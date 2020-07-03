«Хватали детские вещи, документы и кошек»: нанюхавшиеся газа жители села под Самарой рассказали о ночной эвакуации

«Пошел слух, что взорвались радиоактивные вещества»

В Самаре ликвидируют последствия прорыва поврежденного рабочими газопровода. Всю ночь со 2 на 3 июля около Верхней Подстепновки пылали газовые факелы, суетились спасатели, выли сиренами машины пожарной службы и скорой помощи, от здания местной администрации разъезжались автобусы, увозя перепуганных жителей подальше от опасного места. Для большинства из них внезапное ЧП стало полной неожиданностью.

- В момент прорыва мы с женой и трехлетней дочкой были дома, - рассказал журналисту «КП-Самара» житель Верхней Подстепновки Анатолий Лаврушкин. - Вышли гулять и в магазине услышали, что перекрыли трассу. Потом сестра жены позвонила и сказала причину. В родительском чатике нашей группы в садике в вайбере началась паника, говорили про взрыв радиоактивных веществ, просили срочно забрать детей. Пришлось объяснять, что это не радиация, а газ. Сначала мы были спокойны, думали, никакой угрозы нет, а паника – на ровном месте. Но тут объявили про эвакуацию, а знакомый сотрудник МЧС написал мне, что это не шутки и лучше уехать подальше от опасного места. К этому времени вокруг поднялась суета – редко когда столько народу у нас в поселке на улице увидишь! Мы решили уехать к родне в соседний поселок. Сначала пытались было вызвать такси, но это оказалось бесполезно. К счастью, узнали, что от администрации идут автобусы, и воспользовались ими. Схватили детские вещи, документы, насыпали корм попугаю – и бежать. Страшновато было, что и говорить, жена очень сильно перепугалась, плакала, волнуюсь, как бы у дочки психологическая травма не осталась….

Очевидцы говорят: столб пламени было видно издалека, сильно пахло газом. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Было видно, как в воздухе парит газ»

Появилось облако и резкий запах: глава Волжского района Самарской области рассказал подробности крупной аварии на газопроводе 00:00 00:00

Жительница поселка Валентина Коваленко признается: до последнего не верила в случившееся. Женщина уезжала по делам и только отмахивалась, когда знакомые начали заваливать ее сообщениями о ЧП. Но, вернувшись домой и унюхав в воздухе отчетливый запах газа, поняла: это не шутки.

- Видно было, как газ в воздухе парит, - поделилась она впечатлениями с журналистом «КП-Самара». - Дышать невозможно было, во рту какой-то странный привкус стали. Страшно было! Позже пришли две женщины из администрации, оповещали об аварии, просили по возможности покинуть дома, записывали, кто уезжает, кто остается. Мы уже были готовы, ждали, что объявят эвакуацию – документы взяли, животных, конечно, первым делом. Собрались и уехали в родне на 116-й км. Мародеров, конечно, боялись - с утра я уже съездила домой, дороги перекрыты, пробиралась «козьими тропами». Некоторые соседи уже тоже вернулись, сейчас ждем, когда официально дадут «добро», чтобы ехать домой.

Сейчас дороги перекрыты, но люди пробираются в поселок "козьими тропами". Фото: предоставлено "Комсомолке"

Самарчанка Екатерина Ботянова тоже сначала не поверила в происшествие. И лишь дозвонившись до мамы, которая живет в злополучном поселке, схватилась за сердце.

- Хорошо, что маме было куда уехать – быстро собрала вещи, села в машину и рванула ко мне. Не знаю, насколько велика была опасность для людей, но дышать там совершенно нечем было, - рассказала девушка журналисту «Комсомолки». – Взяли все самое главное, но кур пришлось оставить дома. Насыпали им еды – а там будь что будет. И у многих в поселке живность осталась – люди коз, свиней, коров держат. Многие из-за них отказались уезжать. Мама, конечно, рвется домой, переживает, в том числе чтобы мародеры в дом не проникли. Но ждем официального разрешения от администрации поселка.

«Дороги были забиты, люди шли пешком»

С места срывались не только жители Верхней Подстепновки, но и соседних сел и дачных товариществ – этот район под Самарой достаточно плотно населен.

Дачников предупредили - лучше уехать. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- О случившемся мы узнали от председателя СНТ еще в половине первого дня – нам сообщили, что подъездные пути к поселку перекрыты, но подсказали, что можно проехать через Подстепновку не выезжая на трассу, - рассказал журналисту samara.kp.ru житель СНТ «Преображенка» Антон Карпов. – Оказалось, что место прорыва – аккурат через дорогу от нас. К вечеру ситуация осложнилась – в 11 часов председатель попросил дачников не пытаться проехать на массив, а по возможности – и вовсе уехать, дескать, возможна эвакуация местного населения. Нас призывали не паниковать, но газом пахло очень сильно. Мы живем на 116-м км, так что рванули домой. Из-за заторов на дороге из поселка выбирались больше часа, многие шли пешком. С двух сторон горели огни, жгли этот газ, было, конечно, очень не по себе.

