золотые», но нормально зарабатывать он почему-то никогда не мог.

У молодого человека были постоянные клиенты, свое дело он знал. Вот только характер был не сахар: окружающим он говорил, что не хочет ни под кого «прогибаться», на деле же просто ругался со всеми по любому поводу и отказывался от работы, если считал, что ему заплатят недостаточно много денег.

Марина пытается начать новую жизнь и забыть о пережитых страхах Фото: Предоставлено героем публикации

Своя-чужая дочь

В итоге, когда Марина забеременела и родила дочку, в семье начались перебои с деньгами и ссоры. Молодой человек обвинил жену в том… что ребенок не от него. Тест на ДНК он делать отказывался и… мечтал о наследнике. Марина родила сына Вадима, надеясь, что жизнь наладится, но просчиталась.

Денег не было совсем, ей пришлось выйти на работу. Чтобы быть поближе к ее родителям, которые могли бы помогать с детьми, супруги продали квартиру, в которой жили и при помощи материнского капитала купили другую.

Марина мыла полы, работала в детском садике, а ее муж играл в компьютерные игры днями и ночами.

- Он мог прийти с работы, часов в 11 вечера сесть за компьютер и играть до шести утра. Он работал сутки через двое и мог позволить себе это, - рассказывает Марина. – А бывало, что он посреди ночи вставал, уходил куда-то и возвращался под утро в стельку пьяным. Когда я пыталась высказать свое недовольство, он начал кричать. Во мне 50 кг веса и ростом я не больно вышла, а он – здоровый мужик ростом под два метра. Когда он просто повышал голос, нависая надо мной, во мне зарождался какой-то панический, животный страх, и я отступала.

- За время семейной жизни я потеряла связь со всеми друзьями – муж ревновал меня ко всем. А в детском саду коллектив был дружный, мы хорошо общались. Многие из сотрудниц были матерями-одиночками и, глядя на то, как я берусь за любую подработку, они были сильно удивлены, что у меня, оказывается, есть муж. Так я впервые задумалась: зачем мне нужен Максим, если свою семью я обеспечиваю сама? – говорит Марина.

Ни Марина, ни ее дети не горят желанием общаться с Максимом Фото: Предоставлено героем публикации

Развод и попытка убийства

Когда женщина впервые заговорила о разводе, родители сначала ее поддержали: мол, хочешь уходить – уходи, мы тебя поддержим. Но когда они поняли, что Марина говорит серьезно, стали ее отговаривать: дети не должны оставаться без отца, потерпи, ну что ты своих «разведенок» слушаешь, думай своей головой.

Летом 2017 года Марина все же подала на развод. Максим умолял судью дать им шанс сохранить семью, процесс затягивался, а мужчина становился все более агрессивным. Марина испугалась и ушла с детьми на съемную квартиру под недовольное ворчание своих родителей: это же твоя квартира, если ему что-то не нравится, то пусть он уходит. Но в том-то и дело: Максим не собирался никуда уходить.

В это время Марина узнала, что у ее муженька, оказывается есть любовница - продавщица в магазинчике недалеко от дома. И отношения с ней ее благоверный поддерживает уже очень давно и особо не скрывал от окружающих, как ему хорошо жить на две семьи в свое удовольствие.

Это открытие стало еще одним «кирпичиком» в стене, разделившей бывших влюбленных. Ни о каком примирении, о котором мечтал Максим, не могло быть и речи. К концу года их официально развели, после чего мужчина едва не убил свою бывшую жену:

- Он мне сразу сказал: ты – моя собственность, тебя проще убить, чем отпустить. В тот день мы с Вадимом приехали в старую квартиру за вещами, Максим напрыгнул на меня, повалил, положил подушку на лицо и начал душить. Сын ревел и бил его ручками, я пыталась бороться, но внезапно поняла: чем сильнее сопротивляюсь, тем крепче его хватка. Я сложила руки и решила: будь что будет, - когда Марина говорит о том дне, у нее перехватывает дыхание, и на глазах наворачиваются слезы. Вспоминать спокойно о пережитом ужасе невозможно.

К счастью, бывший муж не нанес женщине серьезных увечий Фото: предоставлено героем публикации.

Сама виновата?

Когда женщина перестала сопротивляться, Максим перестал ее душить, оделся и ушел. Марина позвонила родителям, за ней приехал отец. Увидев, в каком она состоянии, он сначала отвез ее в больницу, потом – в полицию писать заявление на бывшего мужа.

- У участкового в кабинете сидела очень интересная дама, к сожалению, она не представилась, но с ходу в нецензурной форме обвинила меня, что сначала я вышла замуж за кого-то дурака в поисках приключений, а теперь пришла к ним плакаться, - вспоминает тот день Марина. - Позже участковый показал мне встречное заявление от моего мужа: о том, что я – сумасшедшая, а он очень любит детей и хочет сохранить семью. После этого нам обоим отказали в возбуждении уголовного дела, а я решила для себя никогда больше с полицией не связываться.

