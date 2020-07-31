2020-07-30T23:10:18+03:00
Общество

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 31 июля 2020 года: заболевших немного, но врачи просят поберечься

Рассказываем самые интересные последние новости коронавируса в Самарской области на 31 июля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Коронавирус по-прежнему угрожает жителям Самарской областиКоронавирус по-прежнему угрожает жителям Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости про коронавирус в Самарской области на 31 июля 2020 года крайне противоречивы. С одной стороны, число заболевших в сутки постоянно снижается. За прошлый день заболели 36 человек, до этого 32, днем ранее также 32. При этом только за два дня умерли шесть человек. А еще стало известно о двух спорны случаях: в первом женщина пожаловалась, что ее больная коронавирусом бабушка не дождалась скорой помощи, не поспешили врачи приехать и к заразившейся контактной маме. А вечером 30 июля уполномоченный по правам человека сообщила, что следователи проверят, насколько грамотно действовали врачи одной из больниц, где умерла от двусторонней пневмонии мама заявительницы.

При этом в целом цифры заболеваемости не такие и огромные. Всего зарегистрировано 6797 случаев заражения с начала пандемии, 4848 человек выздоровели, умерли официально от коронавируса всего 87 человек. Конечно, видя столь невысокие цифры люди расслабились. в Тольятти в последние два дня число зараженных только растет, раньше оно стремилось к нулю

- Профилактические меры нужно соблюдать, чтобы не заболеть. Жителям с хроническими заболеваниями, пожилым людям нужно быть особенно соторожными. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом очень тяжело переносят инфекцию. Мы вынуждены подключать их к аппаратам ИВЛ. И болезнь для них дает особенные последствия, - рассказал главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц..

Он попросил всех жителей соблюдать профилактические меры, обязательно носить маски и требовать этого от окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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