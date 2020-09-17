«Меня там не было»: в самарском суде встретились мать и отчим 2-летней малышки, забитой до смерти

Пока Зинаида Проскурина давала показания, ее муж не сводил с нее глаз Фото: Александра БУДАЕВА

Зинаида и Антон Проскурины не виделись несколько месяцев. 9 июня прошлого года от многочисленных травм погибла их дочка Ксюша. Антон сразу сказал полицейским: «Это моя вина». Мать девочки долгое время все жалели, искренне сочувствовали ей, пока не выяснилось, что и она не раз поднимала руку на малышку. Сейчас они оба под стражей. Сегодня Зинаида Проскурина давала показания против мужа. На протяжении двух часов мужчина не сводил с нее глаз, внимательно слушал каждое слово и нервно перебирал четки, когда речь шла о том, какими методами он «воспитывал» ребенка. У его жены не хватило храбрости посмотреть ему в глаза ни разу.

Месяцы истязаний

- В тот день я пришла с работы где-то в половине двенадцатого ночи, свет не стала включать, быстренько переоделась и подошла будить Ксюшу, чтобы она в туалет сходила, - вспоминала сегодня ту страшную ночь Зинаида Проскурина. – Она никак не реагировала, поэтому я включила свет – она уже не дышала. Вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть. Приехала полиция, Антон сказал, что это он.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели страшную картину: матрас на полу, залитый кровью, алые брызги на стене, дверцах шкафа, возле холодильника и даже на телевизоре. А диване лежал труп маленького ребенка с синяками и багрово-синими гематомами по всему телу, от которых лицо малышки страшно исказилось.

- Я не знаю, что произошло, меня там не было, - отвечала на все расспросы женщина.

Малышка просто хотела быть кому-нибудь нужной Фото: Соцсети

Впоследствии эксперты установят: Ксюшу истязали на протяжении нескольких месяцев. Свидетельства тому – следы поврежденных ребер и сломанная ручка, которую вместо гипса туго обмотали бинтами. А еще показания соседей и друзей семейной пары: ребенка воспитывали криками и тумаками, девочка была неухоженной, недолюбленной, она жаждала ласки и внимания, а получала только агрессию в свой адрес. По словам одного из свидетелей, однажды при гостях девочка никак не хотела ложиться спать, тогда Антон Проскурин поднял ее за ручку и ножку в воздух и с размаху бросил ее в кроватку. В другой раз пнул девочку ногой в живот. В этот момент ее мама, вместо того чтобы вступиться за малышку, засмеялась и посетовала ей прекратить плакать.

- Как вы объясните синяки под глазами у девочки, которые, по словам свидетелей, появились в канун 2019 года? – поинтересовалась у Зинаиды Проскуриной судья.

- Не знаю я, от чего у нее синяки выскочили. Они гуляли с Антоном, когда пришли, Ксюша плакала и не могла на ножку наступить. Он сказал, что она с горки неудачно съехала. Я вызвала скорую помощь, врачи сказали, что это растяжение и надо просто эластичные бинты наложить, - заявила мама ребенка. – А синяки потом появились.

Пять месяцев спустя Антон Проскурин и Ксюша куда-то шли, переходили дорогу, девочка оступилась, и мужчина дернул ее за руку. Когда ручка стала болеть и опухать, он решил, что тут дело опять в растяжении и, вместо того чтобы показать ее врачу, просто туго перебинтовал больное место. На самом деле это был перелом, который причинял девочке страдания и начал срастаться неправильно. Не сросся до конца, потому что ее убили раньше.

В мае 2019 года у Проскуриных родился сын, сейчас у мальчика уже новая семья Фото: Соцсети

Кадры не для слабонервных

Вину в смерти ребенка на себя сразу взял Антон Проскурин. На стадии следствия он давал признательные показания, но на суде что-либо говорить отказался. Его судят по трем статьям: убийство и истязание ребенка, а также причинение тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности.

Зинаида Проскурина изначально по делу проходила потерпевшей. Поэтому ее разговоры со следователем, которые датируются 2019 годом, весьма осторожны: нет, жестокости со стороны мужа не видела, да, мог по попе девочке дать, в угол поставить, накричать. Но тучи над головой горе-матери сгущались, и ее показания становились все более подробными: в июне 2019 года она вспомнила, что, когда лежала в роддоме, Антон с Ксюшей пришли ее навестить, и у девочки на лбу была внушительная шишка – муж объяснил это тем, что она бегала по комнате и врезалась в шкаф. А в марте 2020 года, когда она сама попала под уголовное дело, Зинаида Проскурина «припомнила» сразу много всего:

- Злобу по отношению к Ксюше я начала замечать с сентября 2018 года, она просто тянулась ко мне, а Антона это злило. Когда я в ноябре забеременела, стало только хуже, - рассказывала женщина следователю на допросе. – Например, когда мы гуляли, она попросилась на ручки, но, когда я ее подняла, Антон сдернул ее у меня с рук и ударил по попе – якобы боялся, что она придавит плод у меня в животе, хотя это 10 неделя беременности всего была.

В гибели маленькой Ксюши могут быть отчасти виноваты и мама, и отчим Фото: Соцсети

Дальше – больше: он ругал девочку, она плакала, он зверел и бил ее, а когда она, Зинаида, пыталась вмешаться, якобы угрожал, что и ее ударит. На логичный вопрос, почему не обратиться к кому-то за помощью, в суде она заявила: была беременна, уйти от него было некуда. В полицию не сообщала, потому что боялась, что он от этого только ожесточится. В органы опеки не звонила, чтобы дочь не отобрали.

Сейчас сама Зинаида Проскурина – фигурантка уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, ей также вменяется истязание несовершеннолетней, расследование близится к завершению.

Во многом против нее сыграли фотографии, изъятые с домашнего фотоаппарата семьи Проскуриных: на них запечатлена Ксюша вся в крови и гематомах. В суде Зинаида Проскурина заявила, что страшные кадры впервые увидела 11 июня, когда убиралась дома и нашла фотоаппарат. Правда, следователю их она отнесла лишь в конце июля – раньше якобы времени не было.

Однако, согласно собственным данным корреспондентов «КП-Самара», о существовании этой фотосъемки узнать удалось волонтерам организации «Право на счастье», которые подсказали следователям, что и где нужно искать. Кто делал страшные кадры? Доподлинно это до сих пор не известно.

На следствии Антон Проскурин вину признавал, но на суде показания давать пока отказывается Фото: Александра БУДАЕВА

- Я не буду на это смотреть, - заявила сегодня в суде Зинаида Проскурина. – Я не знаю, кто это с ней сделал, но меня там не было, я эти фотографии впервые 11 июня увидела, не понимаю, чего вы от меня хотите.

Когда гособвинитель Александр Канаев описывал фотографии избитой девочки, слез не мог сдержать никто.

- Я такого не ожидала, - заявила в конце судебного заседания Зинаида Проскурина. – Думала, он взрослый мужчина, отзывчивый, добрый. Да, вспыльчивый, но я надеялась, что он изменится, и все будет нормально. Мы строили планы на будущее, никто не ожидал, что так все закончится.

Выходя из зала, она старалась не смотреть на мужа. Он же провожал ее глазами до тех пор, пока за ней не захлопнулись двери. Что он надеялся увидеть и понять, не знает никто.

Антону Проскурину грозит самое суровое наказание – от 8 до 20 лет лишения свободы. Разумеется, если суд сочтет его вину доказанной.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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