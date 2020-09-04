«Спасена!» Тольяттинский суд разрешил не отдавать матери малышку, которую морили голодом

Малышка попала в больницу в июне 2018 года с травмой головы, она была крайне истощена. Фото: предоставлено волонтерами

В Самарской области настоящим хэппи-эндом может закончиться история двойняшек из Александровки: к мальчику в семье относились неплохо, хотя и без особой теплоты. А девочку морили голодом, били и ругали по каждому поводу до тех пор, пока она в 2 года не попала в больницу в крайнем истощении и с синяками по всему телу. Тут-то и поднялся шум: малышку, которая пугалась и прикрывала голову, услышав громкий голос, заметили волонтеры, стали узнавать, что к чему и выяснили, что ребенка просто сживают со свету.

Обоих малышей забрали в детский дом, в отношении их матери Надежды М. возбудили уголовное дело. На суде она заявила: да, к дочке относилась хуже, чем к сыну, но уж больно она была похожа на отца, который не постеснялся бросить беременную двойней женщину. Но насилие и истязание ребенка женщина отрицала: мол, била пару раз по попе за проказы, но не до гематом. А худоба – якобы последствия отсутствия аппетита и проблем с пищеварением у малышки.

Суд матери не поверил, тем более что нашлись свидетели того, как и Надежда М., и ее мать колотили маленького ребенка ни за что и отбирали у нее даже засохшие корки хлеба. 29 мая Ставропольский районный суд признал Надежду М. виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью ребенка и истязании малолетней дочери. Гособвинение просило отправить ее в колонию на 6 лет. Но суд приговорил ее к трем с половиной годам… условно.

У девочки были выбиты передние зубки, все тело в синяках, а когда к ней подходила бабушка, малышка сжималась и закрывала голову руками. Фото: предоставлено волонтерами

Надежда М. на суде заявила: свои ошибки она осознала, глубоко раскаивается в содеянном, детей полюбила всем сердцем и очень хочет вернуть их себе. Для этого даже на работу в детский садик устроилось. Правда, руководство учреждения, узнав, что за сотрудница у них появилась, попросило у нее объяснений, после чего женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

С возвращением детей у нее тоже не заладилось. Издевательства, которые девочка переносила с самого рождения, не могли не отразиться на здоровье малышки – когда в суде зачитывали длинный список диагнозов, на глазах навернулись слезы у всех присутствовавших. Уже тогда органы опеки высказали осторожное предположение, что мать просто не справится с постоянной реабилитацией девочки и не сможет обеспечить ей должный уход.

А на днях стало известно, что органы опеки выиграли суд о лишении Надежды М. родительских прав. Данную информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили в минсоцдеме.

- Решение суда уже вынесено, но в законную силу пока не вступило, - уточняют в органах опеки.

Мама и бабушка двойняшек остались на свободе. Фото: предоставлено волонтерами

Волонтеры организации «Право на счастье», которые с самого начала занимались спасением двойняшек из Александровки, говорят, что детей очень хочет забрать их дедушка. Он и раньше предлагал Надежде: «Отдай мне девчонку хотя бы, все равно жизни ей рядом с тобой нет». Но на все свои просьбы раз за разом получал решительный отказ и пожелание не лезть не в свои дела. Теперь счастливое будущее детей может стать его делом.

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