"У лифта кровь, женщина в слезах": в Самаре наградят полицейских, закрывших собой судью от гранаты

Полицейских, которые спасли судью от мужа с гранатой в Самаре, наградят. Приказ о вручении им медалей "За доблесть в службе", подписал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Сейчас лейтенант полиции Максим Пименов и прапорщик Анатолий Солдатов находятся в больнице. Они рассказали, что же происходило в квартире в элитном доме на Буянова тем страшным вечером.

"Девушка звонит: у лифта кровь"

Это был один из самых обычных вызовов, признается Максим Пименов, в день таких бывает 15-20. Ничего особенного полицейские не ждали.

- Позвонила девушка-соседка, она возвращалась домой, поднялась на этаж и увидела около лифта кровь. Потом прислушалась - из-за приоткрытой двери соседей доносилась ругань. Она тут же набрала полицию, - вспоминает Анатолий Солдатов

Мужчины прибыли на выезд, поднялись на этаж и толкнули дверь.

- Максим Юрьевич зашел первый. В коридоре стояла женщина с тряпкой, у нее вся голова была в крови. Сразу направилась в нашу сторону. А мужчина уже держал в этот момент в руках гранату с выдернутой чекой и бросил ее в сторону двери, - говорит Солдатов.

Пименов сразу оценил обстановку, схватил женщину, потянул ее на себя и прикрыл от взрывной волны. А Солдатов прикрыл входную железную дверь, чтобы осколки не разлетелись на большое расстояние.

"У него была еще одна граната"

В итоге осколки все равно попали в подъезд, но никто не пострадал. Полицейские были ранены, но все равно скрутили уже слабо сопротивлявшегося мужчину. У него в руках уже была еще одна боевая граната Ф-1, хорошо, что он не смог ей воспользоваться.

- Вы действовали в условиях полного отсутствия времени на принятие решения, единственным верным способом, сохранили жизни свои и гражданских людей, предотвратили дальнейшие противоправные действия, - отметил, поздравляя коллег с медалями, Вячеслав Хомских, врио начальника УМВД России по Самаре

Вручать награду полицейским будут, когда они поправятся, перед всеми коллегами.

- Максим Пименов и Анатолий Солдатов в сложившейся экстренной ситуации, рискуя собой, спасли жизни мирных граждан. Их действия являются примером мужества и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей, - поделилась официальным комментарием касательно действий полицейских официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские, которые спасли судью от гранаты, получат награду.

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