В Самаре за издевательства над сиротами отдали под суд двух сотрудниц дома ребенка

Момент "воспитания" двух детей-сирот в беседке попал на видео, которое облетело весь интернет Фото: Александра БУДАЕВА

Одна «воспитывала», другая наблюдала

В Самаре скоро предстанут перед судом воспитательницы дома ребенка «Солнышко». Под уголовную статью женщин подвели их методы воспитания детей-сирот — тумаки и подзатыльники.

Напомним, о жестоком обращении с малышами в самарском доме ребенка стало известно в начале июля. Все благодаря опубликованному в соцсетях видео. Неизвестный запечатлел на камеру, как одна из воспитательниц вытряхнула ребенка из детской коляски, а потом еще ударила по лбу другого малыша. За всем этим наблюдала еще одна сотрудница учреждения, но она так ничего и не сделала.

Все это не могло не взволновать общественность. В итоге в доме ребенка «Солнышко» начались проверки. Для расследования данного случая даже создали специальную комиссию. Проверяющие просмотрели все записи с камер наблюдения учреждения и выяснили, что женщины не в первый раз практиковали такие жестокие методы воспитания малышей. При этом у них у самих есть дети.

На очереди - два суда

В итоге двух воспитательниц дома ребенка уволили, а еще одну сотрудницу временно отстранили от суда. С таким решением начальства они не согласились и обратились в суд. Женщины требуют выплатить им зарплаты и премии за те дни, когда они не были на работе, а также моральный ущерб по полмиллиона рублей каждой.

Скоро двух уволенных из «Солнышка» сотрудниц ждет новый суд. В СУ СК по Самарской области завершили в отношении них уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». По данным следователей, от действий женщин пострадали трое двухлетних детей.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Самары. Отметим, что бывшим воспитательницам дома ребенка «Солнышко» грозит реальный срок. Они могут провести за решеткой до 3 лет.

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