Экс-следователь Вера Рабинович рассказала, как без усилий могла заработать 15 млн рублей

В Самаре заканчивают рассматривать громкое уголовное дело о коррупции в полицейских рядах. На скамье подсудимых – Вера Рабинович, на момент задержания она была в звании полковника юстиции и занимала пост начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики в Главном следственном управлении областного МВД. В декабре 2018 года сотрудники ФСБ задержали ее с 2,5 млн рублей.

- Меня сбили с ног, вырвали из рук сумку, их было человек 15, я не знала, что это ФСБ, - рассказывала в суде Вера Рабинович, которую после громкого скандала из ОВД уволили.

С чего все началось

Все проблемы Веры Рабинович начались в 2017 году со звонка бывшего возлюбленного Виталия Прокофьева. Тот попросил об услуге: в Ставропольском районе полиция проводила проверку по заявлению Зелимхана Темирханова о том, что его бывший бизнес-партнер Андрей Кичаев взял у него в долг 4,75 млн долларов и не отдает. Виталий просил узнать, какие перспективы у этого дела. Выяснилось, что никаких.

- На работе я узнала, что начальник ГСУ считал, что двум предпринимателям нужно разбираться в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, - рассказывала бывший следователь в суде. – Я об этом Виталию рассказала и рекомендовала найти хорошего адвоката.

Вера Рабинович работала в Главном следственном управлении областного МВД и имела множество поощрений от руководстваФото: ГУ МВД России по Самарской области

На протяжении года полиция принимала решения об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратура их отменяла, направляла материалы на доследование, полиция стояла на своем, и так бумаги «путешествовали» туда-обратно довольно долгое время.

Дальнейшие события имеют разную трактовку: следствие считает, что Рабинович по просьбе Прокофьева взялась за дело Темирханова-Кичаева и настоятельно «рекомендовала» коллегам из района найти следы преступления. Рабинович же утверждает, что виной всему давление прокуратуры, а она к этому сомнительному предприятию никакого отношения не имела. Как бы то ни было, уголовное дело в итоге все же возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Чей план?

В сентябре 2018 года Вера Рабинович и Виталий Прокофьев встретились еще раз, следователь снова заявила, что помочь не может, но подумает, кого порекомендовать.

- Я дала Виталию телефон своего знакомого адвоката Анны Ромер, а про ситуацию вкратце рассказала своей давней знакомой Жанне Назаровой, она тоже знала Виталия. Жанна спросила меня: «Неужели ты не хочешь Виталию помочь?». А я ответила, что если бы удалось ему помочь, то на этом даже можно было бы подзаработать, - вспоминала в суде Вера Рабинович.

Жанна Назарова много лет дружила с Верой Рабинович, а потом согласилась передать ей деньги, когда об этом "попросили" сотрудники ФСБФото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июля экс-следователь заявила, что никаких указаний Жанне Назаровой не давала и переговоры, которые та вела, были инициативой последней. 17 декабря, по словам Рабинович, она даже не собиралась встречаться с подругой, но та очень настаивала, а при встрече всучила пакет с деньгами от Прокофьева со словами «Если все получится, то мы сможем оставить это у себя, если нет – вернем». Рабинович якобы не хотела брать эти деньги, но Назарова уж очень настаивала.

Такие показания шли вразрез с тем, что ранее говорила Жанна Назарова: по ее версии, весь план разработала сама Рабинович, а она подробностей не знала и помогала подруге, будучи в полном неведении – даже про сумму в 15 млн рублей, по словам Назаровой, она услышала лишь на следствии.

Осторожность превыше всего

Чтобы устранить противоречия, в суде огласили показания Веры Рабинович, которые та давала на следствии. И «картинка» получилась совсем другая: узнав про то, что по заявлению Прокофьева возбудили уголовное дело, Рабинович позвонила ему и сказала, что ее помощь не будет безвозмездной.

Вере Рабинович передали 2,5 млн рублей, большая часть денег была муляжомФото: Оперативная съемка

Прокофьев настаивал на личной встрече, атаковал ее звонками, и следователь заподозрила, что ее могут задержать при получении денег, поэтому решила привлечь к делу посредников.

Для передачи сообщения о сумме «небезвозмездной помощи» в размере 15 млн рублей Рабинович привлекла своего знакомого адвоката – Анну Ромер, а для переговоров, улаживания формальностей и получения денег – подругу Жанну Назарову. Последней она обещала половину полученных денег.

При этом и Вера Рабинович, и Жанна Назарова настаивают на том, что на самом деле помогать Прокофьеву и Темирханову не собирались, а потому судить их надо за мошенничество, а не за взяточничество.

Тем временем уголовное дело, ранее возбужденное по заявлению Зелимхана Темирханова закрыли, а сам заявитель стал фигурантом уголовного дела – выяснилось, что сообщение о преступлении было ложным и основывалось на документах с поддельной подписью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

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