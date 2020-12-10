Павел Шайахметов был обвиняемым в трех убийствах, но говорил, что на него хотят "повесить" гораздо больше Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Громкое задержание в марте 2017-го

Дело пойманного в Казани «поволжского маньяка», которого искали 10 лет, вызывает много вопросов. Один из самых обсуждаемых — действительно ли задержанный три года назад Павел Шайахметов был наказан за чужие преступления? Его какое-то время считали тем самым неуловимым серийным убийцей, а в итоге он покончил с собой прямо в здании суда. Журналисты «Комсомолки» разбирались, можно ли считать мужчину жертвой правосудия и является ли он на самом деле невиновным, как многие сегодня говорят.

Павел — уроженец Казахстана. Он жил в городе Уральске, говорил, что воспитывал там двоих несовершеннолетних детей. Дважды был женат, подрабатывал на стройках и занимался ремонтом окон. В России находился без регистрации, жил на съемных квартирах.

В поле зрения общественности Шайахметов попал 28 марта 2017 года. Именно в этот день его поймали за убийство 66-летней Надежды Куклевой в квартире дома № 171 на улице Пролетарской в Самаре.

Преступника искали 10 лет Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

— Он позвонил ей в домофон и сказал, что представляет компанию «ИнРос», застеклявшую балконы по этому адресу, а сейчас у них сезонное обслуживание. Доверчивая женщина пустила незнакомца в свой дом и поплатилась за это жизнью. Он нанес ей удары ножом в голову и шею, забрал 7 тысяч рублей, золото, серебро и ушел, — именно такую картину трагедии восстановили правоохранители в ходе расследования.

Задержание вызвало большой резонанс. Руководители полиции и следственного комитета созвали брифинг, на котором заявили, что подозреваемый совершил сразу несколько убийств. В ходе обыска у него изъяты драгоценности и вещи погибших женщин.

— Он втирался в доверие к потерпевшим. Просил попить, предлагал помощь по дому. Они пускали его. Исключать, что это так называемый «поволжский маньяк» нельзя, как и утверждать это однозначно, — объясняли стражи порядка.

Но кроме случая на Пролетарской Павлу в итоге вменили еще два. 6 марта 2017 года он, как считают силовики, расправился с 56-летней Натальей Сафроненковой — сотрудницей администрации города Ярцево Смоленской области. Также обманом проник к ней в дом, чем-то тяжелым ударил по голове, порезал ножом и забрал чуть больше 10 тысяч рублей и банковскую карту, которую, впрочем, использовать так и не смог. 19 марта отправился уехал в Самару.

Если в случаях, описанных вышел, почерки убийцы совсем не похож на тот, что приписывают «поволжскому маньяку», душившему своих жертв, то в эпизоде от 25 марта 2017-го совпадения есть.

— Шайахметов проник в частный дом на улице Георгия Ратнера, хотел забрать себе золотые украшения, но пришла хозяйка 64-летняя хозяйка Жиленкова. Он ее задушил, взял два золотых кольца, который впоследствии сбыл спекулянтам, — указано в материалах по делу.

«Он приехал в Россию убивать»

Во время ареста фигурант согласился со всеми обвинениями, но спустя год изменил свою точку зрения — уже в Самарском областном суде, где дело рассматривали по существу. Его причастность к серии «поволжского маньяка» так и оставалась на уровне разговоров.

— Он приехал в Россию 1 сентября 2016 года и убийствами беспомощных женщин решил заработать себе на жизнь. В вину подсудимому вменяют три эпизода, — объявил на предварительном заседании теперь уже экс-прокурор региона Константин Букреев, выступавший в качестве гособвинителя. Участие таких высокопоставленных лиц в процессах — весьма редкое явление.

Антон Синельников внимательно следит за делом Радика Тагирова Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Обвиняемый не согласился и журналистам «Комсомольской правды» сообщил:

— Я не признаю ничего. Все доказательства сфальсифицированы. Ранее сознался, потому что на меня оказывали давление, психологическое и физическое, я был под воздействием препаратов, мне их вкололи в каком-то подвале.

Тогда почему вы здесь оказались?

— Причин много. Потому что хотели раскрыть дело. Меня сначала обвиняли, что какой-то маньяк, потом называли грабителем, наемным убийцей. Много версий было, множество эпизодов на меня хотели повесить и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще преступления прилепить, даже по тем местам, в которых я никогда в жизни не бывал. Не знал этих людей, как и тех, в убийстве которых меня сейчас обвиняют.

Эта беседа состоялась 26 марта 2018 года. В тот же день, вскоре после слушаний, Павел нанес себе ранения в конвойном помещении. Медики спасти его не смогли.

Адвокат лже-маньяка внимательно следит за делом «настоящего»

Дело было закрыто. Как отмечают в СК РФ, никто не пытался сделать Шайахметова «козлом отпущения». Его судили за три расправы, не относящиеся к серии другого душегуба.

Тогдашний адвокат Павла Шайахметова Антон Синельников делится, что сейчас рано делать поспешные выводы.

— Попытки обвинить его в чем-то еще были, он сам об этом говорил. Но дело ушло в суд только по трем эпизодам, по которым тоже есть вопросы, явных доказательств там не было. Я буду внимательно следить за тем, как будет идти расследование по нынешнему делу так называемого «поволжского маньяка», — делится с корреспондентом «КП-Самара» юрист. — Еще нельзя уверять точно, что в этот раз задержали именного того преступника. Но когда дело дойдет до суда — если это произойдет — и будет рассмотрено, я запрошу материалы, чтобы сопоставить их с тем, что вменяли моему подзащитному. Если там будут совпадения, мы будем разбираться.

Близкие Павла Шайахметова, в частности его сестра, никак комментировать происходящее не хотят. Родного им человека уже не вернуть.

Напомним, что как минимум 26 убийств «поволжского душителя» теперь вменяют 38-летнему Радику Тагирову из Казани. Рано утром 1 декабря его заковали в наручники в квартире сожительницы. На злодея вышли благодаря ДНК-экспертизе.

Радик дал признательные показания, подтвердив, что он тот самый "поволжский маньяк" Фото: СОЦСЕТИ

Радик дал признательные показания. Он начал убивать, потому что «жил на улице и хотел кушать». На суде по избранию меры пресечения Тагиров уверял, что исправился и больше не станет лишать других людей жизни. Просил отпустить его домой к супруге — у них маленький ребенок, которого ндо воспитывать. Бежать «поволжский маньяк» никуда не собирается.

Но задержанного отправили в СИЗО как минимум до 27 января 2021 года. Расследование продолжается. Сыщикам предстоит выяснить, сколько старушек убил злодей, ведь сам он точного количества не помнит. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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