Отчим зверски убитой в Тольятти малышки отказался давать показания в суде

Антон и Зинаида Проскурины попали под уголовное дело после страшной гибели 2-летней малышки Фото: Соцсети

Самарский областной суд во второй раз начинает рассматривать с самого начала уголовное дело о гибели 2-летней Ксюши в Тольятти.

Напомним, тело малышки обнаружили в квартире жилого дома на бульваре Курчатова в Тольятти 9 июня 2019 года. Позже эксперты скажут: ребенку нанесли не менее 20 травм по разным частям тела, девочка умирала долго и мучительно. Вину на себя возьмет отчим Антон Проскурин, он был с ней один на один в ту ночь. Следствие предъявит ему обвинение в истязании, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью.

Мать малышки, Зинаида Проскурина получит статус потерпевшей, но позже откроется страшная тайна. Знакомые семьи дадут показания против нее: мамаша сначала на полгода сдала дочь в приют, потом забрала ее, вышла замуж за Проскурина, но ласки в семье Ксюше не досталось: ее били и лупили, причем как "папа", так и "мама". Волонтеры организации "Право на счастье" помогли следствию найти фотографии, на которых запечатлена окровавленная малышка, предположительно, в этот момент ее мама была рядом.

На основании полученных данных Зинаиду Проскурину отправят в СИЗО. Расследование ее уголовного дела близится к завершению, женщину подозревают в истязании собственной дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

А вот Антона Проскурина в июне этого года отдали под суд. В зале допросили биологического отца малышки, который рассказал: дочь не видел давным-давно, потому что Зинаида ушла от него, пока он был в командировке. Хозяйка квартиры, в которой жили Проскурины, припомнила, что Зинаида приходила снимать квартиру "глубоко беременной", но очевидно нетрезвой, однако на пьянство квартирантов никто из соседей не жаловался, а потому и вопросов к ним не возникало. Коллега Проскурина припомнил: на девочку часто кричали, воспитывали ее тумаками, а однажды Антон ударил ее ногой в живот, в тот момент Зинаида, вместо того, чтобы сделать ему замечание, засмеялась.

Впереди был допрос ключевых свидетелей, которые видели девочку незадолго до гибели и могли пролить свет на обстоятельства ее смерти. Но процесс "поставили на паузу" на целых два месяца из-за болезни судьи.

В сентябре дело отдали другому судье, и уголовное дело начали рассматривать с самого начала. Отец малышки опять рассказал, что о тяжелой жизни Ксюши узнал лишь после ее смерти, а владелица квартиры - что квартиранты платили исправно, а уж как они там жили, она точно не знала.

- Я видела перебинтованную руку у девочки, Зина сказала, что Антон дернул ее за руку, когда они дорогу переходили, - припомнила женщина. - Я спросила, что врачи говорят, но Зина ответила, что они в больницу не ходили.

По данным экспертов, у Ксюши была сломана рука. Она распухала и посинела под бинтами, но взрослые, которые должны были ухаживать за малышкой, были уверены, что у нее сами все заживет.

Антон Проскурин сегодня объявил в суде, что вину признает, но показаний давать не будет. Изменит ли он свою позицию позже, пока не ясно.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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