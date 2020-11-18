Самарский суд оставил в силе приговор нигерийцу, который изнасиловал проститутку и остался на свободе

На заседание суда в Самару приехали потерпевшая (на фото - слева в сером) и адвокат осужденного - Рамиль Гизатуллин (справа) Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе обвинительный приговор Айо Осиа, которого в прошлом году признали виновным в сексуальном насилии над жрицей любви, но дали настолько "мягкое" наказание, что отпустили сразу в зале суда.

Напомним, по версии следствия днем 31 декабря 2018 года в Уфе гражданин Нигерии Айо Осиа пришел к Марии Л. которая оказывала за деньги интимные услуги. Платить парень не захотел: жрицу любви он изнасиловал, плюс забрал у нее из квартиры наличку и гаджеты. Приехавшие по звонку на номер 112 полицейские сначала составили на пострадавшую протокол за оказание секс-услуг, а потом уже отправили ее к медикам. 2 января подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Айо Осиа говорил, что ни в чем не виноват: мол, примерно год назад Мария украла у него 500 баксов, и когда он ей об этом напомнил, она предложили «расплатиться натурой». Так как ее услуги стоят гораздо дешевле, чем 500 долларов, то он посоветовал ей собрать необходимую сумму, а чтобы мотивировать «должницу», действительно взял ее планшет и мобильники, но обязательно отдал бы их, получив деньги.

Айо Осиа говорит, что никакого насилия не совершал Фото: Предоставлено героем публикации

Молодой человек, его защитники и сочувствующие обращались за помощью к президенту Нигерии и Папе Римскому, но в прошлом году его все равно признали виновным, правда, по гораздо более мягким статьям, чем ему вменялись.

Мария Л. и ее адвокаты таким поворотом остались не довольны: переквалифицировать разбой на самоуправство, а изнасилование с особой жестокостью – на «обычное» сексуальное насилие – это, по их мнению, просто верх несправедливости. Они написали жалобу сначала в Верховный суд Республики Башкортостан, а затем и в Шестой кассационный суд, который расположен в Самаре.

На сегодняшнее заседание лично приехали потерпевшая Мария и адвокат осужденного Рамиль Гизатуллин. Каждый надеялся склонить суд на свою сторону, но ничего не вышло.

Как сообщает пресс-служба суда, жалобы рассмотрены, но судебные акты оставлены без изменений.

Мария Л. готовится жаловаться дальше - в Верховный суд РФ Фото: Предоставлено героем публикации

- К сожалению, это так, - прокомментировала ситуацию корреспонденту "КП-Самара" Мария Л. - Скорее всего, будем обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

Между тем, на прошлой неделе Шестой кассационный суд отменил решение Верховного суда Республики Башкортостан по другому резонансному делу - об изнасиловании девушки-полицейской в Уфы. На родине двух подозреваемых оправдали, а третьего приговорили к 4 годам колонии общего режима. Самарские судьи посчитали это несправедливым и отправили дело на новое рассмотрение.

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