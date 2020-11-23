«В газовой державе греемся электричеством»: в ЖК «Солнечный» под Тольятти установили еще одну подстанцию для обогрева

Поселок строился в 2010-2015 гг, дома в нем уже нуждаются в капитальном ремонте Фото: Александра БУДАЕВА

- В декабре прошлого года за квартиру площадью в 53,6 кв метра мы платили- 6790 рублей. В этом году тарифы выросли. Летом было еще ничего, а зиму ждем с ужасом, - тяжко вздыхает Оксана Б.

Она живет не в элитном доме в центре Самары, как можно было бы подумать по ее платежке. Несколько лет назад квартиру она приобрела в маленьком ЖК «Солнечный», он расположен рядом с селом Подстепки в Ставропольском районе, это недалеко от Тольятти.

Хотя дома здесь строились и сдавались в 2010-2015 гг, их обитателям приходится несладко. Выяснилось, что здания, в которые они заселились, весьма сильно отличаются от проектов: крыши без водостоков, подвалы без гидроизоляции, отопление от электричества. При этом мощностей работающих подстанцией не хватало, и зимой жителям 9 многоквартирных домов приходилось выбирать: горячая вода или отопление.

Еще одна подстанция должна сделать зимовку в ЖК "Солнечный" комфортнее Фото: Александра БУДАЕВА

На прошлой неделе в ЖК «Солнечный» привезли еще одну подстанцию – она должна «разгрузить» те, что уже есть, но не справляются с нагрузкой. Одна из них к тому же из-за работы на износ в предыдущие годы уже нуждается в ремонте.

Вот только за блага цивилизации придется платить: в этом году с местных просят по 32 рубля за квадратный метр прогретой отоплением жилплощади.

- Причем, 32 рубля – это только в тех домах, где работает геотермальная установка. Но у нас хотя бы средняя температура по квартирам – 24 градуса. В некоторых домах, где геотермалки нет, например, на Школьной, 21, в домах термометры редко показывают температуру воздуха выше, чем +20 градусов. А платят они еще дороже: дом с плоской крышей, там нет вентиляции и тяги - рассказывает старшая по одному из домов в поселке – Вера М.

Фото сделано 21 ноября в квартире на ул.Школьной, 21. Верхняя цифра - это температура воздуха, нижняя - температура полов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Между тем, и этого добиться удалось во многом после того, как о проблемах ЖК «Солнечный» в апреле рассказали журналисты «КП-Самара». После этого как-то решился вопрос и с присоединением поселка к ближайшему селу Подстепки, и с канализацией. До этого из-за ошибок в прокладке коммуникаций рядом с жилыми домами в полях регулярно разливались зловонные озера. Их устраняли, на какое-то время возмущения людей стихали, а потом все начиналось заново.

В этом году летом в ЖК «Солнечный» все же заменили насосы, плюс отремонтировали ближайшую канализационную насосную станцию, так что проблему антисанитарии, вони и «болот» в результате удалось решить.

- Спасибо сотрудникам МУП «Водоканал Подстепки», которые поставили 3 нормальных насоса и наладили их работу, наконец, хотя бы эта проблема решена, - говорят местные жители. Правда, не все из них привыкли к мысли о том, что за отведение стоков надо платить, поэтому отдельные личности копят долги.

Прокурорская проверка в прошлом году выявили многочисленные нарушения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако эта проблема не была единственной - чтобы решить их все, по словам чиновников, требуется 37 млн рублей.

- По сути нам нужен газ, чтобы коммунальные платежи стали адекватными. А то в газовой державе народ электричеством греется. Это и нерационально: у нас зарплат таких нет, чтобы оплачивать счета, которые выставляют, - размышляет Вера М. - Ну и крыши. Во всех домах с плоской крышей нет утепления. Совсем. А в домах с коньковой крышей нет вентиляции. Да и стропильная система сделана из самых дешевых досок. На многих домах из-за отсутствия нормальной вентиляции чердаков начали отсыревать опилки, которые там используются как утеплитель, плюс там уже гниют стропила.

Напомним, по одному из домов в поселке также пошла трещина, а в подвале просела плита перекрытия. Жители до остановки ходят в полной темноте - освещения нет. Кто ответит за то, что жилой комплекс ввели в эксплуатацию в таком виде? Пока не ясно – полиция о результатах своей проверки рассказывать не торопится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках

Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)

Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти

35 млн рублей, которые местная управляющая компания собрала с жильцов, по каким-то причинам не дошли до энергетиков, силовики подозревают, что дело тут в мошенничестве (подробности)

«Канализация разлилась морем»: как под Тольятти спасают целый поселок

Жителям ЖК «Солнечный» говорят, что проблема решена, но дома продолжают разваливаться на глазах (подробности)