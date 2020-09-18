«Нет тела, значит жив!»: появилась версия загадочного исчезновения молодого жителя Самары

Не исключено, что сейчас Герман уже оброс и отрастил бороду Фото: соцсети

Вооруженные силы в деле, ждем вертолет

Полиция, волонтеры, родственники и просто добровольцы продолжают искать 21-летнего Германа Симонова из Самары. К сожалению, зацепиться пока не за что. Парень не оставил никаких следов и с 6 сентября не выходит на связь. Именно в тот день, в воскресенье, он уехал из дома бабушки в селе Белозерки на велосипеде и пропал.

В социальных сетях уже создали группу, посвященную Герману. В нее приглашают всех тех, кто может помочь в поиске пропавшего. Известно, что к мероприятиям подключились представители вооруженных сил.

— Военные прочесывают поселок Мирный с 8 часов утра. И нам обещали вертолет, — рассказывают знакомые пропавшего. — Просим всех неравнодушных — проявите внимательность на местах, кто, где живет! Особенно наши района — Белозерки-Красный Яр-Мирный-Береза и на пусти следования этого маршрута.

Вариант от экстрасенсов

Леса, проезжие части, поля — активисты осмотрели много локаций. Ничего найти пока не удалось. Не оказалось зацепок и в районе моста через реку Сок. Не исключено, что в скором времени к процессу могут подключить водолазов.

Мама Германа не скрывает, что обращалась за содействием даже к экстрасенсам. Понятно, что от них только домыслы, но сразу несколько ясновидящих поделились одной похожей версией.

Парень передвигался на этом велосипеде Фото: соцсети

— Идет информация от разных магов, что было ДТП, и его кто-то выхаживает в частном доме...Тот факт, что мы, прочесав огромные массивы, ничего пока не нашли, тоже обнадеживает. Нет тела, значит жив! — пишет Гульнара Симонова.

За полезную информацию обещано вознаграждение

Женщина очень благодарна тем, кто принимает участие и поддерживает ее. Большая просьба у близких молодого человека есть к водителям — откликнуться, если видели какое-то столкновение, странную ситуацию на проезжей части с участием похожего юноши.

Как ранее сообщали журналисты «КП-Самара», следователи также разбираются в ситуации. В СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители изучают круг общения Германа и другие важные моменты.

По-прежнему, много надежд на очевидцев. Если вы что-то знаете о местонахождении разыскиваемого или встретили на улице кого-то со схожими чертами — обращайтесь в ближайший отдел полиции, звоните по телефону 112 или напишите в группу «Вконтакте». За информацию о Симонове обещано вознаграждение.

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