В Самарской области матери, которая морила дочь голодом и била, дали условный срок

Сегодня в Ставропольском районном суде огласили приговор Надежде М., которую обвиняли в истязании собственных детей. Женщину признали виновной по всем статьям, но оставили на свободе.

Женщина теперь надеется, что ей удастся вернуть себе своих детей - двойняшек Ангелину и Мишу у нее отобрали, когда стало ясно, что дома им может быть опасно находится.

Напомним, правда о сложной жизни маленьких Ангелины и Миши стала известна в 2018 году, когда девочка попала в больницу. Малышка была крайне истощена и покрыта синяками. Соседки по палате – мамочки с детьми обратили внимание на то, что с девочкой в больницу легла ее бабушка, а не мама, причем необходимых для таких случаев вещей у них не было. Более того, при виде бабушки ребенок пугался и прикрывал голову руками.

Поднялся шум, выяснилось, что маленькая Ангелина отстает в развитии, у нее выбиты передние зубки. После этого возможным фактом жестокого обращения с ребенком заинтересовались следователи и детей забрали в детдом.

В суде нашлось немало свидетелей жестокого обращения с девочкой. Фото: предоставлено волонтерами

Слишком похожа на отца

Итогом длительного расследования стало предъявление обвинения по трем статьям матери детей - Надежде М. Речь идет о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью ребенка и истязании малолетней дочери. В январе уголовное дело передали в суд.

Как рассказали корреспондентам «КП-Самара» волонтеры, присутствовавшие на заседании, во время которого допрашивали подсудимую, Надежда М. признала, что дочь недолюбливала. Просто потому что она очень похожа на отца, который их бросил. Сын Миша был другим, поэтому и относились к нему с чуть большей теплотой.

Подсудимая утверждала, что дочь не била и пыталась вину переложить на собственную мать – мол, это она лупила ребенка, а я только подзатыльники давала. И голодом никто никого не морил – у малышки были проблемы с пищеварением – отсюда и истощение.

Но родственники, которые в редкие моменты могли наблюдать взаимоотношения в этой семье, в суде рассказали: и Надежда, и ее мать девочку регулярно били, часто – по голове, отбирали даже кусок хлеба и относились к ней просто с нечеловеческой жестокостью. Один из родственников, не выдержав такого ужаса, предложил забрать у них Ангелину себе на воспитание, после чего стал «врагом народа». Девочку ему не отдали и в гости больше не звали.

Мать и бабушка девочки в суде перекладывали вину друг на друга. Фото: предоставлено волонтерами

Под страхом наказания

21 мая гособвинение запросило Надежде М. 6 лет реального лишения свободы. Услышав это, женщина, по словам очевидцев, буквально окаменела: не ожидала, что ее может в действительности грозить колония.

Защита подсудимой просила ее оправдать – мол, вина не доказана. Сама Надежда М. ранее еще и просила отдать ей детей.

Но представители учреждения, где они находятся сейчас, высказывали опасения, что мать не сможет обеспечить за ними надлежащий уход –регулярные занятия особенно нужны Ангелине. В детском доме малышка поправилась, научилась доверять людям, но тяжелые первые годы дали о себе знать целым рядом диагнозов, требующих постоянного внимания.

Когда малышку забрали от матери, она стала быстро идти на поправку. Фото: предоставлено волонтерами

Виновата, но не очень

Сегодня Надежда М. выступила в суде с последним словом, потом суд ненадолго удалился в совещательную комнату, и вскоре началось оглашение приговора.

Процесс занял несколько часов. Все это время волонтеры и подсудимая были, как на иголках, вот только ожидания у них были разные: Надежда от всей души надеялась, что ей посчастливиться избежать реального лишения свободы, а активисты, которые спасали детей от их родной матери, - наоборот, уповали на то, что горе-мамашу "закроют" надолго.

Приговор в итоге оставил в недоумении обе стороны: женщину приговорили к условному заключению с испытательным сроком.

Таким образом она остается на свободе, у нее есть шанс побороться за своих детей. Но в то же время обвинительный приговор даст судам возможность отказать ей в возвращении домой двойняшек.

Волонтеры признались, что плакали от несправедливости, выходя из зала суда. Они надеются, что приговор будет обжалован.

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