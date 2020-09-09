Власти рассказали, когда жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре смогут вернуться в свои квартиры

Несколько десятков человек остались без крыши над головой Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Разрешили засыпать котлован

Власти рассказали, когда жители дома в рухнувшей стеной на ул.Галактионовской 153 и соседних корпусов дома №151 смогут вернуться в свои квартиры. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Олег Ивахин на встрече с пострадавшими жителями, поскольку дом №153 относится к объектам культурного наследия и имеет охранный статус, речи о сносе здания не идет.

- Следственный комитет закончил работу на объекте, и вечером 8 сентября мы получили разрешение приступить к обратной засыпке траншеи, - рассказал Олег Ивахин. – 9 сентября мы начали эти работы, разрабатываем проект восстановления канализации, укрепления фундамента, засыпки котлована и консервации здания на зиму. Сейчас главная задача – предотвратить дальнейшее обрушение дома. Когда котлован будет засыпан, состояние здания оценят эксперты. На основании экспертизы будет разработан проект восстановления дома, он будет согласован с Управлением по охране памятников культурного наследия. Мы рассчитываем, что проект будет готов к маю, после этого проведем торги и определим подрядчика, который восстановит дом. Сколько времени могут занять сами строительные работы, до проведения экспертизы сказать сложно. Но как только дом восстановим, жители переедут обратно в свои квартиры.

Забирать вещи пойдут со спасателями

Уже в эту пятницу жильцы пострадавших домов смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать самые ценные вещи. Процедуру проделают с величайшей осторожностью – в каждую квартиру сможет на 20 минут зайти только один собственник в сопровождении четырех спасателей. Сначала смогут вернуться в свои квартиры жители домов по Галактионовской 151а и 151б, потом – уцелевшего подъезда Галактионовской, 153, и в последнюю очередь – жильцы наиболее пострадавших помещений. Чтобы исключить малейшее влияние на конструкции здания, в это время во всем квартале максимально ограничат движение.

- Мы остались без вещей, без смены белья, без тарелки, ложки – без всего, - говорит жительница пострадавшей квартиры Снежана Опарина. – Ночуем по очереди у разных родственников, знакомых. Конечно, очень хотим попасть домой и забрать хотя бы самое необходимое.

Всем пострадавшим – а их, по уточненным данным, 64 человека, городские власти готовы предоставить жилье маневренного фонда. Сначала людям предложили квартиры в печально известном поселке Озерный, но состояние предложенного жилья с трещинами на стенах, отсутствующими батареями и грибком привело людей в ужас. Сейчас власти ищут другие варианты размещения, всем, кто подал заявление, пообещали найти временное пристанище в черте города. Например, одной семье уже подобрали малосемейку на ул.Запорожской, а инвалиду 1 группы Александре Очинаш пообещали найти жилье поблизости от больницы, в которой она через день должна проходить жизненно необходимые процедуры.

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