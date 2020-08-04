«Вам здесь делать нечего»: руководство «Крыльев Советов» отправили в отставку, спортивным директором стал легенда клуба

Ставка на своих воспитанников

В «Крыльях Советов», которые не так давно вылетели из РПЛ и уже в минувшие выходные начали свой очередной путь в ФНЛ, произошли серьезные изменения. В отставку отправлены руководители команды и уже назначен новый спортивный директор — легендарный нападающий волжан Сергей Корниленко.

Судьба «КС» решалась на стадионе «Самара Арена». Именно там сегодня, 4 августа, провел совещание по вопросам дальнейшего развития клуба губернатор Дмитрий Азаров. Чуть ли не в первую очередь он выразил недовольство работой тех, кто находился во главе коллектива.

— Когда у нас почти полтора года назад произошла смена руководства клуба, ставились определенные задачи по реорганизации самого клуба и структуры затрат, увеличению доходной части, — заявил он. — Ну и, конечно же, задача обеспечить прочную основу развития клуба. А такой могут быть только школы подготовки футболистов, расположенные на территории. «Крылья Советов» — не столичный клуб, мы просто обязаны основываться в своей игре на местных ребят. Только это может привести к успеху!

Несостоятельные оправдания и странная мотивация

К сожалению, поставленные цели выполнить не удалось. В то же время, председатель совета директоров «КС» Александр Фетисов сообщил, что в последнее время «Крылья» обеспечены всем необходимым, чтобы показывать достойную игру — стадион, база, возможности для тренировочных процессов, погашенные задолженности предыдущих лет.

— В сезон 19/20 мы вошли без долгов. За расторжение контракта не платили ни одному игроку. На переходе Александра Соболева в «Спартак» клуб заработал 165 миллионов рублей, тогда как приобретали игрока за 25 миллионов, — отметил Фетисов.

Но, несмотря на все плюсы, спортивных успехов не было. Результаты оставляли желать лучшего. Генеральный директор Виталий Шашков объяснил это тем, что ушли сильные игроки, кто-то попал в лазарет.

В совещании приняли участие общественники и руководители "КС"Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главе региона эти оправдания не понравилась. Он посетовал на то, что внутри клуба — в отличие от болельщицкой среды — не было патриотизма. Подвела и система мотивации футболистов, при которой их доход практически не зависел от результатов. По информации счетной палаты, премия для парней за результат составляет лишь 10 % от зарплаты.

— Вышли, мячик погоняли, не напрягаясь, и 90% гарантированно получили. А где стимул-то? Почему это соотношение не 50/50? Если вы так заключаете контракты, то, конечно, в итоге получается «не повезло». Это по другому называется — полный непрофессионализм! — возмутился Азаров, отвечая Шашкову. — Ни вам, ни спортивному директору в клубе делать нечего, такое мнение складывается. Решение — за советом директоров.

Надежда на патриота клуба

Кадровые решения не заставили себя долго ждать. По итогам встречи губернатор объявил, что генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков, а также руководитель селекционного отдела, спортивный директор Геннадий Голубин отправлены в отставку. На место последнего назначен Сергей Корниленко.

— Я считаю, что он готов. Он является и символом и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб, — подчеркнул Азаров.

Перед Сергеем, а также другими людьми, которые будут теперь отвечать за «Крылья», уже поставлен ряд задач: оптимизация средств бюджета клуба и перераспределение средств на развитие детского футбола; наращивание доли участия внебюджетных источников; разработка вместе с болельщиками миссии клуба; проработка вопроса «внедрения» в «КС» местных молодых футболистов и возможности внедрения квоты на их участие в играх и так далее. Изменения вносить нужно уже в самое ближайшее время.

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