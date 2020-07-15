2020-07-16T09:30:36+03:00
Общество

Экс-следователь Вера Рабинович рассказала, как без усилий могла заработать 15 млн рублей

Легкие деньги, правда, привели ее на скамью подсудимых, где она сейчас пытается переложить часть вины на свою подругу
Александра БУДАЕВА
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Вера Рабинович утверждает, что совершила мошенничество, а взятку не бралаВера Рабинович утверждает, что совершила мошенничество, а взятку не бралаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре заканчивают рассматривать громкое уголовное дело о коррупции в полицейских рядах. На скамье подсудимых – Вера Рабинович, на момент задержания она была в звании полковника юстиции и занимала пост начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики в Главном следственном управлении областного МВД. В декабре 2018 года сотрудники ФСБ задержали ее с 2,5 млн рублей.

- Меня сбили с ног, вырвали из рук сумку, их было человек 15, я не знала, что это ФСБ, - рассказывала в суде Вера Рабинович, которую после громкого скандала из ОВД уволили.

С чего все началось

Все проблемы Веры Рабинович начались в 2017 году со звонка бывшего возлюбленного Виталия Прокофьева. Тот попросил об услуге: в Ставропольском районе полиция проводила проверку по заявлению Зелимхана Темирханова о том, что его бывший бизнес-партнер Андрей Кичаев взял у него в долг 4,75 млн долларов и не отдает. Виталий просил узнать, какие перспективы у этого дела. Выяснилось, что никаких.

- На работе я узнала, что начальник ГСУ считал, что двум предпринимателям нужно разбираться в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, - рассказывала бывший следователь в суде. – Я об этом Виталию рассказала и рекомендовала найти хорошего адвоката.

Вера Рабинович работала в Главном следственном управлении областного МВД и имела множество поощрений от руководства Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вера Рабинович работала в Главном следственном управлении областного МВД и имела множество поощрений от руководстваФото: ГУ МВД России по Самарской области

На протяжении года полиция принимала решения об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратура их отменяла, направляла материалы на доследование, полиция стояла на своем, и так бумаги «путешествовали» туда-обратно довольно долгое время.

Дальнейшие события имеют разную трактовку: следствие считает, что Рабинович по просьбе Прокофьева взялась за дело Темирханова-Кичаева и настоятельно «рекомендовала» коллегам из района найти следы преступления. Рабинович же утверждает, что виной всему давление прокуратуры, а она к этому сомнительному предприятию никакого отношения не имела. Как бы то ни было, уголовное дело в итоге все же возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Чей план?

В сентябре 2018 года Вера Рабинович и Виталий Прокофьев встретились еще раз, следователь снова заявила, что помочь не может, но подумает, кого порекомендовать.

- Я дала Виталию телефон своего знакомого адвоката Анны Ромер, а про ситуацию вкратце рассказала своей давней знакомой Жанне Назаровой, она тоже знала Виталия. Жанна спросила меня: «Неужели ты не хочешь Виталию помочь?». А я ответила, что если бы удалось ему помочь, то на этом даже можно было бы подзаработать, - вспоминала в суде Вера Рабинович.

Жанна Назарова много лет дружила с Верой Рабинович, а потом согласилась передать ей деньги, когда об этом "попросили" сотрудники ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жанна Назарова много лет дружила с Верой Рабинович, а потом согласилась передать ей деньги, когда об этом "попросили" сотрудники ФСБФото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июля экс-следователь заявила, что никаких указаний Жанне Назаровой не давала и переговоры, которые та вела, были инициативой последней. 17 декабря, по словам Рабинович, она даже не собиралась встречаться с подругой, но та очень настаивала, а при встрече всучила пакет с деньгами от Прокофьева со словами «Если все получится, то мы сможем оставить это у себя, если нет – вернем». Рабинович якобы не хотела брать эти деньги, но Назарова уж очень настаивала.

Такие показания шли вразрез с тем, что ранее говорила Жанна Назарова: по ее версии, весь план разработала сама Рабинович, а она подробностей не знала и помогала подруге, будучи в полном неведении – даже про сумму в 15 млн рублей, по словам Назаровой, она услышала лишь на следствии.

Осторожность превыше всего

Чтобы устранить противоречия, в суде огласили показания Веры Рабинович, которые та давала на следствии. И «картинка» получилась совсем другая: узнав про то, что по заявлению Прокофьева возбудили уголовное дело, Рабинович позвонила ему и сказала, что ее помощь не будет безвозмездной.

Вере Рабинович передали 2,5 млн рублей, большая часть денег была муляжом Фото: Оперативная съемка

Вере Рабинович передали 2,5 млн рублей, большая часть денег была муляжомФото: Оперативная съемка

Прокофьев настаивал на личной встрече, атаковал ее звонками, и следователь заподозрила, что ее могут задержать при получении денег, поэтому решила привлечь к делу посредников.

Для передачи сообщения о сумме «небезвозмездной помощи» в размере 15 млн рублей Рабинович привлекла своего знакомого адвоката – Анну Ромер, а для переговоров, улаживания формальностей и получения денег – подругу Жанну Назарову. Последней она обещала половину полученных денег.

При этом и Вера Рабинович, и Жанна Назарова настаивают на том, что на самом деле помогать Прокофьеву и Темирханову не собирались, а потому судить их надо за мошенничество, а не за взяточничество.

Тем временем уголовное дело, ранее возбужденное по заявлению Зелимхана Темирханова закрыли, а сам заявитель стал фигурантом уголовного дела – выяснилось, что сообщение о преступлении было ложным и основывалось на документах с поддельной подписью.

Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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