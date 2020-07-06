2020-07-06T15:51:50+03:00
Происшествия

Посредник рассказал правду об отношениях с полковником Верой Рабинович, которую судят за взятку

В Самаре начали допрос подсудимых по громкому делу о многомиллионной взятке, предназначавшейся высокороставленной женщине-полицейскому
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Веры Рабинович у зала судаВеры Рабинович у зала судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Нерабочие отношения

В Самаре суд пытается разобраться, как предприниматели из Тольятти вышли на начальника отдела ГСУ областного МВД Веру Рабинович и почему она вообще вступила с ними в переговоры.

- Мы познакомились больше 10 лет назад, когда Вера Михайловна вместе с другими коллегами вела допросы свидетелей по уголовному делу Кинель-Черкаского кирпичного завода, - рассказал сегодня в суде Виталий Прокофьев, который, по версии следствия, в 2018 году стал посредником при передаче Вере Рабинович 2,5 млн рублей. - Я несколько раз потом ей звонил как мужчина женщине, чтобы узнать, есть ли у нее время, скажем, кофе со мной выпить. Между нами была больше, чем дружба.

Но через некоторое время они расстались: Вера Рабинович вышла замуж, Виталий Прокофьев женился.

Снова они встретились лишь в 2017 году и повод был вовсе не романтический.

Фото: оперативная съемка

Фото: оперативная съемка

Сложное дело

На Прокофьева вышел его знакомый Зелимхан Темирханов с просьбой о помощи. Темирханов написал в полицию заявление на своего бывшего бизнес-партнера Андрея Кичаева - мол, он взял в долг 4,75 млн долларов и не отдает.

В полиции Ставропольского района во-первых, посчитали, что здесь нет состава преступления, а значит, бизнес-партнеры должны свои проблемы решать в рамках гражданского производства, а во-вторых, заинтересовались, откуда у заявителя взялась столь крупная сумма денег.

Такой поворот дел Зелимхану Темирханову не понравился, и он стал думать, как бы так устроить, чтобы все обернулось в его пользу.

По словам Прокофьева, предприниматель был уверен: все проблемы могла бы решить Вера Рабинович. Но она отказалась помочь и посоветовала своему бывшему “больше-чем-другу” в это дело не лезть.

А потом меня уронили

Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

На год все затихло, но в 2018 году Темирханов вновь связался с Прокофьевым, на сей раз был более настойчивым:

- Он говорил, что дело застопорилось, и только Вера Михайловна может решить проблему, - объяснил Виталий Прокофьев суду. - Он что-то упоминал про то, что с его стороны в ГСУ "занесли" 3 млн рублей - и тишина, наверное, потому что Кичаев "занес" 6.

Откуда у Темирханова были такие сведения, не ясно, но в этот раз Рабинович ответила своему знакомому Прокофьеву, что она занята и этим делом заниматься не будет. К тому моменту она уже занимала пост начальника одного из отделов Главного следственного управления областного МВД.

Но Рабинович дала Прокофьеву телефон адвоката, которая “заломила” за решение проблемы 15 млн рублей. Темирханов предложил Прокофьеву “накинуть сверху” еще какую-то сумму за свои услуги, тот не стал скромничать и приплюсовал еще 5 млн рублей. В декабре 2018 года в аэропорту “Курумоч” Темирханов передал Прокофьеву первые 10 млн рублей.

- Я вышел на улицу, закинул сумку с деньгами на заднее сиденье машины, и тут мне заломили руки и “уронили” меня на землю, - так описал Виталий Прокофьев свою встречу с сотрудниками УФСБ России по Самарской области. - Они были уверены, что деньги предназначались Вере Михайловне, но это не так, я связывался лишь с некой Жанной. Ей я и отвез деньги.

Жанна Назарова - давняя знакомая Веры Рабинович, позже под надзором ФСБ она передаст деньги, полученные от Прокофьева, своей подруге, и ФСБшники задержат “птицу высокого полета” - полковника Рабинович.

Фото: оперативная съемка

Фото: оперативная съемка

Экс-полицейская, напомним, на первом судебном заседании вины не признала: по ее словам, повлиять на решение районных полицейских она не могла. За что тогда передавались деньги? Этот вопрос может прояснить лишь сама Вера Рабинович, ее допрос должен начаться уже скоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователи рассказали о деле, которое разрушило карьеру полковника Веры Рабинович

По версии следствия, офицер полиции "споткнулась" о спор двух предпринимателей о долге в 4,75 млн долларов

(Подробнее)

Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре

Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]

(Подробнее)

Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки

Деньги до Веры Рабинович должны были дойти через двух посредников

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
«С момента шлепка или поглаживаний преступление уже совершено». Московский адвокат объяснил, почему учителю математики из Перми вынесли столь суровый срок
Валерию Сыропятову за сексуальные домогательства к семикласснице придется провести в колонии девять с половиной лет [аудио] [видео] [эксклюзив]
Новости 24
Более 400 человек из Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
В Самарской области «Рено» на большой скорости столкнулось с «Мерседесом»
В Самаре 31-летняя женщина, которую судили 8 раз, нарушила административный надзор
В Самаре уникальную подстанцию превратят в достопримечательность
Участниками онлайн-Грушинского стали полмиллиона человек
В Самарской области задержали 15 мигрантов-овощеводов
В Самарской области за сутки коронавирус излечили 25 пациентам
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самаре УАЗ протаранил ВАЗовскую легковушку
В Самаре сотрудники полиции задержали убийцу на месте преступления
Стали известны судьи, которые будут работать на матче «Арсенала» и «Крыльев Советов»
В Самаре осудят мужчину, который хотел купить водительские права
Идея о переносе памятника-самолета в Самаре нашла поддержку у командующего ЦВО
В центре Самары могут снести «дом с часами»
В Самарской области еще 135 человек заболели коронавирусом
В Самаре «Тойота Лэнд Крузер» сбила велосипедиста
Житель Самарской области задолжал государству более 200 тысяч рублей
Промобот Василий вручил девяти аспирантам СамГУПС дипломы и благодарности
В Самаре задержали посредника во взятке
В Самарской области утонули еще два подростка
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируют жару +35 и град
В Самаре у санатория «Волга» утонул подросток
Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП
Житель Самарской области нашел в лесу африканскую птицу
Тольяттинский «Акрон» покинули восемь футболистов
Следователи заинтересовались видео с нападением собак на детей в Тольятти
В Тольятти водитель «Калины» не справился с управлением и сбил насмерть пешехода