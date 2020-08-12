Взяли в рабство или похитили? В Самаре уже почти год не могут раскрыть тайну исчезновения Владимира Белоглазова

Родные очень просят распространить информацию о поиске Фото: Личный архив героя публикации

Разве могут в век современных технологий, спутников, многочисленных камер наблюдения, систем распознавания лиц пропадать бесследно люди? Как показывает история Владимира Белоглазова - да. 17 октября 2019 года мужчина вышел из дома в селе Сергиевск Самарской области без документов, денег и вещей и больше не вернулся. Вот уже почти год его безуспешно пытаются найти родные. Они создали группы в социальной сети «ВКонтакте», расклеивают по округе объявления, летят по первому звонку от тех, кто якобы видел Владимира. Но нет не только новостей, но даже маленьких зацепок.

Почему поиски до сих пор ничего не дали и куда пропал работящий, семейный мужчина, корреспонденты kp.samara.ru разбирались вместе с родными пропавшего.

Почему до сих пор не нашли?

Поиски Владимира Белоглазова ведутся постоянно. Вот только в начале июня волонтеры и сотрудники полиции вновь проверяли местность у Сергиевска. Исследовали даже дно водоемов, но все безрезультатно.

- После моего обращения в электронную приемную председателя Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина правоохранители возбудили уголовное дело. Это было 28 февраля 2020 года. Статья 105.1 УК РФ «Убийство», - рассказывает сестра пропавшего Ольга. - Увы, в нашей системе поиска людей очень много изъянов. В Самаре, как и во многих других городах, нет общей базы для поиска людей, как, например в Москве. Она нам необходима! Ведь зачастую даже сотрудники медучреждений отказываются предоставлять данные по нахождению в больнице конкретного человека либо безвестных, ссылаясь на врачебную тайну и закон о персональных данных. Это значительно затрудняет поиск. Сейчас губернатор Дмитрий Азаров вроде откорректировал этот момент, но это капля в море.

Через группу поиска Ольга обменивается печальным опытом с людьми, чьи родные так же бесследно пропали.

- Когда мы оказались в этой ситуации, выяснилось, что у нас, в Самарской области, да и во всей стране, абсолютно не отлажен механизм поиска людей. Он чрезвычайно примитивен. Расклейка фото пропавшего в участках полиции - и то далеко не везде, проверка вокзалов... И все? В наш супернавороченный век? - удивляется Ольга.

Если в самом начале поисков родные были уверены: Владимир найдется, вернется домой, то сейчас с каждым днем надежды все меньше. Что же могло случиться?

Ушел в другую семью?

51-летний Владимир Белоглазов жил в Сергиевске с женой и детьми - обычная семья. Без ссор, правда, не обходилось, но в какой семье их не бывает? На здоровье не жаловался. Работал, имел троих детей, незадолго до исчезновения у него родился внук.

В тот день, 17 октября, у Владимира, работающего по скользящему графику, был работающего по скользящему графику, быфемье их не бываеь? выходной. Утром супруги проводили младшего сына в школу, жена легла досыпать, муж в другой комнате занимался своими делами. Около 10 часов супруга проснулась – Владимира в доме не было. Машина во дворе, деньги, документы, телефон - все на месте. Родные были уверены, что Владимир ушел ненадолго, но он не вернулся.

Судьба Владимира неизвестна Фото: Личный архив героя публикации

Так, может, мужчина просто устал от стабильности, работы, семьи и решил начать жизнь с чистого листа? В 2019 году была и такая версия, но сейчас, спустя почти год, она кажется совсем нереальной.

- Конечно, мужчина может уйти к другой женщине или начать жизнь с чистого листа. Однако если бы на этот шаг решился наш Володя, он бы сообщил об этом, без вариантов. Так что это не наш случай. Володя не смог бы жить и знать, что дома мать с отцом с ума сходят, - уверена Ольга.

Родные и коллеги Владимира всегда видели в нем ответственного и очень доброго человека, который не мог так жестоко поступить со своей семьей.

Похитили?

В лихие 90-ые с людьми случались страшные вещи. Могли и похитить, а потом использовать как рабочую силу. Могло ли такое случиться в наше время? Оказалось, что и эту версию родные уже со всех сторон рассмотрели вместе со следователями.

