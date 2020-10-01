Зарплаты бюджетников вырастут, а пособия нужно будет оформлять по-старому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начинается второй осенний месяц и, как обычно, с первого числа начинается не только очередной отрезок времени, но и новая жизнь по новым правилам в определенных сферах. Рассказываем, что изменится в Самаре с 1 октября, какие важные новшества ждут самарцев и о чем обязательно нужно помнить.

Штрафы тем, кто без масок

С 1 октября в Самаре ужесточают масочный режим. Теперь пассажирам общественного транспорта, которые не потрудились надеть маску, будут выписывать административные протоколы. Штраф с человека может составить от 1 до 30 тысяч рублей за первое нарушение, за второе придется заплатить от 5 до 50 тыс рублей. ИП и ООО заплатят за несоблюдение эпидемиологических требований до 500 тыс рублей.

Электрички поедут по-новому

С 1 октября 2020 года изменится расписание некоторых электричек. Из Сызрани будет ходить поезд с отправлением в 9.35 и прибытием на Мирную 12.30.

А вот электричку Самара - Курумо в 12.21 отменят. Зато поезд в 13.39 начнет ходить ежедневно.

С 19 октября отменят и электричку до Курумоча в 7.00, а также из Курумоча в 12.10.

Электробус не пойдет

В Самаре закончился срок действия договора на "прокат" электробуса, оставлять его пока видимо не собираются, потому что в своих социальных сетях департамент транспортасообщил об отмене с 1 октября маршрута №108 до Южного города. К самому маршруту горожане, конечно, привыкли, но вот слишком часто его приходилось отменять, то из-за поломок, то из-за погоды.

"Коронавирусным" каникулам конец

С октября не действуют кредитные каникулы для бизнесменов и потерявших доход граждан, Отменен мораторий на банкротство системообразующих предприятий и компаний из пострадавших отраслей.

А для обычных граждан возвращаются старые правила оформления субсидий и пособий. Например, для продления выплаты субсидий на ЖКХ нужно подать новые данные. Для оформления полисов ОСАГО снова нужна диагностическая карта.

А вот пособия пока продолжат перечислять на любые карты, а не только на "МИР". ЦБ продлил эту возможность до конца года.

Начинается осенний призыв

С 1 октября 2020 года начинается осенний призыв в Армию России. В Самарской области все призывные комиссии готовы к работе. Теперь призывников будут проверять и на коронавирус. Весь транспорт обещают дезинфицировать, также как и пункты, где проводится медосмотр и комиссия.

Зарплаты бюджетников вырастут

На три процентра увеличил Михаил Мишустин запрплаты учителям, врачам, сотрудникам Роспотребнадзора, военным и росгвардейцам. Постановление премьер-министр подписал в июне. Индексированы будут и должностные оклады судей КС РФ, ВС РФ, федеральных судов и арбитражей, мировых судей субъектов РФ.

О каких еще изменениях в законах РФ с 1 октября 2020 года важно знать?

- новые правила возврата билетов на концерты, спектакли и так далее. Вернуть деньги можно в том случае, если мероприятие вы пропускаете из-за болезни своей или близкого человека, смерти близкого человека. В этом случае вам обязаны вернуть полную стоимость билета. Предоставить необходимые документы нужно в течение 14 дней после мероприятия.

- дактилоскопия для мигрантов станет обязательной,

- с 30 октября из баров и ресторанов выселяют кальяны. Теперь подымить можно будет только в специальных заведениях,

- обязательной станет маркировка духов, туалетной воды, фотоаппаратов и фотовспышек. Без маркировки такую продукцию нельзя будет продавать в России.