Бывшего следователя Веру Рабинович за взятки хотят лишить звания полковника

23 Июль 2020 2020-07-23T18:32:46+03:00

Гособвинение сегодня запросило ей восемь с половиной лет лишения свободы, штраф 150 млн рублей, плюс просило суд лишить ее звания полковника юстиции

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Сегодня в Самаре состоялись судебные прения по громкому коррупционному процессу.

Напомним, бывшему следователю Вере Рабинович вменяют получение взятки через двух посредников. По версии следствия, за 15 млн рублей она согласилась помочь предпринимателю из Тольятти Зелимхану Темирханову с возбуждением уголовного дела по его заявлению и с последующим доведением его до суда.

По версии следствия, взятка от бизнесмена прошла через руки двух передников - бывшего “больше-чем-друга” Веры Рабинович Виталия Прокофьева и ее подруги Жанны Назаровой, оба при этом были в сделке заинтересованы и могли получить с нее свою долю.

Хотя фактически в декабре 2018 года Вере Рабинович передали не 15 млн рублей, а всего два с половиной, общую сумму взятки гособвинение ”считало” в итоге, основываясь на первоначальных договоренностях.

- Гособвинение запросило Рабинович наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом 150 млн рублей, запретом на 10 лет занимать определенные должности на госслужбе и лишением специального звания полковника, - рассказала корреспондентам “КП-Самара” государственный обвинитель Дина Исмагилова. Жанне Назаровой прокуратура просит семь с половиной лет колонии общего режима и штраф 150 млн рублей, Виталию Прокофьеву - 5 лет “строгача” с тем же штрафом.

Свою вину полностью из подсудимых признал лишь Прокофьев, Рабинович и Назарова утверждали, что фактически делом Зелимхана Темирханова не занимались, якобы на возбуждении уголовного дела настаивала прокуратура, а они просто решили на этом подзаработать, так что их действия нужно квалифицировать не как взяточничество, а как мошенничество.

Судебные прения будут продолжены на следующем заседании, потом трое фигурантов этого уголовного дела выступят с последним словом, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU