Адвокаты обнаружили подмену приговора по громкому делу о картельном сговоре

10 Июль 2020 2020-07-10T08:11:28+03:00

В нарушении конкуренции год назад виновными признали 7 человек, в том числе Альберта Навасардяна, который на тот момент занимал пост замминистра здравоохранения региона

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В Самарском областном суде этим летом решается судьба одного из первых в России уголовных дел о картельном сговоре, которое закончилось не только обвинительным приговором, но и реальными «посадками». Сейчас вопрос о законности приговора оказался под угрозой, потому что адвокаты осужденных обнаружили серьезнейшие нарушения: приговор им зачитывали один, а в материалы дела положили другой.

- Установить это удалось благодаря тому, что на оглашении приговора велась видеозапись. На нем невооруженным глазом видны различия, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Вячеслав Земчихин. - Но мы пригласили лингвиста из Москвы, который сравнил два приговора – оглашенный и тот, что лежит в деле сейчас. Поменяны местами абзацы, ряд сведений отсутствует.

Кроме того, по словам защитника, в приговоре суд ссылался на доказательства, которые, согласно протоколам судебных заседаний, не исследовались. Откуда тогда они взялись? Большой вопрос.

Но смысл даже не в этом. По словам Земчихина, важно то, что судом нарушен сам процесс. Судья подписывает приговор в совещательной комнате, выходит и оглашает его. На этом совещательная комната закрывается. Чтобы внести какие-то правки, нужно вынести соответствующее постановление и снова удалиться в совещательную комнату. В данном случае ничего подобного не было. А значит, можно поднять вопрос о легитимности приговора.

Напомним, 31 июля прошлого года за ограничение конкуренции при заключении контракта на ремонт медицинского оборудования в Самарской области реальные сроки получили двое: руководитель компании ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило (3 с половиной года) и замминистра здравоохранения Альберт Навасардян (три года). Еще 5 их предполагаемых сообщников «обошлись условкой»

Сейчас адвокаты Сергея Шатило пытаются доказать, что у ООО «СМТ» конкурентов-то и не было, о фигурирующая в деле компания ООО «ЦЭХ-Здоровье» контракт стоимостью 768 млн рублей просто бы не потянула.

- 9 июля мы допросили трех крайне уважаемых экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые специально изучили бухгалтерские отчеты ООО «ЦЭХ-Здоровье», выложенные в открытый доступ, - рассказывает сторона защиты. – И они пришли к выводу, что у этой компании не было ни достаточно денег для выполнения столь крупного контракта, ни дистрибьюторских соглашений с компаниями, чье оборудование нужно было бы ремонтировать. Следовательно, эта фирма не являлась конкурентом для ООО «СМТ» - у них и рынок был разный, и финансовые возможности.

Как ко всем этим доводам отнесется Самарский областной суд, пока не ясно, но рассмотрение громкого уголовного дела в апелляционной постепенно подходит к концу. Решение может быть вынесено уже в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU