В Самарской области разыскивают многодетную мать, которая может кормить младенца молоком с алкоголем

Волонтеры боятся, что жизнь малыша подвергается опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области развернута масштабная операция по спасению младенца. Ее инициировали тольяттинские волонтеры из организации «Право на счастье». Сейчас они просят помощи у жителей не только Самарской, но и Ульяновской областей, чтобы разыскать мать младенца, которая может быть опасна для собственного ребенка.

- К нам поступило анонимное сообщение, что некая Лилия живет с 9-месяным малышом, который постоянно плачет и часто одет не по погоде. С ними вместе, предположительно, проживает мужчина, злоупотребляющий алкоголем. В последнее время младенца не слышно, что с ним стало - неизвестно, - рассказывают волонтеры организации «Право на счастье».

Своими усилиями активисты смогли выяснить: у Лилии есть еще четверо детей, но они живут в Ульяновске с отцом. Саму женщину, видимо, часто бьет сожитель - она то и дело появляется на людях с синяками.

- Мы поговорили с соседями и знакомыми семьи, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель «Право на счастье» Марина Ф. - Есть люди, которые видели, как пьяная мать уронила малыша на кафельный пол магазина. Показали ли его после этого врачам - большой вопрос, насколько нам известно, ребенок не наблюдается у врача.

Волонтерам также рассказали: чтобы малыш не мешал, родители подмешивают ему в молочко спиртное. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Бабушка ребенка при первом разговоре вроде бы пошла на контакт, но в следующий визит волонтеров даже разговаривать с ними отказалась, заявив, что помощь их семье не нужна.

К семье вызывали полицию и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, но дверь им никто не открыл. Жив ли младенец и где сейчас находятся его родители, неизвестно.

Напомним, в последние годы в Самарской области было несколько случаев, когда дети гибли за закрытыми дверями оттого, что некому было спасти их от жестокости родителей: в Октябрьске отец дважды ударил дочь утюгом по голове, потом вынес ее тело на помойку, в Тольятти отчим сознался в том, что от его методов воспитания в страшных мучениях умерла 2-летняя девочка, в Самаре 3-летняя девочка умирала от ожогов, но ее так и не показали врачам.

В правоохранительных органах признают: за последний год число уголовных дел на нерадивых и жестоких родителей возросло. Впрочем, как и количество обращений: общество постепенно приходит к тому, чтобы считать насилие над ребенком отклонением от нормы и говорить о подобных фактах во всеуслышание.

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