- Да, в Сергиевске есть и другие пропавшие. Но версию похищения сейчас даже не рассматривают. Правоохранители уверяют, что у нас такого нет. Да и даже если случается, то это не похищение, а скорее сомнительные предложения заработка. Заманивают молодых и безработных, а там уже их держат в черном теле. Одна мама, чей сын пропал, когда уехал на заработки, рассказывала, что его привезли в социальную гостиницу для бомжей, под надзором вывозили на работу и с работы. Лишь спустя три месяца ему удалось сбежать, - рассказывает Ольга. - Но у Володи много лет была стабильная работа, и не тот возраст, чтобы соглашаться на сомнительные предложения.

Родные ждут его дома Фото: Личный архив героя публикации

Самоубийство?

Следствие проверяло и версию самоубийства. В подобных случаях это привычная практика. Но ведь всю местность вокруг уже не раз проверяли. Даже с квадрокоптера.

- Последний раз поиски на местности велись этим летом. Было человек 50, в том числе и сотрудники полиции. Даже катер один был, проверяли водоемы. Ничего, - рассказывает Ольга.

Так что и версия самоубийства не подтверждается. Ведь за столько времени наверняка хотя бы какие-то следы Владимира нашлись.

Версия ясновидящих

Неравнодушные люди пытаются помочь семье пропавшего Владимира. Чаще всего рекомендуют обратиться к ясновидящим или гадалкам. Иногда прорицатели сами присылают Ольге версии того, что случилось с ее братом.

- Причем свои версии люди, обладающие провидческими способностями (по их словам или словам рекомендующих), присылают бесплатно, по собственной инициативе. Но чего-то определенного и они сказать не могут. Кто-то утверждает, что брат мертв. Кто-то – что потерял память. Конкретное местоположение никто не говорит. Вот, к примеру, одна из версий, которую я получила в сообщении ВКонтакте (цитирую подлинник): «Информация по фото закрытая, или память потерял, или нет. Находится в помещении, надо осмотреть все помещения подвальные, гаражные, чердачные. Он находится в полупустом помещении», - поделилась Ольга.

Версия сестры

У родных есть и своя версия, почему Владимир до сих пор не подал весточки.

- Мне кажется, что брат или погиб, или в его психике произошли какие-то отклонения, после чего он мог уйти чуть ли не бомжевать. А в неадекватном состоянии человека уже не заботят чувства близких. Но в любом случае брата необходимо найти! Или чтобы похоронить, или лечить... Неизвестность убивает, - делится мыслями Ольга.

Конечно, каждый день родные надеются, что Владимир позвонит или придет. В начале поисков часто раздавались звонки от чужих людей, которые видели похожего человека. Звонков таких было немало, но каждый раз информация не подтверждалась.

- Думаю, может, брат в какой-то глухой деревушке живет. Работает за хлеб и молоко. И никто на него внимания не обращает. Поэтому и обнаружить его не могут. Следователь такой вариант не отрицает. А проверить все деревни региона, по версии правоохранителей, нереально. Тут уже элемент удачи, - рассуждает сестра пропавшего.

И здесь мошенники

Увы, рядом с человеческим горем частенько находятся те, кто на этом горе хочет заработать. Как признается Ольга, связывались с ней и мошенники.

- Не так давно на связь со мной вышел мужчина, который, по его словам, активно помогает людям искать пропавших родственников. Якобы занимается он этим исключительно на добровольной основе, поскольку сам имеет за плечами печальный опыт поиска собственного отца. Развел активную деятельность: присылал фото похожих на брата людей, обещал, что отправит на поиски своих волонтеров в разные города. Насторожилась я, когда он попросил некую доверенность от меня на поиски. А уж когда я его попросила держать связь с нашим следователем, - он вообще пропал, - рассказала Ольга. – Но один человек за столько месяцев – это не страшно, желающих помочь больше.

Как помочь:

- Нам очень нужна ваша информационная помощь! В социальных сетях - репосты на ваших страничках, на страницах известных вам сообществ различных городов! Чем больше людей узнает о нашей беде, тем больше шансов найти брата! - обращаются к неравнодушным людям родные Владимира.

Если вам что-то известно о месте нахождения Белоглазова Владимира Геннадьевича, просим сообщить по телефонам:

- +7 (987)920-31-90 - Ольга, сестра пропавшего.

- 8 (800) 700-54-52 – горячая линия поискового отряда Лиза Алерт (звонок по РФ бесплатный)

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