В Самаре суд отказался восстанавливать на работе воспитателей, которые били детей-сирот

Инцидент произошел в беседке, расположенной на территории дома ребенка "Солнышко" в Самаре Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре сегодня огласили решение по скандальному делу воспитателей, которых уволили из дома ребенка "Солнышко" за то, что они били детей-сирот.

Напомним, эта история "всплыла" в начале июля, когда в соцсети слили видео того, как в беседке на территории дома ребенка на ул.Осипенко воспитатель грубо выкидывает маленького ребенка из коляски, а потом дает по лбу другому малышу, который не вовремя вздумал реветь.

Во время служебной проверки выяснилось, что в беседке в это время была еще одна воспитательница, а неподалеку - санитарка. Более того, случай применения насилия по отношению у детям не был единичным. После этого двух воспитателей - Елену М. и Людмилу Ш. уволили за совершение аморального поступка, а санитарку Татьяну Р. на время отстранили от работы, но потом снова допустили к детям.

Все трое такое решение руководства посчитали несправедливым и обратились в суд. Елена М. и Людмила Ш. требовали восстановить их на работу и выплатить им зарплату за те дни, что они не работали не по своей вине, плюс премии, деньги за неиспользованный отпуск и... компенсацию морального вреда - в общей сложности более 600 тысяч рублей. Санитарка требовала выплатить ей деньги и компенсации за дни вынужденного прогула.

Представители дома ребенка в суде заявили: их решение абсолютно законно. Детей больше некому защитить - они не могут пожаловаться в силу возраста и особенностей развития, у них нет родителей - за них отвечает государство. И применение насилия к ним ничем не может быть оправдано. В деле есть доказательства: видеозаписи проступков и опросы, подписанные самими воспитателями, где они не отрицают своих способов "воспитания" детей. Более того, в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

И хотя адвокаты уволенных воспитателей просили суд не обращать внимания на видео и вообще считать его чуть ли не фальсифицированным, решение руководства дома ребенка было признано законным.

Сегодня Октябрьский районный суд отказал всем трем истцам в удовлетворении их требований. Это решение они могут обжаловать в Самарский областной суд.

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