Жестокость, некомпетентность и вседозволенность: почему взрослые срывают злость на детях

В последние годы о фактах жестокого обращения с детьми приходится говорить все чаще Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За последний год-полтора Самарскую область потрясли сразу несколько громких историй с убийствами маленьких детей. В Тольятти отчима обвиняют в избиении до смерти 2-летней девочки, в Октябрьске отец никак не мог успокоить младенца и не придумал ничего лучше, чем ударить дочку дважды утюгом по голове. Малышка из Александровки выжила только благодаря тому, что волонтерам, которые увидели ее в больнице, удалось поднять шум: ребенок был избит, истощен, напуган. Со многими диагнозами, приобретенными из-за издевательств, пережитых в раннем возрасте, девочке придется жить до конца своих дней.

Насилие – не норма

Наталья Клочкова - психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие», она работает с жертвами домашнего насилия - чаще всего женщинами и их детьми, которые видели, как бьют маму, или сами попадались разъяренному родителю под горячую руку.

- Если говорить о статистике, то число сообщений о фактах насилия возросло, но это связано не столько с увеличением числа пострадавших, сколько с тем, что в обществе меняется отношение к насилию. О фактах насилия в семье стали чаще говорить в обществе и СМИ, это перестало быть нормой, - констатирует Наталья Клочкова.

Психологи говорят: любое насилие в наше время неприемлемо, родители и дети должны договариваться между собой Фото: Алексей ФОКИН

До недавнего времени применять физические наказания в отношении детей считалось допустимым, это было частью процесса воспитания. Сейчас, по словам психолога, это уже не норма поведения, появились новые приемы и идеи в плане воспитания детей, их обсуждают, тиражируют в массы.

- Любое физическое насилие в отношении другого человека неприемлемо, - объясняет Наталья Клочкова. - Родители бьют детей чаще всего от неспособности справиться с ситуацией. Те уголовные дела, о которых в последнее время писали, - это прежде всего злоупотребление родительской властью, своего рода вседозволенность, поскольку дети находятся в зависимом положении и сами не могут противостоять этому. У таких родителей часто отсутствует критика к своим действиям, они не умеют или не желают справляться со своими эмоциями, у них отсутствует эмоциональный контакт с ребенком, и часто они убеждены в пользе физических наказаний.

Современная норма воспитания – это наличие эмоционального тепла, четких правил в доме и семье, это способность взрослых научить ребенка следовать установленным правилам при помощи разговора, а не насилия. К сожалению, многие взрослые с этим не справляются, из-за чего страдают дети. Сколько малышей реально ежедневно становятся жертвами своих родителей, точно сказать не может, пожалуй, никто.

Владимир Чичаев (на фото - за решеткой) на суде утверждал, что не бил дочь утюгом по голове, а просто уронил ее. А его сожительница Наталья Канабеева "просто" не сообщила никуда о смерти ребенка Фото: Александра БУДАЕВА

Люди меняются?

В полиции согласны: о многих фактах органы и учреждения, входящие в систему профилактики, могут не знать – маленькие часто просто не в состоянии куда-либо пожаловаться.

Тем не менее врачи поликлиник и больниц, воспитатели в детсадах и учителя в школах ориентированы на то, чтобы как можно быстрее передавать в полицию и органы опеки сигналы о любых противоправных деяниях в отношении детей и подростков.

- За 8 месяцев 2020 года по Самарской области поставлены на учет 2470 родителей, это на 131,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказывает начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Гордеева. - В настоящее время стало поступать больше сигналов о фактах ненадлежащего воспитания детей, по каждому из них мы проводим проверки.

В этом году число случаев жестокого обращения с детьми увеличилось Фото: Алексей ФОКИН

С начала 2020 года полицейские составили более 5 тысяч протоколов по фактам ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. По 16 фактам, когда родители проявляли жестокость, уже возбуждены уголовные дела. Полицейские направили в органы опеки 59 материалов для решения вопроса о лишении родительских прав.

Кроме того, 23-летний опыт работы Гордеевой в ПДН показывает: люди способны измениться, если действительно любят своих детей.

- В Жигулевске недавно был случай: в семье росли двое детей, старшего сына, он уже взрослый, за преступление отправили в колонию, родители с горя начали пить, - рассказывает Татьяна Гордеева. - Второй ребенок, 4-летняя девочка, фактически была предоставлена сама себе. Тогда семью навестили сотрудники ПДН: они объяснили родителям, что они могут потерять еще и второго ребенка, если продолжат так себя вести. Те закодировались, нашли работу, ситуация в семье поменялась кардинально.

Девушка пристегнула маленького сына к коляске и оставила малыша в подъезде, сама ушла гулять и веселиться, ребенка вечером нашли соседи. Фото: Соцсети

Безнаказанность

Почему же дети продолжают гибнуть? Волонтеры считают, что всему виной - отсутствие ощутимого наказания:

- К примеру, ребенка можно оставить в коляске на полдня или избивать на протяжении многих лет, и максимум, что за это будет, - штраф 500 рублей. Именно безнаказанность позволяет взрослым распускать руки, - считает руководитель волонтерского движения «Право на счастье» Марина Федотова.

В самом деле, для родителей, которых уличили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, есть две меры ответственности: административная и уголовная. Административка (ст. 5.35 КоАП РФ) предполагает штраф от 100 до 500 рублей, за повторное нарушение - штраф 4-5 тысяч рублей или административный арест на срок до 5 суток.

