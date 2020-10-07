Болельщики "Крыльев" давно подозревали, что деньги, поступающие в клуб, тратят не по назначению Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Куда делись деньги?

«Крылья Советов» оказались в эпицентре громкого скандала. Правоохранители установили, что в футбольном клубе проворачивали коррупционные схемы. Сейчас во всех обстоятельствах преступления разбираются следователи.

— Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сумма ущерба, о которой идет речь, — 12 миллионов 300 тысяч рублей. Эти деньги были использованы не по назначению, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Расследованием занимаются сотрудники регионального СК России. По имеющимся сведениям уже есть подозреваемый — руководитель областного автономного учреждения «Арена», занимающегося развитием физкультуры и спорта, Игорь Поваров. С ним сейчас общаются следователи.

Нынешнее дело не связано с нынешней деятельностью Поварова. Речь идет о периоде с декабря 2017-го по ноябрь 2019 года, когда он был гендиректором Фонда поддержки развития футбола Самарской области, через который «КС» получали финансирование. В «Крыльях» Игорь в то время работал топ-менеджером.

Ситуация на клуб не влияет

Финансовые затраты зелено-бело-синих давно обсуждают местные власти и болельщики. Депутаты губернской думы неоднократно поднимали вопрос — куда уходят деньги, поступающие через фонд в команду? Суммы большие — в прошлом году бюджет «КС» составил почти 2 миллиарда рублей, что побольше, чем у некоторых команд РПЛ. Результаты же не радуют — «Крылья» в очередной раз вылетели в ФНЛ, расстроив своих фанатов.

Игорь Поваров накануне был задержан, с ним беседовали следователи ФОТО: "Арена"

Игорь Поваров ушел из команды в апреле 2020 года. В августе губернатор Дмитрий Азаров отправил в отставку еще двух начальников: генерального и спортивного директоров — Виталия Шашкова и Геннадия Голубина. Место первого занял Евгений Калакуцкий, второго — легендарный форвард «КС» Сергей Корниленко.

— Да, действительно, сейчас идут проверки деятельности Фонда поддержки и развития футбола трехлетней давности. У нас запросили информацию. Мы ее предоставили. Хочу отметить, что эти проверки никак не касаются работы клуба и деятельности фонда в настоящий момент времени и никак на них не влияют. Мы продолжаем работать, — ответил «Калакуцкий» в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

На базе «КС», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева проводятся обыски. Расследование продолжается. Не исключено, что в этой истории окажутся замешаны другие люди. В СУ СК тему официально не комментируют.

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