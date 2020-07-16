“Я не изверг, это был мой первый и единственный ребенок”: отец получил 17 лет за убийство младенца утюгом

Слезы, признания в любви и обещания хранить верность - Владимир Чичаев и Наталья Канабеева сегодня прощались на долгий срок: суд признал мужчину виновным в убийстве собственной дочери. Мать девочки осудили за укрывательство преступления, но оставили на свободе.

Нет тела - нет дела?

Надя (имя ребенка изменено, прим.автора) стала четвертым ребенком у Натальи, правда трех старших детей у нее забрали, потому что она за ними не следила. Для Владимира малышка стала первым ребенком. Но счастье было недолгим: ребенок родился с физическими недостатками, более того, слепым. Девочка часто громко плакала, словно жаловалась на свою судьбу. Владимир к детским крикам не привык.

По версии следствия, в момент совершения преступления мужчина был пьянФото: Александра БУДАЕВА

- По версии следствия, в тот вечер он был пьян, детский плач его раздражал, он пытался укачать ребенка, но ничего не выходило, - рассказывали корреспонденту “КП-Самара” в прокуратуре Самарской области.

Сам Владимир говорит: из-за неловкости дочку уронил, и она заревела пуще прежнего. Следователи выяснили иное: в порыве злости мужчина схватил утюг и дважды ударил девочку по голове. Через 10 минут малышка умерла, родители решили это скрыть. Нашли черный пакет, спрятали в него тельце, и Владимир вынес его на свалку, которая была в 100 метрах от дома. Суду родители объяснили, сильно испугались, боялись наказания да и хоронить малышку было не на что.

Первое слово дороже второго

Избавившись от тела, Наталья и Владимир начали много пить, через несколько дней родственникам женщина призналась: “Дочки больше нет, Вова закопал ее”. Близкие парочки ужаснулись и обратились в полицию, тело ребенка нашли, Владимир вину признал и даже показал следователям на плюшевом зайце, как ударил собственную дочь утюгом по голове. Ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего, а Наталье - в укрывательстве преступления и оставлении девочки в опасности. Впрочем, от второго обвинения гособвинение впоследствии отказалось.

Для Натальи убитая девочка стала четвертым ребенкомФото: Александра БУДАЕВА

Владимир Чичаев на суде заявил, что дочь утюгом не бил, а признание сделал под давлением следствия и оперов. Прокуратура, впрочем, посчитала это просто попыткой оправдаться, потому что опознать своего обидчика мужчина не смог.

Сегодня зампрокурора Самарской области Алексей Павлов запросил Чичаеву 18 лет лишения свободы, но суд в итоге приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, а Наталью Канабееву - к полутора годам условно.

Любовь в разных проявлениях

- Я не изверг, это мой первый и единственный ребенок, - заявил журналистам Владимир Чичаев и обещал обжаловать приговор. Но то, что о нем думают окружающие, на самом деле его, видимо, не сильно волновало. Все внимание мужчины было приковано к Наталье:

- Ты веришь мне? Ты любишь меня? Ты будешь ждать?

Владимиру предъявили обвинение в убийстве малолетнегоФото: Александра БУДАЕВА

Женщина плакала, говорила, что любит и уклончиво обещала ждать:

- Кому ж я теперь нужна? - грустно качала головой Наталья Канабеева под прицелом видеокамер.

Сегодня она вернется в тот опустевший дом в городе Октябрьск, где еще недавно жила вместе с Владимиром и дочкой Надей, чтобы думать, как жить дальше. Ее оставили на свободе, но уволили с работы, а друзья и родня больше не хотят с ней общаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761528" frameborder="0"></iframe> Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.

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