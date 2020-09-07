Собаки, горе-воспитатели и набережная как в Крыму: какой увидел Самару новый замруководителя областного СК

Александр Воеводин в Самарскую область приехал недавно Фото: предоставлено пресс-службой

7 сентября в России отмечается День образования Следственного комитета при прокуратуре РФ. Накануне праздника мы познакомились с Александром Воеводиным. В Самару он приехал буквально несколько недель назад и сразу оказался в эпицентре событий.

Начало карьеры

Александр Воеводин родился в Магаданской области, потом семья переехала в Киров. Вся его родня работала в милиции: дед уходил на пенсию с должности начальника подразделения лицензионно-разрешительной работы, отец преподавал в учебном центре, дядя дослужился до поста замначальника УВД области.

- Я с детства знал, что буду как они, но меня отговаривали: слишком тяжела милицейская служба, работать нужно сутками, - вспоминает Александр Воеводин. - Я послушал совет и пошел сначала в прокуратуру, а потом в Следственный комитет. И вот что оказалось: там хорошо, где нас нет, а дневать и ночевать на любой работе в правоохранительной системе приходится, особенно в начале карьеры. Но я был в какой-то эйфории и готов был вообще домой не возвращаться с работы.

Первым уголовным делом молодого следователя в 2002 году стало изнасилование. Когда вычислили преступника, выяснилось, что он уже был судим за то же самое. Более того, новое преступление он совершил по старому сценарию:

- Он говорил своим жертвам «Я дальнобойщик, ты меня никогда не поймаешь, я случайно приехал», а на самом деле жил в 500 метрах от места преступления в частном доме, - говорит Александр Воеводин - У подобных людей есть необъяснимая тяга снова и снова совершать одно и то же, даже если их уже наказали за это.

Диагнозы, связанные с расстройством сексуального поведения, «педофилия», к примеру, эксперты ставят крайне редко. Возможно, потому что в таком случае человека отправляют не в колонию, а в больницу. В итоге на практике частенько насильники отбывают наказание, выходят на свободу и... берутся за старое.

Служба в Кировской области

В Кировской области Александр Воеводин начал службу в органах прокуратуры с 2002 года, а после реорганизации прокуратуры перешел служить в Следственный комитет. Последние годы занимал должность руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кировской области.

- За 18 лет работы в следствии я могу вспомнить практически каждое дело, которое расследовал сам или те, что курировал уже в руководящих должностях. Колоссальная работа была проведена по задержанию членов банды «Прокоповские», которые занимались вымогательствами, захватом имущества, убийствами, - вспоминает Воеводин.

В те годы раскрывалось немало преступлений, некоторые заместитель руководителя следственного управления вспоминает до сих пор: к примеру, историю двух друзей. Один – предприниматель, второй – его друг детства, маргинального вида и выпивающий на тот момент мужчина. Первый решил помочь второму: поселил его в офис, чтобы он его охранял. А тот проследил, где деньги лежат, достал их и нанял киллера, чтобы убить своего благодетеля. С киллером расплатиться он собирался деньгами своего друга, но не успел, в итоге уехал в места лишения свободы на много лет.

Вид с горы Тип-Тяв очень понравился Александру Воеводину и его супруге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переезд в Самарскую область

Александр Воеводин бывал в Самаре много лет назад - в 2006 или 2007 году по долгу службы. В Кировской области задержали подозреваемого в убийстве, но у него не было никаких документов.

- Он был гражданином Таджикистана, приехавшим из Узбекистана, и мы никак не могли достоверно установить его личность. Как направлять тогда дело в суд? Кого мы будем обвинять? - рассказывает Александр Воеводин. - Нам удалось выяснить, что в одном из самарских отделов полиции его привлекали к ответственности за административное правонарушение и его документы могут быть здесь. Я приехал в Самару и забрал его паспорт.

Когда Воеводину предложили переехать по работе в Самару, он согласился. Вместе с ним место жительства сменили его жена и трое детей.

- Когда приехал сюда, в первый же день прогулялся по набережной, она мне Крым чем-то напомнила. Удалось съездить на гору Тип-Тяв, поднялись с супругой на вершину, откуда открывается чудесный вид на Жигулевские горы, - рассказывает Воеводин. - А вот до «Дна» так и не добрались, свободного времени пока мало.

