Сутенер из Тольятти превращал школьниц в проституток и насиловал их в своей «Приоре»

Сергей задержан, разбирательства в отношении него продолжаются Фото: СОЦСЕТИ

Уже наказан за то, что стал сутенером

31-летний Сергей Волколупов из Тольятти уже несколько лет находится под следствием. Его обвиняют в целой серии преступлений против несовершеннолетних. Оперативники уже установили его причастность к изнасилованию нескольких школьниц, вовлечению их в занятие проституцией, распространению порнографических материалов с ними и не только. И это все в совокупности с тем, что он уже отбывает наказание за сутенерскую деятельность.

Первый приговор Волколупову вынесли в конце 2018 года. Он получил три года и три месяца колонии общего режима. Тогда следователи выяснили, что молодой человек в декабре 2017 года заставил оказывать интимные услуги за деньги 16-летнюю школьницу. Сергей выложил ее «анкету» с откровенными фото в сети, договаривался с тем, кто ищет любовь на час, организовывал «свидания» и получал выручку за это.

Парень тогда не согласился со всеми обвинениями в свой адрес и вердиктом, писал жалобы, но безрезультатно. Теперь же ему грозит еще более серьезный срок. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК России по региону, сейчас следователи расследуют другие дела в отношении осужденного.

Продавал другим и пользовался сам

Как оказалось, жертв у экс-сутенера больше, чем одна. Речь идет как минимум о троих девушках 2001 года рождения — Аня, Кристина и София. Сейчас эти жительницы Автограда активно дают показания на своего обидчика и хотят забыть то, что с ними случилось, как страшный сон.

— Он знакомился с ними в интернете и предлагал заработать. Девочки были не из самых обеспеченных семей, нуждались в деньгах и соглашались. Услуги жриц любви под руководством подозреваемого они оказывали в Автозаводском районе с начала 2014 до конца 2018, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Как считают силовики, Волколупов и сам приставал к своим «сотрудницам». По версии следствия, в сентябре 2014 года он в своей «Ладе Приоре» изнасиловал Аню, которой на тот момент было всего 13 лет. В июне 2017-го, когда она только закончила 9 класс, он совершил в отношении нее развратные действия — только теперь без применения насилия. Подобное повторялось еще несколько раз.

Все в той же «Приоре», припаркованной у городской клинической больницы № 5 на бульваре Здоровья, Сергей в сентябре 2016 года принуждал к действиям сексуального характера 15-летнюю Кристину. Потерпевшая пыталась отказаться от приставаний кавалера, но в ответ тот угрожал, что покажет всем ее интимные фотографии. Спустя месяц с ней же он вступал уже в добровольное половое сношение в съемной квартире на Фрунзе.

Скромный парень и страшные преступления

К слову, откровенные кадры с пострадавшими Волколупов все же размещал. Делал он это посредством социальной сети «ДругВокруг», где также искал потенциальных клиентов для своего криминального бизнеса. Теперь злоумышленнику вменяют и распространение порнографических материалов — уголовные дела по этому поводу в отношении него возбуждают почти каждый день.

Люди, которые знали Сергея Волколупова, шокированы. Никто не мог подумать, что он способен на такое.

— Скромный, адекватный и порядочный парень, какие преступления он мог совершить? Увлекался компьютерами, клубной музыкой, учился на программиста в колледже. С работой проблемы были у него, не слышала, куда он устроился и устроился ли вообще, но никогда ничего подобного за ним не замечала. Может быть, это какая-то ошибка? — делится с корреспондентом «КП-Самара» Татьяна Баранова (личные данные изменены), раньше общавшаяся с мужчиной.

Сейчас Сергей находится под арестом, а эксперты продолжают работать с его компьютером и другими гаджетами, а также свидетелями. Разбирательства продолжаются, не исключено, что в этой истории появятся новые эпизоды и жертвы. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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