Пункт временного размещения организовали в соседнем селе в ДКФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бабушки перенервничали, кто таблетки забыл, кто уколы»

В 10 часов вечера от здания администрации начали отходить автобусы. Людей везли в соседнюю Воскресенку, где в местном ДК развернули пункт временного размещения.

- Позвонили, сказали: открывайте клуб, будет пункт временного размещения, - рассказывает руководитель одного из кружков ДК в Воскресенке Светлана Кистенева. – Потом отменили было, но позже сказали, что людей все-таки привезут. К ночи стали прибывать автобусы. Нам привезли раскладушки для людей, на втором этаже спали на матах. В общей сложности у нас ночевали 74 человека. Некоторым пожилым стало плохо, их отправили в больницу, мамочек с маленькими детьми – тоже.

Подняли по тревоге и местных медиков.

- В десять вечера нам позвонили на сотовый, сказали: произошла утечка газа, будет эвакуация людей, что мы должны быть готовы оказать помощь, - вспоминает медсестра Воскресенского отделения Волжской ЦРБ Лилия Чудаева. - Но пострадавших не было. Только бабушки перенервничали, пока узелки собирали, кто таблетки забыл, кто уколы. У одних давление поднялось, у других хронические болезни обострились. Разместили их в больнице, оказали необходимую помощь. У нас регулярно проходят учения по линии МЧС, так что мы были готовы по первому сигналу сделать все необходимое. Тем более все медики живут рядом и быстро прибыли на рабочее место.

Некоторым пожилым людям потребовалась помощь медиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас люди, которые провели тревожную ночь в ДК, уже немного успокоились, отдохнули и поели. Переживают только за оставшихся дома животных и мечтают поскорее вернуться домой.

- Думали, теракт. Испугались конечно, начали бегать по соседям, спрашивать, что к чему, - делятся впечатлениями от пережитого эвакуированные из поселка сельчане. – Увезли нас организованно, накормили, принесли постели и раскладушки. У кого поднялось давление – увезли в больницу. Все хорошо, только за кота переживаю – так и не смогла поймать в суете, вырвался и убежал.

Виновата незаконная врезка?

В том, что же на самом деле произошло на месте утечки газа, сейчас разбираются и сотрудники МЧС и прокуратура. Как рассказал руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, информация о повреждении газового продуктопровода диаметром 377 мм поступила на пульт дежурного в 15.25 2 июля. Эта труба находится в ведении Нефтегорского ГПЗ и используется для перекачки широких фракций легких углеродов.

- Спасатели прибыли на место и выяснили, что идет выход газа у Верхней Подстепновки. На момент аварии в продуктопроводе находилось около 550 тонн, - сообщил Олег Бойко. – Мы организовали работу по контролю и подожгли газ в двух местах, чтобы снизить его концентрацию. Однако из-за ухудшения погоды, полного безветрия и понижения температуры решили эвакуировать людей.

В результате из поселка, по данным МЧС, эвакуировали 1485 человек. В пунктах временного размещения нашли приют 86 человек, в том числе 15 детей.

- По состоянию на утро 3 июля давление в точках отжига газа составило 1 атмосферу, в газопроводе находилось еще около 90 тонн. К 14.00 ожидаем полный выход продукта из поврежденного участка, после этого предприятие готово приступить к ликвидации аварии. В целом угрозы взрыва нет, - пояснил Олег Бойко.

Рабочие повредили трубопровод, связывающий газовые и химические предрпиятия

Остановки предприятий, «привязанных» к поврежденной трубе, также удалось избежать.

- Продуктопровод связывает Нефтегорский, Отрадненский ГПЗ и Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию. ННК является переработчиком широкой фракции легких водородов с получением сжиженных углеводородных газов. Сейчас недостачи сырья у них нет. Угрозы работе Нефтегорского ГПЗ нет, им парк позволяет складировать сырье, - объяснил замминистра промышленности и торговли, руководитель департамента нефтехимического комплекса Самарской области Андрей Шамин. – Что касается предельно допустимой концентрации газа в воздухе, то она не должна превышать 300 мг. А здесь максимальное значение было не больше 150 мг на кубометр.

Первоначально сообщалось, что рабочие повредили незаконную врезку, которая не была указана ни в каких документах. Однако позже стало известно – это только одна из версий. Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», а прокуратура изымает документы и допрашивает сотрудников предприятия.

Была ли незаконная врезка? По факту крупного ЧП на газопроводе в Самарской области возбуждено уголовное дело 00:00 00:00

- Версия незаконной врезки проверяется, но до осмотра места говорить об этом рано, - прокомментировал зампрокурора Самарской области Алексей Павлов.

По данным на 15.00 аварийно-восстановительные работы на месте прорыва были завершены, утечку газа удалось остановить.

- Режим повышенной готовности снят, Южное шоссе открыто, жители Верхней Подстепновки возвращаются в свои дома, - рассказали в областном правительстве.

Ремонт на газопроводе продолжится силами Нефтегорского газоперерабатывающего завода.

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