2020-03-25T15:32:03+03:00
Общество

Мать – изверг, бабка – выпивоха, а виноваты волонтеры? Суд разбирается, как 2-летняя девочка попала в больницу в крайнем истощении

До этого семья почти год стояла на учете, почему же ребенок оказался на грани жизни и смерти, суду попыталась объяснить экс-руководитель районных органов опеки
Александра БУДАЕВА
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Бабушка (слева) и мама малышки на суд пришли вместе. Фото: предоставлено волонтерамиБабушка (слева) и мама малышки на суд пришли вместе. Фото: предоставлено волонтерами
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Маленькая Ангелина в тольяттинскую больницу попала в конце июля 2018 года: малышка была крайне истощена, у нее были выбиты передние зубки, все тело в синяках, а когда к ней подходила бабушка, девочка сжималась и закрывала голову руками. Что такое с ребенком, бабушка внятно сказать не могла, а мамаша в клинике объявилась спустя почти неделю после госпитализации ребенка.

История эта всколыхнула всю Самарскую область, делом занялись следователи, Ангелину и ее брата Мишу забрали из семьи, а их мать – Надежду М. отдали под суд.

Работали, как могли

Вот тут-то волонтеры и рассказали, как больше года боролись за детей… с органами опеки:

- Слухи о том, что семье нужна помощь, по Александровке пошли еще в 2017 году, местные активистки пошли знакомиться с мамой, чтобы узнать, чем могут быть полезны, тогда-то и была сделана фотография, на которой Ангелина лежит в кроватке в грязных колготках, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Марина Федотова. – О ситуации сообщили в органы опеки и полицию, там ответили: не суйтесь. Когда я начала заниматься этим делом, мне тоже говорили: мол, прекратите «самодеятельность», или проверка придет уже в вашу семью.

В 2017 году впервые стало известно о проблемах в семье. Фото: предоставлено волонтерами

В 2017 году впервые стало известно о проблемах в семье. Фото: предоставлено волонтерами

Интересно, что следователи проверяли органы опеки на предмет халатности, но привлекли ли кого-то к ответственности, официальные источники пока не сообщают. Когда разгорелся скандал, подразделение, которое должно защищать интересы детей, возглавляла Елена Шепилова, теперь она – глава одного из управлений администрации Ставропольского района. Недавно в суде чиновница заявила, что ее подразделение, работало хорошо, и их вины в том, что Ангелину истязали, нет.

- В ноябре 2017 года к нам поступила анонимная информация о том, что за девочкой не обеспечен надлежащий уход, семью поставили на учет, но медики не нашли угрозы здоровью детей, - заявила в суде Елена Шепилова. – С семьей работали сотрудники администрации, социальные педагоги, психологи. Да, выяснилось, что у что мамы - низкая социальная педагогическая грамотность, наши сотрудники пытались это исправить.

Судья постаралась уточнить: как же так? Семья почти год стояла на контроле, а девочка в итоге попала в больницу на грани жизни и смерти, кто же не уследил? Шепилова ответила, что в органах опеки не медики работают, они не могут определить, здоров ли ребенок, а из больницы их сотрудникам на все вопросы отвечали, что запрошенные сведения составляют врачебную тайну.

Во всем виноваты волонтеры?

Между тем, волонтеры уверены: над девочкой издевались месяцами, а проверяющие просто закрывали на все глаза. Не просто же так маме Ангелины в итоге предъявили обвинение сразу по трем статьям – истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Малышка попала в больницу с травмой головы и истощением. Фото: предоставлено волонтерами

Малышка попала в больницу с травмой головы и истощением. Фото: предоставлено волонтерами

- Бабушка Ангелины, которую допрашивали в суде, вообще во всех бедах активистов обвинила, - говорит Марина Федотова. – По ее словам, малышка просто мало ела, была слабенькой и постоянно стукалась о разные предметы, а мы истерику на пустом месте развели. Почему за ней никто не следил, чтобы она синяки себе не набивала, а потом не лечил ей сотрясение головного мозга, она объяснить не смогла. Мы вообще не понимаем, почему она по делу свидетелем проходит, а не сидит на скамье подсудимых рядом со своей дочерью – она же смотрела за детьми, пока Надежда работала.

Волонтеры, которые давали показания в один день с бабушкой Ангелины говорят, что женщина была замечена в злоупотреблении спиртным и даже на суд приехала с характерным запахом вчерашних «посиделок». Судья, которая рассматривает это дело, тоже почуяла неладное, но пенсионерка заверила всех, что «не пьет».

Рассмотрение этого дела, как и многих других, отложено на апрель. На следующем заседании допрос свидетелей планируют продолжить.

Надежде М. за издевательство над собственными детьми грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Самарской области девочку избивала и морила голодом родная мать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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