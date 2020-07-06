Посредник рассказал правду об отношениях с полковником Верой Рабинович, которую судят за взятку

Нерабочие отношения

В Самаре суд пытается разобраться, как предприниматели из Тольятти вышли на начальника отдела ГСУ областного МВД Веру Рабинович и почему она вообще вступила с ними в переговоры.

- Мы познакомились больше 10 лет назад, когда Вера Михайловна вместе с другими коллегами вела допросы свидетелей по уголовному делу Кинель-Черкаского кирпичного завода, - рассказал сегодня в суде Виталий Прокофьев, который, по версии следствия, в 2018 году стал посредником при передаче Вере Рабинович 2,5 млн рублей. - Я несколько раз потом ей звонил как мужчина женщине, чтобы узнать, есть ли у нее время, скажем, кофе со мной выпить. Между нами была больше, чем дружба.

Но через некоторое время они расстались: Вера Рабинович вышла замуж, Виталий Прокофьев женился.

Снова они встретились лишь в 2017 году и повод был вовсе не романтический.

Фото: оперативная съемка

Сложное дело

На Прокофьева вышел его знакомый Зелимхан Темирханов с просьбой о помощи. Темирханов написал в полицию заявление на своего бывшего бизнес-партнера Андрея Кичаева - мол, он взял в долг 4,75 млн долларов и не отдает.

В полиции Ставропольского района во-первых, посчитали, что здесь нет состава преступления, а значит, бизнес-партнеры должны свои проблемы решать в рамках гражданского производства, а во-вторых, заинтересовались, откуда у заявителя взялась столь крупная сумма денег.

Такой поворот дел Зелимхану Темирханову не понравился, и он стал думать, как бы так устроить, чтобы все обернулось в его пользу.

По словам Прокофьева, предприниматель был уверен: все проблемы могла бы решить Вера Рабинович. Но она отказалась помочь и посоветовала своему бывшему “больше-чем-другу” в это дело не лезть.

А потом меня уронили

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

На год все затихло, но в 2018 году Темирханов вновь связался с Прокофьевым, на сей раз был более настойчивым:

- Он говорил, что дело застопорилось, и только Вера Михайловна может решить проблему, - объяснил Виталий Прокофьев суду. - Он что-то упоминал про то, что с его стороны в ГСУ "занесли" 3 млн рублей - и тишина, наверное, потому что Кичаев "занес" 6.

Откуда у Темирханова были такие сведения, не ясно, но в этот раз Рабинович ответила своему знакомому Прокофьеву, что она занята и этим делом заниматься не будет. К тому моменту она уже занимала пост начальника одного из отделов Главного следственного управления областного МВД.

Но Рабинович дала Прокофьеву телефон адвоката, которая “заломила” за решение проблемы 15 млн рублей. Темирханов предложил Прокофьеву “накинуть сверху” еще какую-то сумму за свои услуги, тот не стал скромничать и приплюсовал еще 5 млн рублей. В декабре 2018 года в аэропорту “Курумоч” Темирханов передал Прокофьеву первые 10 млн рублей.

- Я вышел на улицу, закинул сумку с деньгами на заднее сиденье машины, и тут мне заломили руки и “уронили” меня на землю, - так описал Виталий Прокофьев свою встречу с сотрудниками УФСБ России по Самарской области. - Они были уверены, что деньги предназначались Вере Михайловне, но это не так, я связывался лишь с некой Жанной. Ей я и отвез деньги.

Жанна Назарова - давняя знакомая Веры Рабинович, позже под надзором ФСБ она передаст деньги, полученные от Прокофьева, своей подруге, и ФСБшники задержат “птицу высокого полета” - полковника Рабинович.

Фото: оперативная съемка

Экс-полицейская, напомним, на первом судебном заседании вины не признала: по ее словам, повлиять на решение районных полицейских она не могла. За что тогда передавались деньги? Этот вопрос может прояснить лишь сама Вера Рабинович, ее допрос должен начаться уже скоро.

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