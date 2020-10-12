Суда нет: Грузия не выдает Самаре фигуранта скандального дела о двойной продаже квартир

В доме на Самарской,165 (на фото на заднем плане) часть квартир продали двум разным семьям Фото: Яндекс.Карты

Уголовное дело о двойных продажах квартир в новостройке на ул. Самарской, 165 приостановлено. Все дело в том, что главный подозреваемый - вне зоны действия российского законодательства. И вернуть его пока не получается.

Напомним, в основе дела лежат двойные продажи квартир в новостройке. ООО «Спектр плюс» и ЗАО «ЭДС» в разное время продали одни и те же квартиры разным компаниям. На данный момент считается, что ООО «Спектр плюс» делало это законно, а ЗАО «ЭДС» - нет. Подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве проходит как раз директор второй конторы - Сергей Курлыков.

Вот только к моменту возбуждения уголовного дела в России его уже не было. Мужчину объявили сначала в федеральный, потом - в международный розыск. В прошлом году Интерпол получил сведения, что Курлыков задержан в Грузии. Но прошло уже около года, а подвижек до сих пор нет.

- Предварительное следствие по этому делу приостановлено в связи с розыском подозреваемого, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области. - По информации НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области, в ноябре 2019 года он задержан в Грузии, однако в настоящее время компетентными органами иностранного государства решение о его выдаче не принято.

Выселяли потерпевших из квартир судебные приставы Фото: change.org

Тем временем в Самаре полным ходом идет выселение собственников квартир, которым не посчастливилось стать потерпевшими по уголовному делу. Из отремонтированных квартир уже выселили двух матерей-одиночек и заслуженного педагога на пенсии.

Единственная, кому посчастливилось отстоять свое жилье, - вдова заслуженного артиста России Александра Амелина Ингрид Амелина.

А Джамиля Яфарова, признанная потерпевшей сразу по двум уголовным делам о мошенничестве, продолжает платить ипотеку за квартиру, которую у нее по решению суда отобрали. Семь лет назад она брала в кредит 1,7 млн рублей, а сейчас должна выплатить банку 1,8 млн рублей. Афера-аферой, а просрочки платежей во время судебных разбирательств банк не простил и выставил ей счет на кругленькую сумму.

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