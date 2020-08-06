"Рвали ее одежду зубами": В Чапаевске третьеклассники отбили девочку от стаи собак

Мальчики не раздумывая кинулись на помощь школьнице

В Самарской области наградили двух третьеклассников, которые в Чапаевске спасли от стаи бродячих собак 8-летнюю девочку. Это случилось в феврале. Фаррух и Фаридун Романено возвращались со школы. На перекрестке улиц Кирова и Самарской они увидели стабю собак, которые со всей злостью нападали на маленькую девочку, рвали ее тело зубами. 7-летняя малышка уже даже не кричала, не надеялась на спасение. Вокруг нее уже сгрудились около шести собак и она даже не надеялась на спасение. Но мальчишки не прошли мимо.

- Они не испугались, а пришли на помощь девочке и стали отгонять собак камнями и палками, а также привлекать внимание прохожих. В результате удалось вовремя отогнать собак и спасти жизнь девочке, - рассказывают следователи самарского следкома.

Девочку прямо с места происшествия забрали в больницу. У нее на теле было множество укусов, скальпированных обширных ран. Врачи тут же начали оказывать крохе помощь.

В отношении администрации следователи возбудили уголовное дело за халатность. Оказалось, что власти просто ничего не делали со стаями бездомных животных, которые бродили по городу. На них давно жаловались взрослые жители. А вот теперь последней каплей стало нападение на ребенка.

Cмелые же мальчишки спустя почти полгода получили от следователей благодарственные письма. Правда, третьеклассники не понимают, как можно было бы поступить иначе и даже не считают свой поступок подвигом. В тот момент им не было страшно за себя - они понимали, что должны спасти девочку.