К уголовной ответственности (ст. 156 УК РФ) пап и мам привлекают, если ребенок получил какую-то серьезную травму, или удалось доказать, что над ним издевались специально (ключевое слово тут - «если»). В этом случае закон предусматривает несколько видов наказания: штраф до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 3 лет.

В 2018 году малышка из Александровки попала в больницу в крайнем истощении, при появлении бабушки она прикрывала голову руками. На странное поведение ребенка обратили внимание волонтеры - с этого и началось расследование. Фото: предоставлено волонтерами

Впрочем, последнее - большая редкость. Надежду М. из Александровки, которая годами лупила дочь и отбирала у нее даже корку хлеба, судили по трем статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию детей, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенка и истязание малолетней дочери - за все это суд дал ей три с половиной года условно.

Сбой в системе?

Сам процесс сбора доказательств того, что над ребенком издевались на протяжении какого-то времени, - дело весьма сложное. Тем более что в таком случае возникает закономерный вопрос: где были многочисленные надзорные органы, которые должны были следить за благополучием ребенка?

В случае с Александровкой, к примеру, расследование показало, что органы опеки действовали в пределах своих полномочий и нарушений с их стороны не было. По гибели младенца в Октябрьске проверка еще продолжается, а после смерти 2-летней Ксюши в Тольятти на органы опеки возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

На судах свидетели говорили, что над малышкой из Александровки издевались и мать (на фото справа), и бабушка (на фото слева), но обе они остались на свободе. Фото: предоставлено волонтерами

- С начала года к ответственности мы уже привлекли 810 должностных лиц за различные нарушения в сфере исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. - Чаще всего сталкиваемся с плохо выстроенной профилактической работой, отсутствием межведомственного взаимодействия и надлежащей реакции на сигналы о том, что ребенок живет в асоциальной семье и может подвергаться физическому или психологическому насилию.

Случаи, когда надзорные органы привлекали к уголовной ответственности, бывают, но редко.

- В 2018 году в Жигулевске осудили руководителя местного подразделения органов опеки, - вспоминает заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Самарской области Андрей Поздеев. - До этого, в 2017 году, уголовное дело в отношении сотрудницы ПДН города Самары направили в суд, материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство в ходе расследования уголовного дела в отношении Харитона Горячкина.

Харитон Горячкин получил 13 лет колонии строгого режима - из-за его методов "воспитания" погибла 3-летняя девочка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Напомним, после сигнала от врачей, которые видели 3-летнюю Василису с раной на подбородке, сотрудница ПДН проверяла семью, но не осмотрела ребенка, а у девочки на тот момент уже были страшные ожоги, от которых она медленно умирала. Горячкина, от «воспитания» которого погибла малышка, отправили в колонию строгого режима на 13 лет, а сотруднице ПДН суд назначил штраф 60 тысяч рублей.

Гласность в помощь

- Остановить все это можно при помощи широкой огласки, - уверена волонтер Марина Федотова. - Чем больше люди будут обращать внимание на происходящее вокруг и чем меньше бояться вмешиваться в чужие дела, тем лучше. Не надо стесняться сообщить в органы опеки или полицию о жестокости и насилии, этим вы можете спасти кому-то жизнь.

Именно неравнодушие волонтеров спасло два года назад Ангелину из Александровки. Именно их желание добиться справедливости помогло доказать, что над Ксюшей из Тольятти измывался не только отчим, но и мать:

- Они каким-то образом узнали о существовании снимков окровавленной девочки в семейном фотоаппарате, - рассказал Андрей Поздеев. - При осмотре места происшествия фотоаппарата не было, но волонтеры узнали, у кого он и что на нем хранится. В ходе расследовании уголовного дела мы уже изъяли фотоаппарат у потерпевшей. Эти кадры стали важным доказательством и помогли перевести мать погибшей девочки из статуса потерпевшей в обвиняемые.

Малышка мертва, ее мама - в СИЗО, отчим - на скамье подсудимых, по версии следствия, они месяцами издевались над девочкой Фото: Соцсети

В последнее время в интернете все чаще появляются фото и видео пьяных взрослых, которые не следят за детьми, орут на них, бьют малышей и так далее. По каждому из них надзорные органы сразу инициируют проверку.

- Но мы бы просили не просто выкладывать видео в интернет, а, увидев нарушение, сразу звонить в полицию. Параллельно, да, снимайте видео в качестве доказательства нарушения, но не оставайтесь в стороне, если ребенку грозит опасность, - советует Татьяна Гордеева.

КОНКРЕТНО

Если вы стали свидетелем насилия над ребенком, сообщить об этом можно по телефонам:

- 123 - горячая линия «Ребенок в опасности»

- 8-927-954-73-94 - дежурный следователь

- 340-61-70 - дежурный прокурор

- на сайты полиции, прокуратуры, минсоца

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(по итогам 8 месяцев 2020 года)

5836 фактов ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ) зафиксировали с начала года сотрудники полиции. Это примерно на том же уровне, что в прошлом году.

2470 родителей выявлено и поставлено на учет (на 131,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

2319 родителей состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних (это на 23% больше, чем за тот же период 2019 года).

59 материалов направлено сотрудникам полиции в органы для решения вопроса о лишении родительских прав (+47% к прошлогодним цифрам).

16 уголовных дел возбудили по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением» (+166,6%).

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