Вскоре решение о разводе вступило в законную силу, но Максим продолжал жить в их семейном гнездышке, Марина с детьми – на съемной квартире. Родители жужжали над ухом: «Если бы не твои подружки-разведенки, все было бы прекрасно, сидела бы ты и не высовывалась», нервы у женщины начали сдавать. Сначала она обратилась к своему терапевту, там направила ее в центр «Семья», а в этом учреждении ей уже дали контакты Анастасии Бабичевой и ее проекта «Знание остановит гендерное насилие».

- Я очень боялась, было страшно начать разговор. Долго собиралась с силами, но в итоге поняла, что мне больше неоткуда получить поддержки, - признается Марина. – Меня сразу пригласили на встречу, в вдруг выяснилось, что я не одна такая, множество женщин пережили нечто подобное. Мне это осознание очень помогло, я очень благодарна этому проекту и тем, кто со мной работал.

К счастью, бывший муж не нанес женщине серьезных увечий Фото: предоставлено героем публикации.

Последние этапы борьбы

Как только решение о разводе вступило в законную силу, Марина подала иск в суд о разделе имущества. Процесс длился мучительно долго, Максим был уверен, что «бывшая», раз уж выселяет его из квартиры, могла бы купить ему хотя бы «однушку». Однако суд оставил квартиру матери с двумя детьми, а мужчине присудил иномарку, приобретенную в браке.

Максим съехал, но продолжал преследовать Марину: караулил ее у подъезда, на выходе с работы, писал угрожающие СМСки. Дети, увидев его, начинали кричать от страха, а он улыбался и заявлял, что может вернуться в любой момент – ведь он по-прежнему прописан «дома».

Марина поняла, что так продолжаться не может: экс-муженька она после нескольких месяцев судебных разбирательств выписала из квартиры через суд, потом продала квартиру и съехала. Но вскоре после переезда кто-то полночи терроризировал их звонками во входную дверь по новому адресу. Позже Максим едва не сбил Марину с Вадимом на пешеходном переходе, а через некоторое время заявился к дочери на школьный праздник пьяным и начал громко рассказывать окружающим, что думает о своей бывшей жене. Каждый раз женщине с детьми приходилось спасаться от него бегством.

- Я надеялась, что он угомонится и забудет обо мне, ведь у него есть, к кому обратиться за утешением. Но он продолжает в своем духе, - рассказывает Марина. – Недавно мне удалили опухоль в груди, я возвращаюсь из больницы и первое, что увидела, выходя из такси, - огромные буквы на стене моего подъезда. Моя фамилия, бранное слово и утверждение, что я разрушила семью. Мне нельзя было даже руки высоко поднимать тогда, но я стояла и смывала эту дрянь со стены, чтобы дети не увидели, когда родители их привезут домой. Это просто за гранью, я в шоке.

Марина признается: вспоминать о прошлом они с детьми не любят – страшно. Они надеются, что Максим найдет свое счастье, но отдельно от них. Чем дальше – тем лучше.

КОМПЕТЕНТНО:

«Нужна комплексная работа»

Анастасия Бабичева, руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие»:

- К сожалению, ситуация, когда в полиции не воспринимают пострадавшую от домашнего насилия всерьез, – скорее, типична. Сами полицейские объясняют это тем, что часто пострадавшая «передумывает» через некоторое время и забирает свое заявление. Да, бывает и так. Но дело не в сиюминутной прихоти, а том, что жертва насилия получает серьезную психологическую травму. Чтобы снизить число таких противоречивых заявителей, с ними нужно очень деликатно и профессионально работать: объяснять им, что насилие – неприемлемо, что ситуация опасна и может повториться, предложить жертве психологическое сопровождение и иную возможную помощь. Многие пострадавшие от домашнего насилия даже не знают, что существуют центры, где некоторое время можно жить, чтобы не возвращаться к агрессору. Таким образом, для работы с проблемой домашнего насилия нужны компетенции, которых у полиции просто нет. Нужно взаимодействие разных специалистов, которого по сути у нас пока нет.

На мой взгляд, первопричина того, что жертва забирает заявление, а ее проблема по сути обесценивается, кроется в терпимости к насилию, которое весьма распространено в нашем обществе. Должно сперва измениться общественное сознание, тогда и работу полиции организует иначе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ

1.Обеспечьте свою безопасность. Договоритесь, чтобы вас встречали и провожали друзья, родственники, знакомые. Если есть такая возможность, возьмите такси, чтобы не идти пешком. Будьте бдительны, заходя в подъезд, в лифт и так далее.

2. Не поддерживайте контакт с преследователем: не отвечайте на его звонки, не оставайтесь с ним наедине, не садитесь к нему в машину.

3. Ищите в действиях преследователя состав правонарушений и преступлений, которые регулируются законом: записывайте разговоры на диктофон, делайте скриншоты сообщений с угрозами и так далее. Потом, собрав как можно больше доказательств, обращайтесь с ними в правоохранительные органы. Просите привлечь преследователя к ответственности за оскорбления, угрозы убийством, порчу имущества, нарушение неприкосновенности жилища – в зависимости от того, с чем вам пришлось столкнуться.

Подробную инструкцию о том, что делать, если вас преследуют, можно найти по ссылке.

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