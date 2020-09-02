В Тольятти родители не держат зла на собак, которые покусали их детей

Бездомные собаки всю зиму нападали на детей и взрослых в разных районах Тольятти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всю минувшую зиму стаи бездомных собак держали в страхе весь Тольятти, особенно досталось жителям микрорайона Шлюзовой. То тут, то там становилось известно об очередном нападении. Излюбленными жертвами "хвостатых террористов" стали дети: малышей и подростков разных возрастов у озлобленной и ощетинившейся стаи отбивали случайные прохожие и мимо проезжающие автомобилисты.

5 декабря на ул.Гидротехнической девочке-школьнице агрессивные дворняги прокусили плечо. Несколькими днями позже несколько псов повалили не землю другого ребенка. Рядом был его сверстник, но стая набросилась лишь на одного малыша. В 2020-м году очередному школьнику собаки порвали куртку. Позже свора атаковала женщину с коляской. Потом - на мальчика, который играл в снегу рядом со школой. Мальчик сильно испугался, сначала отмахивался от пяти настырных псов, потом побежал от них со всех ног, прячась за машинами.

Городские власти на отлов и стерилизацию бездомных животных выделили дополнительные деньги. А сотрудники регионального Следственного комитета начали проверку по фактам нападений на несовершеннолетних. Уголовное дело в итоге возбудили по ч.1 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Подозреваемым по нему стал директор ООО "Алива" Владислав Лазуткин - именно с его организацией в 2019 году муниципалитет заключил контракт на отлов бездомных животных.

Выписка из травмпункта, куда обратились родители пострадавшей девочки. Фото: Twitter.com

- Контракт стоимостью 4 млн рублей заключили в августе 2019 года, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - Этих денег должно было хватить на отлов 934 животных. Более того, горадминистрация соответствующие заявки в фирму отправляла, но своевременной реакции на них не было.

К счастью, обошлось без серьезных травм - дети отделались синяками и ссадинами. Правда, большинство из них теперь собак боятся.

Однако их родители "остыли" со времен описанных выше событий и справедливого возмездия больше не жаждут. Официальные представители четырех потерпевших, по данным "КП-Самара" даже подписали соответствующие документы: мол, нам возместили материальный и моральный ущерб, никаких претензий к господину Лазуткину не имеем.

Что дальше? Дальше будет суд. Но не всерьез. По закону ч.1 ст. 238 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривает несколько видов наказания: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы и даже до 2 лет колонии. Но ничего из этого Владиславу Лазуткину не грозит.

Куртка пострадавшего мальчика Фото: Соцсети

- Он подозревается в преступлении средней тяжести, возместил потерпевшей ущерб, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признает, поэтому следствие направило в суд ходатайство о прекращении его уголовного преследования и назначения ему судебного штрафа, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

Судебный штраф выплачивается в доход государства, это не реабилитирующее обстоятельство, то есть вина подсудимого считается доказанной, но наказание ему не назначается.

Уголовное дело уже поступило в суд, первое заседание, которое может оказаться единственным, назначено на 7 сентября.

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