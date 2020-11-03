«Я чувствую руками»: массажистка из Самары возвращает детям-инвалидам возможность дышать и двигаться

Владлена Аминова уже 28 лет делает массаж Фото: Предоставлено героем публикации

Владлена Аминова выросла в семье врачей: папа – врач-рентгенолог, бабушка – медсестра, дедушка работал в челюстно-лицевой хирургии.

- Я всегда знала, что буду лечить, - признается женщина. - Подробности не представляла себе, но в будущем своем была уверена. Так и случилось, и я этому рада. Каждый день я от своей работы я получаю огромное удовлетворение, разве не в этом счастье?

По образованию Владлена Аминова – медицинская сестра, работала в первой детской городской больнице. В 90-х ее отправили на повышение квалификации, так она научилась делать медицинский массаж. В 1997 году она ушла работать в отделение нейроортопедической патологии детского санатория «Волжские зори». Так ее пациентами стали детишки с генетическими заболеваниями, которые приводят к нарушению двигательных функций, а также малыши с ДЦП разного рода и посттравматическими заболеваниями.

В 2014 году женщина познакомилась с Ольгой Шелест. Сейчас Шелест – исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА, а тогда она была встревоженной мамой тяжело больного ребенка, которая не знала, как облегчить страдания своего сына. Массаж, который делала Владлена Аминова, настолько помогал малышу, что его мама, возглавив организацию, которая помогает неизлечимо больным детям, сразу придумала, как надо использовать чудо-руки опытной массажистки. Так с 2019 года она начала «колдовать» над подопечными фонда ЕВИТА.

- Я 32 года работаю с детьми, 28 из них делаю массаж, поэтому легко могу найти общий язык с детьми в зависимости от их настроения, - рассказывает Владлена Аминова. - Во время массажа всегда разговариваю с ними, задаю им разные вопросы, они в меру своих возможностей отвечают.

Для каждого из своих пациентов Владлена Аминова программу массажа подбирает индивидуально Фото: Предоставлено героем публикации

Самый общительный из маленьких пациентов – Дима Липашев. Мальчик до 4 лет развивался нормально, хотя вскоре после рождения у него обнаружили болезни глаз и порок сердца. Во время одной из операций что-то пошло не так, и маленькое сердечко остановилось. Врачи ребенка спасли, но Дима стал совсем другим: не разговаривает, с трудом управляет ручками и ножками. Зато отлично понимает, что говорят ему окружающие и во время сеансов массажа то и дело хохочет над шутками Владлены Аминовой.

Помогать тяжело больным детям – целая наука: там, где мышца спастична, ее надо расслабить, там, где она, наоборот, слабая, а должна быть рабочей, ее нужно тонизировать. Для каждого ребенка программа подбирается индивидуально. Нужно знать не просто анатомию, но и особенности их заболеваний – что можно делать, а что нельзя.

- Дети редко могут сказать, где у них болит, поэтому пациентами работаю интуитивно, за ребенка отвечают его мышцы: расслабляются, сокращаются. Я чувствую все это руками, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» массажистка. – Но перед тем, как приступать к процедурам, обязательно нужно осмотреть ребенка и решить, что я смогу сделать, а что нет. Поставить цель, выбрать нагрузку и постепенно, осторожно увеличивать ее, ориентируясь на самочувствие ребенка.

Сама Владлена Аминова говорит, что чудеса – не ее профиль, мол, улучшения здоровья ребенка достигаются при комплексной терапии. Но некоторые родители считают иначе.

Например, Левушка Зурнаджян несколько месяцев был подключен к аппарату ИВЛ, слабенький организм ни кушать, ни дышать самостоятельно не мог. Но после массажа малыш вздохнул полной грудью и освободился хотя бы на время от трубочек, которые так осложняли ему жизнь. Для его родителей это стало настоящим чудом.

Во время пандемии коронавируса без дела Владлена Аминова была всего пару месяцев. Потом надела маску, “вооружилась” санитайзером и вернулась к привычному делу - нести чудеса в семьи с тяжело больными детками.

Помочь подопечным фонда ЕВИТА можно несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

- с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

- отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно

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