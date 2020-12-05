«Замучили одного ребенка, теперь младенец на очереди?» В Тольятти мамаше-уголовнице не дали забрать сына у опекунов

Зинаида Проскурина родила младшего сына в мае прошлого года, через месяц погибла ее дочь Фото: Соцсети

Нешуточная борьба развернулась в этом году в судах за полуторагодовалого Арсения (имя мальчика изменено. Прим.автора). Он оказался в доме малютки в прошлом году после того, как оба его родителя попали в СИЗО после смерти его старшей сестры Ксюши.

Напомним, девочка умерла в ночь с 8 на 9 июня 2019 года. Следователи пришли к выводу, что ребенка жестоко забили до смерти. Свою вину сразу признал отчим малышки – Антон Проскурин, его арестовали и в этом году приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Через некоторое время после задержания мужчины, в СИЗО оказалась и Зинаида Проскурина – следователи выяснили, что нередко девочку били у нее на глазах, плюс, по некоторым данным, и сама она бывала с дочерью груба. Сейчас ее судят за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию малышки.

Общий сын Зинаиды и Антона Проскуриных – Арсений – после их заключения под стражу попал в дом малютки. Было понятно: чтобы мальчик хорошо развивался, ему нужна семья. Так органы опеки стали искать ему опекунов.

Маленькую Ксюшу убили прошлым летом Фото: Соцсети

- У нас не получалось завести детей, и мы начали думать о том, чтобы взять ребенка из приюта, - рассказала корреспонденту КП-Самара Анастасия (имя изменено. Прим.автора). – Когда мы увидели Арсения, он был крохотный, гораздо меньше сверстников, а еще очень замкнутый. Но мы сразу почувствовали: это наш сын, мы можем и должны помочь ему.

Сейчас мальчик совсем другой: «нагулял» щечки, любит танцевать, завел себе подружку во дворе. Мамой называет Анастасию, к ней бежит на еще не окрепших ножках и тянет ручки, прося помощи. В какой-то момент семья поняла: они не смогут отдать мальчика обратно. И Анастасия подала в суд иск о лишении Зинаиды Проскуриной родительских прав.

- Если честно, я очень боялась. Она же – биологическая мама, а вдруг суд решит, что с ней ребенку будет лучше? – признается женщина.

Родители выкладывали в соцсети фотографии малышей, но что творилось в семье - оставалось за кадром Фото: Соцсети

Зинаида Проскурина, в самом деле, была уверена, что с ней сыну будет лучше, чем в приемной семье. Она уверяла: вот сейчас суды кончатся, я выйду и заберу своего сына, люблю его очень, скучаю по нему, и смогу воспитать его без посторонней помощи.

Волонтеры, которые в свое время помогли следователям «добыть» доказательства жестокости Зинаиды по отношению к дочке, были в ужасе: замучили одного ребенка, а теперь еще младенец на очереди?

- Да она Ксюшу хоронить везла не в катафалке, а в такси! – рассказывала в суде одна из волонтеров. – А на памятник ребенку мы всем миром собирали. Вы бы послушали, что у них в семье творилось – нельзя ей ребенка отдавать!

Деньги на памятник собирали волонтеры. Фото: организация "Право на счастье"

Органы опеки встали на сторону Анастасии: специалисты также сомневались в том, что Зинаида Проскурина подарит ребенку счастливое детство и блестящее будущее. Ведь старшего сына при разводе она отдала бывшему мужу. Ксюшу сдала в детдом, потому что нигде не работала и «своего угла» не имела, а забрала ее, только когда вышла замуж за Антона Проскурина.

В итоге Ставропольский районный суд 2 декабря лишил родительских прав Зинаиду Проскурину, ее супруг их уже давно лишен. Однако у женщины есть возможность в течение 10 суток подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Сделает ли они это – пока не ясно.

Новая семья Арсения очень благодарна органам опеки за помощь. После окончания судебных процессов Анастасия и ее муж хотят порвать с прошлым. Арсений перестанет быть Арсением, а станет совсем другим мальчиком, потеряв связь с биологическими родителями. Его папа и мама надеются, что это позволит оградить малыша от тех ужасов, свидетелем которых он невольно стал, и сделать его жизнь беззаботной и счастливой.

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