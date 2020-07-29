“Мы это дело по косточкам разобрали”: адвокаты рассказали, почему суд отменил приговор по делу о картельном сговоре

Неожиданное решение

Сегодня Самарский областной суд отменил приговор по громкому уголовному делу о картельном сговоре, за который в колонию отправили бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна и директора ООО “Современные медицинские технологии” Сергея Шатило.

До этого Самарский районный суд первым в России за ограничение конкуренции не просто оштрафовал виновников переполоха, но и отправил чиновника и коммерсанта в колонии, а их 5 предполагаемых пособников получили условные сроки.

Сегодня этот приговор был отменен, дело вернули на новое рассмотрение в тот же суд, но теперь рассматривать его будет другой судья.

Кроме того, областной суд постановил освободить Шатило и Навасардяна из СИЗО, куда их отправили сразу после вынесения обвинительного приговора районным судом. Если бумаги передадут в СИЗО оперативно, то обоих могут освободить из-под стражи уже сегодня.

Адвокаты обнаружили подмену приговора: выйдя из совещательной комнаты, судья читала один текст, а в материалах дела другой.

Слишком много нарушений

- Мы еще не получили полный текст решения, так что могу только предполагать, что стало основанием для отмены приговора, - прокомментировал ситуацию корреспонденту “КП-Самара” управляющий партнёр Адвокатского Бюро Fortis Вячеслав Земчихин. - У нас подобралась очень сильная команда адвокатов, мы не оставили живого места в этом деле, нашли множество процессуальных нарушений. Вот и результат.

Напомним, мы ранее уже писали, что адвокаты обнаружили подмену приговора: выйдя из совещательной комнаты, судья читала один текст, а в материалах дела другой, плюс в приговоре, по словам адвокатов, судья сослалась на доказательства, которые на судебных заседаниях не изучались, что противоречит закону.

Адвокаты также говорят о том, что ООО “Современные медицинские технологии” и ООО “ЦЭХ-Здоровье” не могли быть конкурентами, у второй конторы не хватило бы средств на участие в конкурсе, где на кону стоял контракт ценой в 768 млн рублей, а потому и ограничения конкуренции никакого не было.

Ошибочным сторона защиты считает и тот факт, что следствие, а за ним и суд, посчитали, что бюджету Самарской области причинен ущерб на сумму контракта - 768 млн рублей. По мнению приглашенных экспертов, из этой цифры нужно вычесть затраты на покупку и ремонт медицинского оборудования, которые были прописаны в документе, зарплату сотрудников, уплаченные налоги и много чего, в конечном итоге ООО “Современные медицинские технологии” получило чистую прибыли примерно на 11 млн рублей, а в масштабах дел о картельных сговорах это сущие копейки.

Разбираться, что к чему, теперь предстоит заново Самарскому районному суду, как скоро начнутся заседания, пока не ясно.

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