Дело о сиротах

Знакомство Воеводина с регионом началось с ЧП в доме ребенка «Солнышко». Напомним, в начале июля в сети появилось видео, на котором видно, как воспитатель выдергивает из коляски ребенка, а другому дает по лбу.

Инцидент произошел в беседке, когда дети были на прогулке Фото: Александра БУДАЕВА

- Эта история - первое, что я услышал, придя домой и включив телевизор. Я еще тогда подумал: «Ничего себе воспитатель!», - признается Александр Воеводин. - Это же дети без родителей, дети-сироты, у них нет мамы-папы, которые их защитили бы, а с ними еще так ужасно обращаются.

По факту ЧП возбудили два уголовных дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», оба воспитателя уволены.

Нападения собак

Минувшей зимой стаи собак третировали жителей Самарской области, особенно тяжко пришлось обитателям Тольятти - несколько случаев, когда агрессивные дворняги набрасывались на детей, попали в интернет, после чего региональный Следственный комитет начал проверку.

В Тольятти под суд отдали директора конторы, которая выиграла контракт на отлов бездомных животных, получала заявки от администрации, но никаких мер не предпринимала.

Бездомные собаки прошлой зимой держали в страхе жителей Тольятти и Новокуйбышевска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в Новокуйбышевске, где также зимой происходили подобные случаи, ситуация оказалась иной:

- Горадминистрация заключила контракт с НКО, но буквально через месяц после этого изменилось законодательство, у организации забрали лицензию, поэтому отловом заниматься она не могла, - рассказывает Воеводин. - Новый контракт быстро заключить невозможно.

Кого наказывать и есть ли за что, сейчас продолжают разбираться следователи.

Врезка на миллион

В июле из-за масштабной утечки газа властям пришлось эвакуировать целое село - Верхнюю Подстепновку.

- При возбуждении уголовного дела было не совсем понятно: то ли это рабочие повредили газовую трубу, когда копали в этом месте экскаватором, то ли там была незаконная врезка, которая дала течь, - рассказывает версии Александр Воеводин. - На сегодняшний день на 100% установлено, что это все-таки была врезка. Экскаватором рядом с трубой набирали грунт и оторвали ее случайно. Сейчас мы пытаемся установить, кто и когда эту врезку сделал.

Из-за поврежденной врезки газ попал в воздух, его пришлось сжигать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Параллельно власти региона и компания, владевшая газопроводом, подсчитывают ущерб: сколько было затрачено на эвакуацию населения и на ликвидацию последствий этого ЧП. Точная сумма пока не названа, однако, вероятно, речь идет о миллионах.

Насущные вопросы

Это лето показало две важных проблемы региона, которые приводят к гибели детей.

Во-первых, это купание на так называемых неофициальных пляжах - всего за несколько месяцев в регионе утонули 12 детей. Руководство регионального Следственного комитета направило властям письмо с предложением выделить дополнительное финансирование и поставить на «диких» пляжах спасательные посты.

Вторая важная проблема - это выпадение детей из окон. На прошлой неделе с пятого этажа упал полуторагодовалый малыш. Чудом ребенок выжил, за его жизнь продолжают бороться врачи. Следователи советуют родителям даже в жару не распахивать окна, а открывать их максимум на режим проветривания, плюс убирать от подоконников всю мебель, чтобы ребенок не смог забраться наверх.

Жителей села Верхняя Подстепновка пришлось срочно эвакуировать и размещать в близлежащих населенных пунктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Множество иных проблем выявляются во время личного приема граждан, который проводят каждую неделю: кто-то на ошибки администрации жалуется, другие - на бездействие правоохранительных органов или задержки зарплаты, а бывает, что к следователям приходят и с житейскими проблемами:

- В Похвистнево на личный прием пришла бабушка: дочь у нее умерла, она сама воспитывает трех внучек, а ее зятек-алкоголик получает все пособия и пропивает их. И президентские выплаты тоже получил и пропил, - рассказывает Александр Воеводин. - Мы инициировали проверку по этому поводу, долго не могли найти этого мужчину, а когда нашли, он заявил: до собственных детей ему дела нет.

Полученные материалы следователи передали местной администрации, после чего органы опеки вышли в суд с иском о лишении мужчины родительских прав.

НА ЗАМЕТКУ

На личный прием к руководству Следственного комитета и его подразделений можно записаться через сайт СУ СК РФ по Самарской области или по телефону: 339-12-65.

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